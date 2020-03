Sáng ngày 28/3 có thông tin cho biết, các hệ thống tên lửa phòng không MIM-23 Hawk của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chuyển đến tỉnh Idlib của Syria, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn có thể hết hiệu lực vào tuần sau. Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, vũ khí này sẽ gây ra mối đe dọa đủ lớn đối với quân đội Nga, rằng Ankara giờ đủ khả năng bắn hạ máy bay Nga ngay tại căn cứ không quân Hmeimim. Trong đoạn video được tài khoản Twitter của nhà quan sát Last Defender đăng tải, có thể dễ dàng nhận thấy những xe tải hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến vào tỉnh Idlib với những thành phần của tổ hợp phòng không MIM-23 Hawk. Hiện tại tình hình ở hai tỉnh Idlib và Aleppo khá yên tĩnh vì các cuộc đụng độ thực sự giữa quân đội Syria và phiến quân vẫn có thể tránh được do hiệu lực lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên thực tế là tối hậu thư của Nga về Idlib sẽ hết hạn vào thứ tư tới, quân đội Nga và Syria có thể tiếp tục hoạt động tấn công nhằm giải phóng hoàn toàn lãnh thổ Syria. "Nếu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyiv Erdogan nghĩ rằng ông ta có thể sử dụng tên lửa phòng không của mình để chống lại máy bay Nga, thì rõ ràng đây là quyết định rất sai lầm". "Bất kỳ sự gây hấn nào nhắm vào quân đội Nga ở Syria sẽ dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả một cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ của quốc gia này", một chuyên gia Nga trên trang Avia-pro lưu ý. Hệ thống tên lửa phòng không MIM-23 Hawk bắt đầu phục vụ trong quân đội Mỹ từ tháng 8/1960, kể từ đó đến nay vũ khí này đã trải qua nhiều lần cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Tổ hợp MIM-23 Hawk do công ty Raytheon thiết kế, khoảng 40.000 quả tên lửa đã được chế tạo suốt thế kỷ 20 cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu đường không ở độ cao trung bình và lớn. Tuy tầm bắn hay độ cao với tới của hệ thống MIM-23 kém hơn đối thủ S-75 Dvina từ Liên Xô nhưng Hawk lại có đầu tự dẫn radar bán chủ động - công nghệ rất mới thời điểm bấy giờ so với thế hệ S-75 và S-125. Tổ hợp MIM-23 Hawk thường được trang bị 4 đài radar bắt mục tiêu - dẫn đường tên lửa, 6 bệ phóng (3 đạn tên lửa trên mỗi bệ) và một số thành phần hỗ trợ khác. Bốn loại radar của MIM-23 gồm: đài radar bắt mục tiêu tầm cao AN/MQP-35, đài radar bắt mục tiêu bay thấp AN/MPQ-34, đài radar hỏa lực AN/MPQ-33/39 dùng để dẫn đường tên lửa và đài radar xác định cự ly AN/MPQ-37. Đạn tên lửa của hệ thống MIM-23A Hawk có chiều dài 5,08 m; đường kính thân 0,37 m; sải cánh 1,21 m; lắp đầu đạn nổ mảnh nặng 54 kg và trọng lượng phóng 584 kg. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 2 - 25 km, đạt độ cao tối đa 11.000 m, tốc độ hành trình Mach 2,4. Đầu tự dẫn radar bán chủ động của đạn cho độ chính xác khá cao. Cho đến thời điểm hiện tại MIM-23 Hawk là hệ thống phòng không tiêu diệt được nhiều chủng loại máy bay do Liên Xô/Nga sản xuất nhất, và rõ ràng sự xuất hiện của nó tại tỉnh Idlib sẽ khiến Moskva phải lo lắng.

