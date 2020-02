Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch quân sự lớn tại tỉnh Idlib nhằm hỗ trợ lực lượng phiến quân nổi dậy, họ đã có những cuộc giao tranh với quân đội chính phủ Syria (SAA) và gây ra cho đối phương khá nhiều thiệt hại Nhưng ở chiều ngược lại, Ankara vẫn chưa đạt được mục đích đó là giải vây cho các tay súng đồng minh, bên cạnh đó quân đội Thổ Nhĩ Kỳ còn phải chịu khá nhiều thương vong từ các vụ tập kích của SAA Trường hợp điển hình chính là vụ tập kích vào đoàn xe thiết giáp của Ankara, khiến nhiều phương tiện tác chiến bị phá hủy và hơn chục binh sĩ thương vong Do cảm thấy thiệt hại đã khá cao mà mục tiêu vẫn chưa đạt được, giới chính trị tại Ankara đã yêu cầu tiến hành các cuộc tấn công bằng không quân và tên lửa vào Thủ đô Damascus của Syria nhằm gây áp lực lớn nhất lên Tổng thống Bashar al-Assad Chủ tịch Đảng Phong trào Dân tộc đối lập (PNA) của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Devlet Bahceli mới đây đã bình luận rằng những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria là "hoàn toàn vô nghĩa", hãng thông tấn Anadolu cho biết "Nếu không lật đổ quyền lực của Tổng thống Bashar al-Assad, sự ổn định không thể đạt được ở Syria hoặc Thổ Nhĩ Kỳ” “Quân đội chúng ta cần lên kế hoạch cho một chiến dịch khả thi để tiến hành tại Syria nhằm ngay lập tức kiểm soát Damascus", ông Bahceli tuyên bố rất cứng rắn Nguy cơ Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ leo thang đánh phá Thủ đô Damascus của Syria tương tự những gì Israel đã làm trong thời gian qua từng được nhắc đến rất nhiều lần, tuy nhiên đây mới là lần đầu có ý kiến chính thức từ Ankara Khi đánh giá nguy cơ leo thang xung đột, các chuyên gia quân sự Nga lưu ý rằng trong thực tế Ankara không thể đe dọa được Damascus bởi vì đã có máy bay chiến đấu Nga bảo đảm an ninh Ví dụ, tiêm kích đa năng Su-35 của Nga được báo cáo đã cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim vào thời điểm chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp cận biên giới Syria Thậm chí một số nguồn tin còn báo cáo về cuộc đụng độ đầu tiên giữa Không quân Nga và Không quân Thổ Nhĩ Kỳ khi phi công Su-35 dọa sẽ khai hỏa tên lửa nếu F-16 không rút lui "Để cố gắng tấn công Damascus và chiếm được thành phố này, chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt buộc phải bay qua các trận địa phòng không của Nga và Syria” “Với sự chắc chắn 100%, chúng tôi có thể nói rằng tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị bắn hạ trước khi chúng tiến gần mục tiêu", chuyên gia quân sự Nga khẳng định Chỉ nắm trong tay các tiêm kích F-16 thì rõ ràng rất khó khăn để Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích Damascus khi họ khó lòng đạt tới trình độ tác chiến như Không quân Israel Thời điểm này có lẽ chính quyền Ankara rất tiếc nuối khi đã bị Mỹ ngừng bàn giao chiến đấu cơ tàng hình F-35, bởi nếu có phương tiện tác chiến trên thì bài toán sẽ dễ giải hơn rất nhiều Khi so sánh lợi ích mang lại thì rõ ràng tổ hợp tên lửa phòng không S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ nhận từ Nga tỏ ra không thể so sánh với tiêm kích tàng hình F-35 vào thời điểm hiện tại

