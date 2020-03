Báo chí khu vực cho biết, vào cuối ngày 17-3-2020, đoàn xe tuần tra của cảnh sát quân sự (quân cảnh) Nga đang trong quá trình làm nhiệm vụ tại phía Đông Bắc Syria. Cụ thể, xe tuần tra của cảnh sát quân sự Nga đang tiến vào khu vực nằm phía sau thành phố Tel Tamr của Syria để kiểm soát tình hình an ninh tại địa điểm này. "Tuy nhiên bất chấp sự hiện diện hợp pháp của quân đội Nga trên lãnh thổ Syria, một số đơn vị xe bọc thép của Mỹ đã hung hăng chặn đường tuần tra của quân cảnh Nga, buộc đoàn xe này phải rời khỏi khu vực", Avia-pro cho biết. Hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể cho biết có tổng số bao nhiêu thiết bị đi trong đoàn xe tuần tra của lực lượng quân cảnh Nga trong vụ đụng độ vừa rồi. Nhưng một số nhân chứng nói rằng phía Mỹ có ít nhất 4 chiếc xe bọc thép, chúng được xác định là loại thiết giáp kháng mìn (MRAP) có kích thước rất lớn so với những chiếc xe của Nga. Được biết cuộc xung đột giữa binh sĩ Mỹ và Nga đã tránh được, tuy nhiên các chuyên gia tại Moskva cáo buộc rằng những hành động hung hăng của binh sĩ Mỹ không chỉ bất hợp pháp mà còn đầy tính khiêu khích. "Chúng tôi đang nói về cảnh sát quân sự Nga - những người sẽ cung cấp sự kiểm soát đối với tình hình trong khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân địa phương". "Với thực tế là Damascus đã cho phép Nga thực hiện tất cả các quyền cần thiết, vẫn chưa biết lý do tại sao binh sĩ Nga vẫn không thực hiện bất kỳ biện pháp đối phó nào với quân đội Mỹ", chuyên gia Nga bình luận. Nguyên nhân căng thẳng không leo thang ngoài sự kiềm chế của binh lính Nga thì còn được dự đoán là do có trao đổi giữa các cấp chỉ huy của hai bên, nhất là khi đường dây liên lạc nóng vẫn đang hoạt động. Đáng chú ý là những vụ gây hấn gần đây do phía Mỹ thực hiện nhằm vào lực lượng vũ trang Nga đã giảm đáng kể sau khi Moskva quyết định xây dựng thêm một số căn cứ quân sự tương đối lớn tại khu vực Đông Bắc Syria. Nhờ những căn cứ này mà Nga đã có thể đưa tới khu vực Đông Bắc Syria thêm nhiều binh sĩ cũng như phương tiện tác chiến để tạo thế cân bằng lực lượng so với Washington. Nhưng có vẻ như quân đội Mỹ không dễ chấp nhận rút chân hay chia sẻ địa bàn chiến lược mà họ đã hiện diện từ lâu và đang giữ vị thế thống trị gần như tuyệt đối này. Washington vẫn tuyên bố họ sẽ thực thi nhiệm vụ bảo vệ các nhóm chính trị và vũ trang của người Kurd đồng minh, cũng như duy trì việc khai thác dầu bất hợp pháp tại đây. Dự báo trong thời gian tới sẽ còn có thêm nhiều vụ đụng độ tương tự giữa lực lượng vũ trang Nga và Mỹ, rất cần sự kiềm chế và phối hợp chặt chẽ để tránh xảy ra tình huống đáng tiếc.

