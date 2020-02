Leopard 2A4 tiếp tục là sẽ dòng xe tăng gây cho đối phương nhiều thiệt hại đáng kể. Khả năng bọc giáp tốt, hỏa lực mạnh cùng độ cơ động cao, những "chú báo thép" này có thể góp phần xoay chuyển cục diện trên chiến trường Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức tiến hành hoạt động quân sự tại tỉnh Idlib nhằm hỗ trợ cho các tay súng nổi dậy, chống lại cuộc tấn công của quân đội chính phủ Syria. Số lượng lớn xe thiết giáp, binh sĩ của Ankara đã có mặt bên trong lãnh thổ Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyiv Erdogan thậm chí còn gửi tối hậu thư tới Matxcơva và Damascus để đặt thời hạn rút quân cho họ. Cùng với tối hậu thư, hơn 100 xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo đã tràn vào tỉnh Idlib, các chiến xa của Ankara đều thuộc loại rất hiện đại trong đó có xe tăng Leopard 2A4. Leopard 2A4 là phiên bản phổ biến nhất của dòng xe tăng chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất. Loại xe tăng này có một vài thay đổi ở hệ thống treo, hệ thống ngắm bắn tự động và hệ thống hỗ trợ hỏa lực. Giáp tháp pháo của Leopard 2A4 cũng được cải tiến so với phiên bản cũ với việc sử dụng hợp kim titanium và vonfram. Loại xe tăng này được đánh giá là có hiệu quả chiến đấu tốt so với giá thành khá mềm của chúng. Bắt đầu được bán ra từ năm 1992, Leopard 2A4 bao gồm các xe tăng sản xuất mới và gói nâng cấp dành cho các phiên bản cũ lên chuẩn 2A4. Leopard 2A4 sử dụng loại bánh xích Diehl 570F, có thể vượt chướng ngại vật cao tới 1 mét. Leopard 2A4 được trang bị pháo nòng trơn Rheinmetall 120 mm hoạt động ổn định có thể bắn một loạt các loại đạn, chẳng hạn như đạn chống tăng DM33 APFSDS-T của Đức, có thể xuyên 560 mm (22 in) thép trong phạm vi 2.000 m. Leopard-2A4 có khối động cơ công suất 1.500 mã lực cho tốc độ tối đa 72 km/h, hơn hẳn tốc độ của T-90 với 65 km/h. Vì được bố trí đặc biệt nên việc thay động cơ của Leopard-2A4 chỉ mất 15 phút trong khi đó T-90 phải mất tới 6 giờ. Ngoài pháo 120mm, Leopard 2A4 còn được trang bị các súng máy đồng trục và súng máy phòng không. Trong chiến dịch "cành ô liu" và các chiến dịch hiện tại nhằm vào dân quân người Kurd, các xe tăng Leopard 2A4 chính là mũi xung kích mở đường tấn công, bước đầu nó đã giành được nhiều thắng lợi. Tuy vậy sau khi trấn tĩnh, dân quân người Kurd bắt đầu đánh trả. Hàng loạt chiếc xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ bị tổn hại trong đó có Leopard 2A4. Tuy vậy, thiệt hại so sánh với các dòng xe tăng khác trong biên chế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ít hơn. Điều này chứng tỏ sức tác chiến đáng kể của Leopard 2A4. Với việc đưa hàng loạt xe tăng Leopard 2A4 vào phía Bắc Syria, không loại trừ khả năng Ankara sẽ cung cấp chúng cho lực lượng đối lập Syria, đồng minh của mình. Nếu có trong tay loại xe tăng này, phiến quân thân Ankara cũng như chính quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cản bước tiến của quân đội Syria. Chiến trường Syria tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới.

