Một đoàn xe quân sự trong đó có hàng chục xe tăng hạng nặng M60T của Thổ Nhĩ Kỳ mang theo vũ khí hạng nặng đã di chuyển vào tỉnh Idlib từ ngã tư Kafr Lousen. Cùng với việc Thổ Nhĩ Kỳ dồn vũ khí hạng nặng vào Idlib, lực lượng Quân đội chính phủ Syria (SAA) cũng có hành động tương tự. Động thái này cho thấy một cuộc chiến lớn có nguy cơ bùng phát tại Idlib trong vài ngày tới. Việc tiếp tục đưa M60T Sabra Mk III , phiên bản mạnh nhất của xe tăng M60 do Mỹ sản xuất được Israel nâng cấp cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm hỗ trợ phiến quân Syria. Đây không phải lần đầu M60T Sabra Mk III được Thổ Nhĩ Kỳ điều động vào Syria. Dù thiệt hại không ít, nhưng thực chiến cho thấy đây cũng là dòng xe tăng "sống dai" hơn so với các loại xe tăng khác được Ankara điều động vào đây. M60T Sabra Mk III là gói nâng cấp toàn diện dành cho xe tăng chiến đấu chủ lực M60 Patton của Mỹ do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng IMI, Israel thực hiện, giúp nó sánh ngang với các chiến xa thế hệ 3 tối tân nhất hiện nay. Nhìn bên ngoài, M60T Sabra MkIII giống siêu tăng Merkava hơn là M60 của Mỹ, với các cạnh nhọn và trông có vẻ đường nét hơn. Các bề mặt có độ dốc lớn hơn giúp cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ của xe tăng. M60T Sabracó các biến thể Sabra Mk I, Sabra Mk II, Sabra Mk III. M60T Sabra Mk III có trọng lượng chiến đấu 55 tấn, chiều dài xe (kể cả nòng súng hướng về phía trước) 9,4 m, chiều rộng khi chưa lắp vỏ giáp 3,63 m, chiều cao 3,05 m. Kíp chiến đấu của Sabra bao gồm bốn người: lái xe, chỉ huy trưởng, xạ thủ và người nạp đạn. Vũ khí chính của M60T Sabra Mk III là pháo 120mm mới (thay cho pháo 105 mm của M60) có thể thay thế bởi các chi tiết vũ khí và hậu cần của NATO. Tháp pháo nâng cấp và có hệ thống bảo vệ nhằm tăng cường khả năng chịu đựng trước sự phá hủy của các loại đạn hỏa tiễn đối phương. Đạn dự trữ là 42 quả. Ngoài pháo chính 120 mm và súng máy 12,7 mm gắn trên tháp chỉ huy M60T Sabra Mk III còn được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm hoặc 5,56mm gắn bên ngoài, súng cối 60mm để chống máy bay và để tự vệ. M60T Sabra Mk III được trang bị giáp phản ứng nổ và phòng hộ tích cực có cấu trúc modul. Các modul giáp này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình chiến đấu và các mối đe dọa tiềm năng. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị 8 ống phóng lựu đạn khói ở trên tháp chỉ huy, hai bên pháo chính. Các ống này có tác dụng tạo ra màn khói ngụy trang, giúp xe tăng có thể lẩn trốn sau khi thực hiện nhiệm vụ, làm giảm hiệu quả của các thiết bị phát hiện quang hồng, quang điện tử, hồng ngoại, laser… Các xe tăng M60T Sabra Mk III được trang bị động cơ diesel bốn xi-lanh 908 mã lực với hệ thống làm mát bằng không khí AVDS-1790-5A từ General Dynamics. Siêu tăng M60T Sabra Mk III sử dụng hệ truyền động tự động Renk 304. Sabra đường có tốc độ tối đa là 48 km/h (theo một số nguồn, tốc độ tối đa là 55 km/h) và tăng tốc 0-32 km/h trong thời gian 9,6 giây. Dự trữ hành trình 450km. Xe tăng có thể vượt dốc 60% và đi dốc nghiêng tới 30%, vượt qua chướng ngại vật có chiều rộng từ 2,6m và chiều cao 0,91m, lặn sâu tới 1,4m. Đây được coi là một trong những dòng xe tăng mạnh nhất tại chiến trường Syria.

