Theo các chuyên gia, khả năng tác chiến của tên lửa Sea Venom vượt trội so với một số đối thủ trên thể giới nhờ ở việc trang bị cảm biến tự dẫn ảnh hồng ngoại giúp kháng nhiễu và xác suất trúng mục tiêu cao. Được biết tên lửa Sea Venom vượt trội so hoàn toàn với tên lửa Sea Skua mà chúng sẽ thay thế. Các cuộc thử nghiệm cho thấy tên lửa Sea Venom cho hiệu suất diệt mục tiêu cực tốt. Cuộc thử nghiệm mới nhất diễn ra tại bãi thử tên lửa Essais de, ngoài khơi Riviera. Tên lửa Sea Venom được phóng đi từ một trực thăng Dauphin của Pháp và đã nhanh chóng đánh trúng mục tiêu. Loại vũ khí này có khả năng khóa mục tiêu trước và cả sau khi phóng. “Trong giai đoạn cuối, đội điều khiển đã sử dụng hình ảnh nhiệt từ cảm biến để thực hiện việc điều hướng tên lửa. Tên lửa này sau đó đã đi tới mục tiêu với độ chính xác cao”, MBDA cho hay. Tên lửa Sea Venom có trọng lượng 110kg và độ dài 2,5m. Nó có thể mang theo đầu đạn nặng 30kg để công phá mục tiêu. Tên lửa Sea Venom được thiết kế với đa chế độ dẫn. Việc dẫn bắn tên lửa được thực hiện qua kênh kết nối hai chiều với tên lửa hoặc tự động hoàn toàn. Khi cần, xạ thủ có thể điều chỉnh tên lửa tấn công vào các vị trí không gây chìm tàu đối phương. Do có độ chính xác cực tốt nên tên lửa Sea Venom thường được nhắm vào các khu vực trọng yếu của các tàu chiến. Tầm tác chiến của loại tên lửa này lên tới 20km. Đây là con số đáng nể cho dòng tên lửa diệt hạm nhỏ được trang bị trên các trực thăng tấn công. Loại vũ khí này được thiết kế để đánh chặn các tàu chiến cơ nhỏ như tàu tấn công nhanh cho tới các chiến hạm lớn như tàu hộ vệ. Tên lửa Sea Venom là sản phẩm của Chương trình Phát triển tên lửa tự dẫn diệt hạm tương lai FASGW(H)/ANL (Future Anti-Surface Guided Weapon (Heavy)/Anti-Navire Leger) do Anh và Pháp hợp tác sản xuất. Dự kiến dòng tên lửa diệt hạm nguy hiểm này sẽ được biên chế vào năm 2021.

