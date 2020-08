Cơ quan truyền thông an ninh của chính phủ ở Iraq hôm 11-8-2020 thông báo, một máy bay không người lái của không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công chiếc xe chở quân nhân thuộc lực lượng biên phòng Iraq. Thông cáo báo chí nêu rõ: “Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện bởi một máy bay không người lái nhằm vào chiếc xe quân sự của lính biên phòng ở khu vực Sidakan". Thống kê sơ bộ cho thấy ít nhất 3 quân nhân Iraq đã thiệt mạng, bao gồm 2 sĩ quan chỉ huy của lữ đoàn biên phòng cùng với người điều khiển phương tiện. Tổng thống Iraq đã lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng bảo vệ biên ở khu vực phía Bắc Kurdistan, và coi đây là một "cuộc tấn công trắng trợn" và vi phạm chủ quyền Iraq. Thông điệp của Tổng thống Iraq có nội dung: "Chúng tôi lên án cuộc tấn công trắng trợn do Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện thông qua một máy bay không người lái nhắm vào Sidakan ở khu vực Kurdistan" Tuyên bố nói thêm: "Việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ liên tục xâm phạm các vùng đất của Iraq là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ, vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế cũng như mối quan hệ láng giềng tốt đẹp". "Chúng tôi lên án những hành động gây hấn đã dẫn đến cái chết của một số công dân vô tội cùng những người lính biên phòng anh hùng". "Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay những cuộc tấn công này và ngồi vào bàn đối thoại để giải quyết vấn đề biên giới giữa hai quốc gia láng giềng bằng biện pháp hòa bình, nhằm duy trì an ninh và ổn định khu vực". Trong nhiều năm qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành những hoạt động quân sự chống lại Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) mà họ coi là một thực thể khủng bố. Ngoài các cuộc tấn công, Thổ Nhĩ Kỳ còn tự ý xây dựng tới 37 căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq, bất chấp sự phản đối của chính quyền Baghdad. Nhưng không chỉ dừng lại ở hành động gây hấn với Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ còn cho thấy họ sẵn sàng tiếp tục mở rộng phạm vi xung đột cả với quốc gia thành viên NATO nữa là Hy Lạp. Truyền thông Hy Lạp hôm 11-8 đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đang trong tình trạng báo động cao, vào thời điểm khu vực phía Đông Địa Trung Hải chứng kiến căng thẳng giữa họ và Thổ Nhĩ Kỳ vì hoạt động thăm dò dầu khí. Trang Ekathimirini đưa tin: "Lực lượng vũ trang Hy Lạp đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, với các đơn vị hải quân và không quân triển khai ở khu vực biển mà Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nghiên cứu". Động thái này diễn ra vào thời điểm hải quân Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống tàu thăm dò địa chấn Uruj Reis đến phía Đông Địa Trung Hải, nơi hiện đang được Ai Cập và Hy Lạp giám sát chặt chẽ. Hôm 10-8, hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra thông báo điều hướng, cho biết tàu của họ sẽ tiến hành khảo sát địa chấn ở phía Đông Địa Trung Hải trong hai tuần tới. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Hy Lạp thông báo rằng Athens đã thúc giục Ankara dừng hành động bất hợp pháp tại đây, khẳng định đó là sự là khiêu khích và phá hoại hòa bình cũng như an ninh khu vực. Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ tự tin khẳng định lực lượng vũ trang nước này đủ sức đẩy lui cả một liên minh quân sự lớn để bảo vệ lợi ích quốc gia.

