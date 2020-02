Hiện nay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại miền Bắc Syria nhằm hỗ trợ các nhóm phiến quân thân hữu cố thủ tại tỉnh Idlib cũng như Aleppo. Sau khi điều động số lượng lớn binh sĩ tiến vào Syria, không quân và pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích dữ dội vào nhiều vị trí của quân đội chính phủ Syria (SAA) và gây ra thương vong rất lớn cho lực lượng này. Nhưng không chỉ có vậy, giới quan sát còn lo ngại rằng sẽ xảy ra tình huống đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khi binh lính hai bên nằm ở chiến tuyến khác nhau. Điều này đã trở thành sự thật khi vào sáng 5-2-2020, có thông tin cho biết một doanh trại của quân đội Nga nằm ở vùng lân cận thành phố Tel Rifat tại khu vực miền Bắc Syria đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công dữ dội. Cuộc tấn công được Thổ Nhĩ Kỳ phát động bằng trọng pháo, thống kê về thiệt hại vật chất và thương vong chưa được công bố, nhưng do vũ khí sử dụng là pháo cỡ nòng lớn nên tổn thất dự báo sẽ không nhỏ chút nào. "Theo báo cáo chưa được xác nhận, một trạm kiểm soát gần Tel Rifaat, nơi binh sĩ Nga đang đóng quân đã bị hỏa lực từ pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá", tài khoản Twitter của nhà quan sát Last Defender nói rõ. Mặc dù vậy có nguồn tin lại khẳng định rằng vụ pháo kích trên chỉ là nhầm lẫn, khi mục tiêu đích thực của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là các binh sĩ SAA đóng quân gần đó. Do công tác trinh sát trận địa không chuẩn hoặc có một vài yếu tố tác động mà binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã trút một cơn mưa đạn vào nhầm vị trí lính Nga đóng quân. Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng hành động mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với Nga, thậm chí hai nước sẽ trở thành kẻ thù. Mặc dù vậy cho đến thời điểm hiện tại thì Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về vấn đề này, cho thấy bản thân họ cũng muốn hạ nhiệt căng thẳng. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không muốn xung đột với Nga về vấn đề Idlib và sẽ cố gắng không để xảy ra bất kỳ sự phức tạp nào trong quan hệ hai nước. "Chúng ta không cần phải tham gia vào cuộc xung đột hay mâu thuẫn nghiêm trọng với Nga trong giai đoạn này. Giữa hai nước có các dự án chiến lược, chẳng hạn như đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ hay các chương trình mua sắm vũ khí". "Không có câu hỏi rằng chúng tôi sẽ từ bỏ hệ thống phòng không S-400 Triumf. Bất cứ ai thức dậy với sự tức giận sẽ làm hại chính mình. Chúng tôi sẽ ngồi xuống và thảo luận về mọi thứ", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Với tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và những động thái kiềm chế hiếm có từ phía Moskva, căng thẳng tại chiến trường Syria được kỳ vọng rằng sẽ không leo thang trong những ngày tới.

Hiện nay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại miền Bắc Syria nhằm hỗ trợ các nhóm phiến quân thân hữu cố thủ tại tỉnh Idlib cũng như Aleppo. Sau khi điều động số lượng lớn binh sĩ tiến vào Syria, không quân và pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích dữ dội vào nhiều vị trí của quân đội chính phủ Syria (SAA) và gây ra thương vong rất lớn cho lực lượng này. Nhưng không chỉ có vậy, giới quan sát còn lo ngại rằng sẽ xảy ra tình huống đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khi binh lính hai bên nằm ở chiến tuyến khác nhau. Điều này đã trở thành sự thật khi vào sáng 5-2-2020, có thông tin cho biết một doanh trại của quân đội Nga nằm ở vùng lân cận thành phố Tel Rifat tại khu vực miền Bắc Syria đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công dữ dội. Cuộc tấn công được Thổ Nhĩ Kỳ phát động bằng trọng pháo, thống kê về thiệt hại vật chất và thương vong chưa được công bố, nhưng do vũ khí sử dụng là pháo cỡ nòng lớn nên tổn thất dự báo sẽ không nhỏ chút nào. "Theo báo cáo chưa được xác nhận, một trạm kiểm soát gần Tel Rifaat, nơi binh sĩ Nga đang đóng quân đã bị hỏa lực từ pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá", tài khoản Twitter của nhà quan sát Last Defender nói rõ. Mặc dù vậy có nguồn tin lại khẳng định rằng vụ pháo kích trên chỉ là nhầm lẫn, khi mục tiêu đích thực của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là các binh sĩ SAA đóng quân gần đó. Do công tác trinh sát trận địa không chuẩn hoặc có một vài yếu tố tác động mà binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã trút một cơn mưa đạn vào nhầm vị trí lính Nga đóng quân. Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng hành động mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với Nga, thậm chí hai nước sẽ trở thành kẻ thù. Mặc dù vậy cho đến thời điểm hiện tại thì Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về vấn đề này, cho thấy bản thân họ cũng muốn hạ nhiệt căng thẳng. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không muốn xung đột với Nga về vấn đề Idlib và sẽ cố gắng không để xảy ra bất kỳ sự phức tạp nào trong quan hệ hai nước. "Chúng ta không cần phải tham gia vào cuộc xung đột hay mâu thuẫn nghiêm trọng với Nga trong giai đoạn này. Giữa hai nước có các dự án chiến lược, chẳng hạn như đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ hay các chương trình mua sắm vũ khí". "Không có câu hỏi rằng chúng tôi sẽ từ bỏ hệ thống phòng không S-400 Triumf. Bất cứ ai thức dậy với sự tức giận sẽ làm hại chính mình. Chúng tôi sẽ ngồi xuống và thảo luận về mọi thứ", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Với tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và những động thái kiềm chế hiếm có từ phía Moskva, căng thẳng tại chiến trường Syria được kỳ vọng rằng sẽ không leo thang trong những ngày tới.