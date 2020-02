Trang Avia cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tấn công một máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga bay trên bầu trời tỉnh Idlib. Hai tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) đã được phóng lên từ dưới mặt đất. Nhưng rất may mắn là nhờ vào kỹ năng của phi công Nga, máy bay đã thoát khỏi tên lửa vào giây phút cuối cùng, hiện chưa rõ vũ khí được sử dụng để bắn máy bay Nga là loại gì. Dựa trên hình ảnh được trình bày, có thể thấy máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga và dấu vết của một tên lửa phòng không lao vào nó. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về chủ đề này. Báo chí nói thêm rằng tên lửa được phóng đi từ khu vực đặt trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ, do vậy khả năng cao binh lính Ankara là "tác giả" của quả MANPADS trên, trước đó họ cũng bị cáo buộc trực tiếp bắn hạ 2 trực thăng của không quân Syria. Nếu thông tin binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng bắn hạ máy bay ném bom Nga được xác nhận thì đây là dấu hiệu thỏa thuận hòa bình giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ở Syria đã chấm dứt. Máy bay Nga khi đó không vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và cũng chưa tấn công trực tiếp lực lượng vũ trang của họ mà chỉ nhắm vào các nhóm phiến quân nổi dậy. Phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về sự kiện trên, nhưng trước đó Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích từ phía đối địch. Trong diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hulusi Akar đã bất ngờ đề cập đến việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf và không loại trừ khả năng sẽ dùng vũ khí này bắn hạ máy bay Nga. "S-400 chắc chắn sẽ được triển khai, có vẻ Thổ Nhĩ Kỳ muốn bảo vệ quân đội của mình khỏi không quân Nga và Syria bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa S-400 do chính Nga cung cấp", báo cáo của truyền thông khu vực. Trước đó các chuyên gia quân sự đã cảnh báo rằng việc cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây ra rủi ro rất nghiêm trọng cho các đồng minh của Nga trong khu vực, thậm chí cho chính Moskva. "Do tình hình chiến sự ở Syria ngày càng trở nên trầm trọng, Thổ Nhĩ Kỳ thực sự có thể bắt đầu triển khai hệ thống S-400 để tiêu diệt các mục tiêu trên không hoạt động tại khu vực giao chiến tại tỉnh Idlib", trang Avia nêu rõ. Trước khả năng Thổ Nhĩ Kỳ có thể sớm triển khai S-400 để nhằm vào máy bay Nga, chuyên gia quân sự tại Moskva cảnh báo hành động này sẽ phải trả giá nặng nề. "Nếu Thổ Nhĩ Kỳ dùng S-400 để bắn vào máy bay Nga, phản ứng của Nga sẽ là rất mạnh mẽ, bao gồm cả việc phát động cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr nhằm thẳng vào khu vực triển khai S-400", chuyên gia Nga lưu ý. Nhưng nếu viễn cảnh trên xảy ra thì chính Nga sẽ gặp khó, nếu S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ bị diệt bởi tên lửa Kalibr thì rõ ràng tính năng của vũ khí này không như quảng cáo và sẽ ảnh hưởng nặng nề tới triển vọng xuất khẩu. Chưa kể đến việc nếu Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm trả đũa bằng cách đóng eo biển Bosphorus đối với mọi tàu hải quân Nga và đình chỉ dự án đường ống dẫn khí đốt Turk Stream thì Nga sẽ mất hàng tỷ USD đã đầu tư. Có thể S-400 sẽ chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ dùng để gây áp lực lên máy bay Syria, nhưng trong tình huống giao chiến rất khó để nhận biết được chiến đấu cơ đang bị ngắm bắn là của bên nào.

Trang Avia cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tấn công một máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga bay trên bầu trời tỉnh Idlib. Hai tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) đã được phóng lên từ dưới mặt đất. Nhưng rất may mắn là nhờ vào kỹ năng của phi công Nga, máy bay đã thoát khỏi tên lửa vào giây phút cuối cùng, hiện chưa rõ vũ khí được sử dụng để bắn máy bay Nga là loại gì. Dựa trên hình ảnh được trình bày, có thể thấy máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga và dấu vết của một tên lửa phòng không lao vào nó. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về chủ đề này. Báo chí nói thêm rằng tên lửa được phóng đi từ khu vực đặt trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ, do vậy khả năng cao binh lính Ankara là "tác giả" của quả MANPADS trên, trước đó họ cũng bị cáo buộc trực tiếp bắn hạ 2 trực thăng của không quân Syria. Nếu thông tin binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng bắn hạ máy bay ném bom Nga được xác nhận thì đây là dấu hiệu thỏa thuận hòa bình giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ở Syria đã chấm dứt. Máy bay Nga khi đó không vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và cũng chưa tấn công trực tiếp lực lượng vũ trang của họ mà chỉ nhắm vào các nhóm phiến quân nổi dậy. Phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về sự kiện trên, nhưng trước đó Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích từ phía đối địch. Trong diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hulusi Akar đã bất ngờ đề cập đến việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf và không loại trừ khả năng sẽ dùng vũ khí này bắn hạ máy bay Nga. "S-400 chắc chắn sẽ được triển khai, có vẻ Thổ Nhĩ Kỳ muốn bảo vệ quân đội của mình khỏi không quân Nga và Syria bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa S-400 do chính Nga cung cấp", báo cáo của truyền thông khu vực. Trước đó các chuyên gia quân sự đã cảnh báo rằng việc cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây ra rủi ro rất nghiêm trọng cho các đồng minh của Nga trong khu vực, thậm chí cho chính Moskva. "Do tình hình chiến sự ở Syria ngày càng trở nên trầm trọng, Thổ Nhĩ Kỳ thực sự có thể bắt đầu triển khai hệ thống S-400 để tiêu diệt các mục tiêu trên không hoạt động tại khu vực giao chiến tại tỉnh Idlib", trang Avia nêu rõ. Trước khả năng Thổ Nhĩ Kỳ có thể sớm triển khai S-400 để nhằm vào máy bay Nga, chuyên gia quân sự tại Moskva cảnh báo hành động này sẽ phải trả giá nặng nề. "Nếu Thổ Nhĩ Kỳ dùng S-400 để bắn vào máy bay Nga, phản ứng của Nga sẽ là rất mạnh mẽ, bao gồm cả việc phát động cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr nhằm thẳng vào khu vực triển khai S-400", chuyên gia Nga lưu ý. Nhưng nếu viễn cảnh trên xảy ra thì chính Nga sẽ gặp khó, nếu S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ bị diệt bởi tên lửa Kalibr thì rõ ràng tính năng của vũ khí này không như quảng cáo và sẽ ảnh hưởng nặng nề tới triển vọng xuất khẩu. Chưa kể đến việc nếu Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm trả đũa bằng cách đóng eo biển Bosphorus đối với mọi tàu hải quân Nga và đình chỉ dự án đường ống dẫn khí đốt Turk Stream thì Nga sẽ mất hàng tỷ USD đã đầu tư. Có thể S-400 sẽ chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ dùng để gây áp lực lên máy bay Syria, nhưng trong tình huống giao chiến rất khó để nhận biết được chiến đấu cơ đang bị ngắm bắn là của bên nào.