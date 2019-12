Tập đoàn Lockheed Martin đang phối hợp với Không quân Mỹ nâng cấp phiên bản F-16V với hệ thống radar tạo chùm nhanh (SABR) quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) APG-83 tân tiến của tập đoàn Northrop Grumman, với sự cải tiến này chiến đấu cơ F-16 sẽ mang trong mình một sức mạnh mới. Hệ thống radar kiểm soát hỏa lực APG-83 giúp F-16V có được những khả năng chiến đấu không đối không và không đối đất của các dòng tiêm kích thế hệ thứ 5. Northdrop Grumman cũng là đơn vị cung cấp các loại radar AESA cho dòng máy bay tối tân nhất hiện nay của Mỹ là F-22 Raptor và F-35 Lightning II. Rõ ràng radar mảng pha chủ động tạo cho chiến đấu cơ một sức mạnh mới, nhiều nhà quan sát cho rằng F-16V có khả năng tác chiến ngang ngửa với Su-35 Nga. Thông thường dòng radar mảng pha chủ động chỉ được trang bị trên chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Do tính phức tạp cũng như giá thành chế tạo cao của loại thiết bị này, tuy vậy việc mang chúng xuống các dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 cho thấy khả năng các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 sẽ vẫn tiếp tục song hành cùng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 thêm một thời gian dài nữa. So với radar mảng pha thụ động hiện đang trang bị trên các dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 trong đó có Su-35 thì radar mảng pha chủ động có độ nhậy khi bắt bám mục tiêu cao hơn hẳn. Tầm phát hiện mục tiêu cũng xa hơn gấp hai lần so với radar mảng pha thụ động. Ngoài ra, radar chủ động cũng có thể vẽ ra các bản đồ khẩu độ tổng hợp với độ phân giải cao và tầm quan sát trải rộng hơn 300 km đối với các mục tiêu trên mặt đất. Chiến đấu cơ F-16V mới cũng được trang bị hệ thống chiến đấu điện tử tối tân còn buồng lái được gắn màn hình độ phân giải cao, cung cấp hình ảnh chiến thuật ngay tức thời. Phối hợp với màn hình trên nón phi công kỹ thuật cao (JHMCS II), người điều khiển có thể dễ dàng khai hỏa tên lửa AIM-9X Sidewinder cũng như nhiều loại vũ khí đa dạng khác. Bên cạnh hệ thống điện tử được nâng cấp toàn diện, động cơ trên F-16V cũng được tinh chỉnh để cho hiệu suất tốt hơn trong khi lại tiết kiệm nhiên liệu hơn. Do tích hợp bình xăng phụ trên lưng nên F-16V có tầm tác chiến tốt hơn hẳn so với các phiên bản trước đây. Về khả năng mang vác vũ khí, F-16V có thể mang theo 7,8 tấn vũ khí, tức gần tương đương với mức 8 tấn trên Su-35. Rõ ràng về mặt kinh tế F-16V đang có lợi thế so với Su-35. Giá thành cho một giờ bay của chiến đấu cơ một động cơ như F-16V chỉ bằng 1/2 so với chiến đấu cơ hạng nặng hai động cơ như Su-35. Hiện Mỹ đã bắt tay vào chế tạo phiên bản F-16V mới nhất này, bên cạnh việc sản xuất mới Mỹ cũng tiến hành nâng cấp các chiến đấu cơ F-16 hiện có lên chuẩn này. F-16 vẫn được coi là dòng tiêm kích có khung thân bền bỉ. Việc nâng cấp lên chuẩn mới sẽ giúp tiết kiệm chi phí trong khi vẫn có một chiến đấu cơ có năng lực tác chiến cao. Ngoài Đài Loan thì một số quốc gia khác cũng đã đặt mua dòng chiến đấu cơ này.

