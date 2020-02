Kể từ khi bắt đầu đưa quân vào tỉnh Idlib của Syria đến nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tác chiến phía sau phiến quân khi cung cấp vũ khí và yểm trợ hỏa lực. Nhưng trước diễn biến tại thực địa khi quân đội chính phủ Syria (SAA) đẩy mạnh các cuộc tấn công dưới sự yểm trợ của không quân Nga thì Thổ Nhĩ Kỳ đã cảm thấy khó lòng ngồi yên. Hôm 11-2, Step News Agency cho biết, Bộ chỉ huy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cho các chỉ huy lực lượng phiến quân thân hữu kế hoạch chuẩn bị bắt đầu một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Mục đích của chiến dịch quân sự này nhằm phản công và giành lại các địa bàn mà quân đội chính phủ Syria vừa giành được ở Idlib và Aleppo, đáng chú ý là sẽ có sự tham gia trực tiếp của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. "Ankara đã ra lệnh cho các nhà lãnh đạo phe phái Mặt trận Giải phóng Quốc gia tăng cường các hoạt động quân sự rộng rãi ở Idlib và Aleppo với sự tham gia của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ", Step News Agency nêu rõ. Tiếp đó vào ngày 15-2, cuộc họp giữa chỉ huy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria với các thủ lĩnh của Jabhat al-Nusra, Đảng Hồi giáo Turkestan và Jabhat Vatanil đã diễn ra trên vùng đất do Ankara kiểm soát để bàn chi tiết về kế hoạch phản công. Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 19-2 đã hứa sẽ khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Syria để giúp các tay súng đối lập giành lại thế chủ động trên chiến trường. "Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố hôm 19-2 rằng hoạt động quân sự của họ ở Idlib là không thể tránh khỏi, và ông đã đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề trên, trong đó từ chối đề xuất của Nga để giải quyết cuộc xung đột". "Ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không để Damascus có thể kiểm soát Idlib và quyết tâm biến nó thành một vùng đệm an toàn với Ankara và sẽ làm mọi cách để đạt được điều này, mặc dù vẫn tiếp tục đối thoại với Nga". "Các cuộc đàm phán diễn ra vào ngày hôm 18-2 tại Matxcơva giữa phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã kết thúc trong thất bại, khi Nga đưa ra đề xuất nhằm hạn chế sự hiện diện của Ankara cách biên giới 16 km về phía Bắc Idlib", ấn phẩm InosMI cho biết. Hiện tại, lực lượng lớn với hơn 12 nghìn binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và pháo binh đã được tập trung và sẵn sàng đợi lệnh khai hỏa. Nếu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn thì rất khó cho SAA, bởi lúc này họ sẽ phải đối diện đòn không kích cực mạnh từ máy bay chiến đấu của đối phương. Khó có khả năng không quân Nga sẽ chặn tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ đồng minh, và kể cả tình huống đó xảy ra thì lúc này máy bay chiến đấu của Ankara chắc chắn sẽ không rút lui nữa. Tuy vậy trước tình hình trên, chuyên gia quân sự Nga cho rằng "quân đội Nga là một trong những lực lượng đầu tiên tham gia giải phóng các thành phố và vùng lãnh thổ thuộc Syria". "Do đó, nếu Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tiến hành chiến dịch quân sự, Matxcơva sẽ thực hiện các biện pháp không kém phần mạnh mẽ để đảm bảo an ninh cho binh sĩ của mình".

