Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyiv Erdogan mới đây đã chính thức gửi "tối hậu thư" tới quân đội chính phủ Syria (SAA) và quân đội Nga yêu cầu dừng ngay lập tức chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib. Lý do mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đó là hoạt động quân sự trên sẽ gây ra một thảm họa nhân đạo và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đứng yên nhìn đoàn người tị nạn tràn vào nước mình. Nhưng theo nhận định của giới chuyên môn thì hành động của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu là nhằm bảo vệ các tay súng nổi dậy do mình bảo trợ từ khi cuộc nội chiến tại Syria nổ ra đến nay. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã tuyên bố khu vực phía Bắc Syria là vùng chịu ảnh hưởng của mình, họ công khai hỗ trợ quân sự cho các nhóm đối lập nhằm tạo vùng đệm với quân đội chính phủ Syria. Trước việc chính quyền Damascus bác bỏ yêu sách và tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công tỉnh Idlib cũng như Aleppo thì quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra hành động nóng. Hãng tin Al-Arabiya hôm 2-2 cho biết, một số lượng lớn các phương tiện thuộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Syria từ khu vực biên giới Kafrlosin và tiến thẳng hướng tới Aleppo và Idlib. Các báo cáo cho hay, ít nhất 200 phương tiện quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cả xe tăng, xe bọc thép, xe vận tải và pháo tự hành đã tiến vào biên giới Syria, cho thấy Ankara sẵn sàng cho tình huống chiến tranh. Trước tình hình trên, quân đội Syria được báo cáo đã có hành động tấn công phủ đầu vào đoàn xe của Thổ Nhĩ Kỳ bằng trận pháo kích, khiến cho 4 binh sĩ Ankara thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng vũ trang Syria đã tiến hành vụ pháo kích bất chấp Ankara đã thông báo trước cho chính quyền về các vị trí của mình, điều này chắc chắn sẽ dẫn tới hành động trả đũa. Đúng như dự báo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 3-2 cho hay, nước này vừa thực hiện một cuộc phản công tiêu diệt 30 - 35 binh sĩ Syria, trả đũa vụ tấn công trước đó làm 4 lính Ankara thiệt mạng và 9 người khác bị thương. "Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào các mục tiêu ở Idlib cả bằng pháo tự hành T155 Firrtina và máy bay chiến đấu F-16. Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định chấm dứt các hoạt động quân sự của mình tại Idlib". "Kể từ lúc 6h15 ngày 3-2-2020, 122 quả pháo và 100 cuộc tấn công bằng súng cối đã được thực hiện nhằm vào 46 mục tiêu của quân đội chính phủ Syria trên khắp mặt trận Idlib". "Theo dữ liệu sơ bộ, do hậu quả của cuộc tấn công trả đũa từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, 30 - 35 binh sĩ Syria đã bị thiệt mạng", hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Tổng thống Recep Tayyiv Erdogan cho biết. Việc các tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ tiến sâu vào lãnh thổ Syria để tiến hành không kích cũng đặt ra câu hỏi về năng lực của các tổ hợp phòng không Nga cũng như tuyên bố không quân Nga luôn cảnh giác bảo vệ đồng minh. Rõ ràng thời gian tới, quân đội Syria sẽ cần sự trợ giúp rất lớn từ phía Nga bởi so sánh lực lượng thì họ thua xa Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chưa chắc Matxcơva đã ra mặt trực tiếp vì họ còn rất nhiều quyền lợi liên kết với Ankara.

