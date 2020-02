Hiện nay trên chiến trường Syria đang có sự xuất hiện của tên lửa chống tăng hiện đại Javelin do Mỹ sản xuất. Loại tên lửa này được Mỹ cung cấp cho đồng minh người Kurd và lực lượng Dân chủ Syria (SDF) để chống lại khủng bố IS trước đây. Javelin hiện được coi là dòng tên lửa chống tăng vác vai mạnh nhất thế giới hiện nay. Đây là thế hệ tên lửa thứ 3 của Mỹ, có hiệu suất cao nhất hiện nay trên thế giới. Nạn nhân của loại tên lửa này bao gồm các loại xe tăng T-54/55, M60, T-72, Leopard 2A4 và cả xe tăng hiện đại T-90 do Nga sản xuất. Tại Syria những chiếc xe tăng T-90 của quân đội Syria đã lần đầu gục ngã bởi loại tên lửa chống tăng nguy hiểm này trong tay lực lượng đối lập. Sức mạnh của tên lửa Javelin nằm ở cơ chế đột nóc khi hủy diệt mục tiêu: Khi đến gần xe tăng, tên lửa sẽ bay vọt lên và cắm thẳng xuống tháp pháo, nơi có giáp mỏng nhất để công phá. Cơ chế đột nóc đã tỏ rõ hiệu quả và mới chỉ có tên lửa Javelin ứng dụng đầu tiên. Gần như mọi loại xe tăng khi bị tên lửa Javelin nhắm bắn đều khó lòng sống sót. Với đầu đạn nặng 8,4kg chứa thuốc nổ cực mạnh, xe tăng sẽ nhanh chóng bị loại khỏi vòng chiến đấu. Điểm độc đáo của loại tên lửa này còn nằm ở cơ chế ngắm bắn giúp bảo vệ an toàn cho kíp trắc thủ. Cụ thể khi ngắm bắn các thông số mục tiêu sẽ được nạp vào hệ thống ống phóng và tên lửa. Xạ thủ chỉ việc bấm nút bắn và rút lui ngay thay vì phải tiếp tục theo dõi, điều khiển cho tên lửa lao tới mục tiêu như tên lửa chống tăng của Nga. Sau khi phóng đi, tên lửa sẽ sử dụng đầu dò hồng ngoại, tự động bám theo mục tiêu và tiêu diệt chúng. Thực tế chiến trường cho thấy, việc tiếp tục phải ngồi lại điều khiển cho tên lửa đi tới mục tiêu đã khiến cho kíp trắc thủ lộ vị trí và nhanh chóng bị đối phương tiêu diệt. Tầm tác chiến của tên lửa Javelin trong phạm vi từ 25m-2.500m. Mỹ đang tiếp tục cải tiến để Javelin có thể nâng tầm bắn xa hơn cũng như có thể trang bị đa đầu đạn hơn. Hệ thống Javelin tuy nguy hiểm nhưng lại có trọng lượng chỉ 22kg, trong đó tên lửa nặng 11,8kg, điều này giúp cho người lính khá cơ động trên chiến trường. Kíp trắc thủ chỉ cần hai binh sĩ, một đeo hệ thống ống phóng và một người mang theo đạn. Việc lực lượng SDF trong đó chủ yếu là thành phần người Kurd đang sở hữu tên lửa Javelin gây nên lo ngại đáng kể cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong trường hợp họ bắt tay với quân đội chính phủ Syria thì đây sẽ là mối nguy hại đáng sợ cho lực lượng tăng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy cũng có thông tin cho rằng sẽ khó lòng người Kurd bắt tay với quân đội Syria để đánh Thổ Nhĩ Kỳ dù rằng người Kurd đang là cái gai cho cả hai bên. Mỹ sẽ đóng một vai trò nhất định để người Kurd không dùng tên lửa Javelin để tấn công Thổ Nhĩ Kỳ ít là trong giai đoạn hiện tại.

