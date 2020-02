Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các tay súng thánh chiến đồng minh vẫn đang cho thấy sự chuẩn bị để mở một chiến dịch phản công lớn nhằm giành lại các vùng đất do quân đội chính phủ Syria (SAA) vừa giải phóng. Để chiếm ưu thế trước SAA thì ngoài sức mạnh từ tăng thiết giáp, pháo binh thì át chủ bài của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chính là lực lượng không quân hùng hậu với hàng trăm chiến đấu cơ và máy bay không người lái vũ trang. Giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng nếu làm chủ được bầu trời thì bộ binh của họ sẽ nhanh chóng chiếm lại toàn bộ tỉnh Idlib và thậm chí cả Aleppo trong thời gian rất ngắn. Mặc dù vậy, không quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải vượt qua rào cản rất lớn đó là các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của Syria, trong đó nổi bật là tổ hợp S-300 nâng cấp. Theo Daily Sabah, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đã cho biết một dự định theo đánh giá là cực kỳ táo bạo. Cụ thể, trong tương lai gần, không quân Thổ Nhĩ Kỳ dự định sẽ giải quyết vấn đề không thể sử dụng không phận Syria vì sự hiện diện của hệ thống tên lửa phòng không S-300 đặt tại đây. Các chuyên gia tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ có ý định tấn công vào khu vực triển khai hệ thống S-300 của Syria và có khả năng họ sẽ sử dụng vũ khí chiến thuật cho nhiệm vụ này. Cần lưu ý thêm rằng trước đó chính quyền Damascus đã chính thức tuyên bố ý định phá hủy bất kỳ máy bay nào của Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm không phận quốc gia Ả Rập. "Tại thời điểm này, vấn đề lớn nhất đối với các hành động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria chính là không thể sử dụng không phận. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai gần vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng". Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan được nhận xét có ngụ ý rõ ràng nhằm vào tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Nga đang phục vụ trong biên chế SAA. Theo ý kiến của các chuyên gia quân sự Nga, không quân Thổ Nhĩ Kỳ chẳng có tên lửa tầm xa nào có thể tấn công an toàn vào vị trí triển khai hệ thống phòng không S-300 của Syria. Chính vì vậy, giới phân tích quân sự từ Moskva đã nêu ý kiến cho rằng cuộc tấn công sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ được lên kế hoạch thực hiện bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật. Tuy nhiên các chuyên gia Nga có vẻ đã quên rằng Thổ Nhĩ Kỳ chính là nhà sản xuất tên lửa hành trình không đối đất tầm xa SOM-J có tính năng lợi hại hơn nhiều so với loại Delilah của Israel từng nhiều lần đánh bại phòng không Syria. Nhưng trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào vị trí triển khai S-300 của Syria thì Damascus cũng hoàn toàn có thể trả đũa vào lãnh thổ đối phương thông qua tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U. Nếu kịch bản trên xảy ra, có lẽ giới quan sát sẽ rất mong chờ những tổ hợp phòng không S-300 của Syria và S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện xem tính năng của chúng có đúng như quảng cáo hay không.

