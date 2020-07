Tuyên bố gần đây của Iran về việc tăng cường năng lực phòng không cho Syria bằng hệ thống tên lửa do nước này chế tạo đang nhanh chóng được đưa vào thực tế. Vào đầu tháng 7/2020, máy bay vận tải quân sự Iran đã hạ cánh xuống Syria, mang theo ít nhất 3 tổ hợp Khordad-3 và triển khai để chống lại tiêm kích và máy bay không người lái của Israel. Trước đó hệ thống phòng không Khordad-3 đã chứng minh được năng lực của mình bằng cách bắn hạ máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4A Global Hawk của Mỹ, khi chiếc UAV này xâm phạm không phận Iran. Với thực tế trên, không thể coi thường tổ hợp vũ khí do Iran chế tạo, đặc biệt khi xem xét rằng phạm vi tấn công mục tiêu hiệu quả của chúng lên tới 105 km, cho phép bao phủ một vùng không phận rất rộng lớn. Theo thông tin chưa được xác nhận chính thức, hệ thống Khordad-3 đã được Iran triển khai tại những cơ sở quân sự ở tỉnh Deir ez-Zor, nơi liên tục bị tấn công bởi tiêm kích cũng như máy bay không người lái của Mỹ và Israel. Lợi thế lớn nhất của Khordad-3 đó là nó loại trừ nguy cơ bị Nga can thiệp bằng kỹ thuật tương tự như S-300, khiến cho radar cảnh giới cũng như radar điều khiển hỏa lực chẳng thể nhận biết phương tiện tấn công đường không đối phương đã tiến đến gần. Tuy nhiên trong khi các tổ hợp phòng không Khordad-3 của Iran chỉ vừa bước vào trực chiến, chưa đối đầu với không quân Israel thì đã suýt nữa xảy ra tình huống đụng độ với chiến đấu cơ Nga. Theo thông báo, máy bay quân sự Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim chỉ vài phút trước khi diễn ra cuộc tấn công nhằm vào ngoại ô thủ đô Damascus gần như đã trở thành nạn nhân của "hỏa lực thân thiện". Cụ thể, trong khi áp sát nhằm ép máy bay Israel ra khỏi biên giới Syria, tiêm kích Nga đã suýt bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa phòng không Khordad-3 của Iran được bố trí cách đó không xa. "Khi Israel tăng cường không kích chống lại lực lượng Iran và đồng minh của họ ở Syria, các nguồn từ Tel Aviv ngày càng lo ngại việc Iran sẽ triển khai hệ thống phòng không Khordad-3 tại đây", Breaking Defense cho biết. "Cần lưu ý rằng Israel yêu cầu Nga giải quyết vấn đề này với Iran, nhưng Moskva thay vì đưa ra yêu cầu trực tiếp lên Tehran thì trong sự việc vừa qua họ lại can thiệp theo cách đầy nguy cơ". "Không quân Nga đã quyết định sử dụng máy bay chiến đấu của mình để gây sức ép lên tiêm kích Israel đang tiến hành cuộc không kích chống lại lực lượng thân Iran ở gần Damascus", trang Lenta của Nga cho biết. Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng nếu ghi nhận chính xác thì đây là tình huống nguy hiểm khác cho quân đội Nga, có thể dẫn tới sự cố tương tự vụ chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 bị bắn hạ hồi tháng 9/2019. Mặc dù vậy, một nhà phân tích từ trang Avia-pro cho rằng thông tin trên cần phải kiểm chứng, bởi vì còn quá nhiều tình tiết khó hiểu và chưa chắc những gì truyền thông đăng tải đã phản ánh đúng tình huống diễn ra trên thực tế.

