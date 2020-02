F-4E 2020T Terminator được Israel nâng cấp cho không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được coi là biến thể mới nhất và mạnh nhất của dòng tiêm kích "con ma" do Mỹ chế tạo. Hiện tại có 54 chiếc F-4 đã được nâng cấp lên chuẩn F-4E 2020T Terminator. Với việc nâng cấp này, khung thân của F-4 đã được gia cố chắc chắn hơn, thay thế hệ thống dây dẫn điện cùng hệ thống thủy lực mới. F-4E 2020T được ttrang bị radar ELTA EL/M-2032 cho tầm trinh sát và bắt bám mục tiêu tốt hơn. Chúng có thể theo dõi đa mục tiêu và dẫn bắn cùng lúc 2 mục tiêu Với radar độ phân giải cao, khả năng phát hiện mục tiêu và khóa mục tiêu chính xác của radar mới, những chiếc F-4E 2020T Terminator dễ biến máy bay đối thủ trở thành mồi ngon của mình. Buồng lái của biến thể này cũng đã được cải tiến hơn so với các nguyên bản F-4 do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, F-4E 2020T Terminator còn được lắp đặt hệ thống hiển thị trước mặt phi công Kaiser/E1-OP, HOTAS, INS/GPS, MFD, hệ thống liên lạc UHF/VHF mã hóa, cũng như mang được những vũ khí mới hiện đại hơn. Biến thể này còn được trang bị những pod Litening II để chỉ thị mục tiêu mặt đất giúp chúng có thể thực thi nhiệm vụ của một cường kích thay vì chỉ đánh chặn như nguyên bản. F-4E 2020T được trang bị động cơ J79 cho tốc độ tối đa 2.370km/h, bán kính bay 680km, tầm bay cực đại 2.600km, trần bay 18,3km, vận tốc leo cao 210m/s. Tổng trọng lượng vũ khí mang theo của chiếc máy bay chiến đấu này lên tới hơn 8 tấn. So với F-4E nguyên bản, F-4E 2020T Terminator có vài khác biệt ở khung thân như một đường ván nhỏ thêm vào cửa hút khí nhằm cải thiện độ nhanh nhẹn của máy bay, gia cố đoạn sườn ở nếp gấp cánh, cải tiến nắp buồng lái... Bên cạnh đó, nhà thầu Israel còn tiến hành thay thế 20 km dây điện nhằm giảm bớt 750 kg trọng lượng cũng như sửa đổi sâu trong hệ thống thủy lực của máy bay. F-4E 2020T mang được pod định vị mục tiêu Litening II để dẫn bắn cho các loại bom và tên lửa có điều khiển như AGM-142 Popeye, AGM-65D/G Maverick, AGM-88 HARM, GBU-8 Hobos, GBU-10/12 Paveway II LGB... Ngoài ra chúng vẫn được trang bị tên lửa không đối không tầm trung AIM-7 Sparrow cũng như tên lửa tầm ngắn AIM-9 Sidewinder. Sức mạnh của F-4E 2020T đã được kiểm chứng trong cuộc tập trận với những chiếc Su-27 của Trung Quốc. Cụ thể vào tháng 9-2010 đã diễn ra cuộc tập trận kết hợp giữa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tại căn cứ không quân Konya, thuộc khu vực trung tâm Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi Trung Quốc mang tới đây các tiêm kích Su-27SK thuộc hàng hiện đại nhất thì phía Thổ Nhĩ Kỳ đã gây kinh ngạc khi "cất" những chiến đấu cơ F-16C/D tối tân và chỉ cho F-4E Terminator 2020 xung trận. Thật bất ngờ, trong các bài tập đối kháng giữa Su-27 và F-4E 2020T, đại diện từ Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng tuyệt đối áp đảo 8-0 trước những chiếc Su-27SK của Trung Quốc. Với năng lực chiến đấu đáng kể như vậy, rất có thể Thỗ Nhĩ Kỳ sẽ đem loại chiến đấu cơ này vào chiến trường Syria để tham chiến.

