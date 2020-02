Chiến trường Syria đang có sự hiện diện của nhiều loại khí tài Nga, trong số này phải kể đến tên lửa chống tăng Metis-M1. Metis-M1 chính là biến thể cải tiến của dòng tên lửa Metis vốn được phát triển dưới thời Liên Xô. Loại tên lửa chống tăng Metis-M1 vốn ít được nhắc đến cho tới khi chúng thể hiện sức mạnh, đánh bật tháp pháo của pháo tự hành T-155. Hình ảnh tháp pháo T-155 bị tên lửa Metis-M1 do Nga sản xuất "thổi bay" xuống đất. Được biết loại tên lửa này do lực lượng dân quân người Kurd tại Syria sử dụng Hiện nay Nga cũng đang cung cấp số lượng lớn loại tên lửa này cho quân đội Syria nhằm chống lại phiến quân cũng như chính quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Metis-M được Nga phát triển sau khi Liên Xô sụp đổ. Đây được coi là một trong những tên lửa chống tăng lợi hại nhất hiện nay. Trong quá khứ Metis-M cũng được cho là đã vô hiệu hóa xe tăng Merkava của Israel trong cuộc chiến tranh Liban 2006 khi chúng được sử dụng bởi lực lượng chiến binh Hezbollah. Trong cuộc chiến tại Syria, bằng nhiều cách, khủng bố IS đã cướp được tổ hợp tên lửa chống tăng Metis-M để phá hủy xe tăng Syria và cả xe tăng Đức trong biên chế của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Từ những dữ liệu thu được, Nga đã tiếp tục hoàn thiện Metis-M1 và trang bị ngay cho lực lượng quân đội Syria. Trên chiến trường Syria lực lượng người Kurd đã từng dùng tên lửa Metis-M1 hủy diệt tới 3 xe tăng cùng pháo tự hành của Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016. Mỗi tổ hợp Metis-M1 có khối lượng chiến đấu 25 kg, tầm bắn 2 km, tương đồng với các ATGM truyền thống của phương Tây. Metis-M1 được thiết kế để tiêu diệt xe tăng chủ lực trang bị hệ thống phòng thủ chủ động (APS) và giáp phản ứng nổ, xe bọc thép hạng nhẹ, công sự kiên cố và các mục tiêu khác trong mọi thời tiết, bất kể ngày đêm. Metis-M1 có thể xuyên thủng lớp giáp RHA dày 900-950 mm sau khi vượt qua ERA. Metis-M1 có khả năng xuyên thủng gần như mọi vị trí của xe tăng M1 Abrams, trừ mặt trước tháp pháo do kích cỡ đầu đạn nhỏ hơn Kornet. Tên lửa này cũng được trang bị tổ hợp kính ngắm ảnh nhiệt hiện đại và truyền tín hiệu điều khiển tới quả đạn qua dây dẫn. Metis-M1 cũng có những hạn chế nhất định như cơ chế dẫn đường SACLOS cũng đòi hỏi xạ thủ liên tục điều khiển đường bay của quả đạn, khiến họ dễ bị đối phương phát hiện và đánh trả. Tổ hợp tên lửa này bao gồm 3 thành phần chính: đạn tên lửa 9M131, bệ phóng 9P151 và kính ngắm nhiệt. Đạn sử dụng động cơ rocket nhiên liệu rắn với 2 đầu nổ chống giáp ERA hoặc đạn nhiệt áp chống bộ binh và công sự phòng ngự. Thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu trong vòng 15-20 giây, tốc độ 3-4 phát/phút với kíp chiến đấu 1-2 người. Đây hiện là loại vũ khí nguy hiểm nhất tại chiến trường Syria hiện tại.

