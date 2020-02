Ngày 11-2, một chiếc trực thăng tấn công Mi-24P của không quân Syria đã bị trúng hỏa lực phòng không của phiến quân trên bầu trời thành phố Aleppo, nhưng rất may là nó vẫn đủ sức lết về căn cứ. Ban đầu có nhận định cho rằng chiếc trực thăng bị bắn trúng là của lực lượng hàng không - vũ trụ Nga và "tác giả" của hành động này là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sau đó đã xuất hiện thêm nhiều hình ảnh khác của chiếc Mi-24P mang số hiệu 40 này, cho thấy nó thực chất là máy bay thuộc sở hữu của không quân Syria, nhiều khả năng đây là hàng Nga viện trợ khẩn cấp. Bên cạnh đó, các tay súng ly khai thân Ankara cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ bắn trúng chiếc trực thăng tấn công trên, khẳng định quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không liên quan. Trong khi chưa giải quyết xong hậu quả đối với chiếc trực thăng tấn công Mi-24 bị bắn hỏng thì cùng ngày, không quân Syria lại hứng chịu tổn thất khác tại địa bàn tỉnh Idlib với quy mô lớn hơn nhiều. Hình ảnh được báo chí đăng tải cho thấy một trực thăng vận tải đa dụng Mi-8 của không quân Syria đã bốc cháy do trúng đạn trong khi nó đang thực hiện nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho bộ binh. Trong khi chiếc Mi-24P có sức sống cao hơn chỉ bị trúng đạn pháo phòng không cỡ 57 mm thì chiếc Mi-8 này lại bị tên lửa vác vai tấn công, khiến nó biến thành một quả cầu lửa trên bầu trời. Lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ đã ngay lập tức nhận trách nhiệm, đó là các tay súng thuộc tổ chức Hayat Tahrir al-Sham, đây cũng chính là nhóm đối lập đang cố thủ tại địa bàn tỉnh Idlib. Ngoài việc mất trực thăng thì không quân Syria còn hứng chịu thiệt hại lớn hơn nhiều, khi cả 3 phi công trong tổ lái đều được báo cáo đã hy sinh (chiếc Mi-24P bị bắn hỏng không gây thương vong cho kíp lái). Danh sách và hình ảnh của những quân nhân thiệt mạng cũng đã được công bố, đó là Chuẩn tướng phi công Sharaf Issa Izz Al-Din, phi công Sharaf Ali Hallaq và phi công Bashar Mahmoud Samra. Việc một sĩ quan cấp tướng của không quân Syria có mặt trên chiếc máy bay lên thẳng trực tiếp làm nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tại vùng chiến sự khốc liệt cũng gây ra không ít thắc mắc. Vũ khí mà phiến quân sử dụng để bắn hạ chiếc trực thăng Mi-8 của quân đội Syria cũng thu hút nhiều sự quan tâm, theo nhận định thì khả năng cao đây là tên lửa vác vai Yerli hay còn gọi là Karaok do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Loại MANPADS này có đặc điểm rất độc đáo đó là đầu dò của nó ngoài chức năng bắt tia hồng ngoại thông thường thì còn nhận biết được tia tử ngoại (UV), khiến mọi biện pháp đối kháng trên trực thăng do Nga sản xuất đều vô dụng. Để trả đũa cho việc 2 chiếc trực thăng bị bắn hạ, quân đội chính phủ Syria có thể sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào vị trí do những tay súng nổi dậy hay do chính binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Nhưng nếu như vậy thì chắc chắn Ankara cũng đưa ra phản ứng cực mạnh, tương tự như vụ không kích trả đũa mà họ từng thực hiện sau khi đoàn xe thiết giáp bị quân đội Syria pháo kích hôm 3-2. Rõ ràng tình hình chiến sự tại Syria trong vài ngày tới sẽ diễn ra chiều hướng ngày một nóng bỏng thêm và chưa thể dự đoán ai sẽ giành chiến thắng.

