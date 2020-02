Thổ Nhĩ Kỳ đang có trong biên chế khoảng 300 chiến đấu cơ trong đó nổi bật nhất là 245 chiếc F-16 do nước này sản xuất dựa trên giấy phép từ Mỹ. Những chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ thuộc phiên bản C/D Block 52 với khả năng không chiến tầm xa đáng sợ từ tên lửa AIM-120. Ước tính không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang sở hữu vài trăm quả đạn tên lửa AIM-120 để trang bị cho phi đội tiêm kích F-16 khủng của mình. Trong trường hợp nổ ra xung đột toàn diện với liên quân Nga-Syria tại chiến trường phía Bắc Syria, lực lượng F-16 với tên lửa AIM-120 có thể đe dọa phi đội chiến đấu cơ của liên quân Nga-Syria. AIM-120 AMRAAM (gọi tắt của tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến) là một trong những loại tên lửa không đối không hiện đại nhất thế giới, cực kỳ mạnh mẽ. Tính tới nay, các máy bay chiến đấu trên thế giới đã thực hiện tới 3.900 phát bắn AIM-120, có tới 10 chiến thắng đã được ghi công cho AIM-120. Chúng cũng là loại vũ khí tiêu chuẩn của các loại chiến đấu cơ thế hệ thứ năm như F-22 và F-35. Tên lửa không đối không AIM-120 được công ty Hughes và Raytheon thay nhau phát triển, sản xuất từ 1991 tới nay. Phiên bản mới nhất là AIM-1020D với tầm bắn lên tới 160km. Sự ra đời của mẫu tên lửa AIM-120 nhằm thay thế cho mẫu tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động AIM-7 Sparrow vốn đã trở nên lỗi thời. Đơn giá một quả AIM-120 chừng 300.000-400.000 USD với các phiên bản từ AIM-120A đến C và lên tới "giá khủng" 1,78 triệu USD/quả với phiên bản AIM-120D. Tên lửa không đối không AIM-120 có khả năng triển khai trên hầu hết các máy bay tiêm kích do Mỹ sản xuất, ví dụ như F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, F-35 Lightning II; F/A-18 Hornet và cả E/F Super Hornet. Ngoài ra, AIM-120 có thể tích hợp trên một số mẫu máy bay chiến đấu của đồng minh Mỹ như Eurofighter Typhoon, Tornado, JAS 39 Gripen, F-2, Sea Harrier... Các phiên bản AIM-120 nhìn chung đều có kích thước tương đương nhau, sự khác biệt chủ yếu nằm ở những cải tiến động cơ, thuốc phóng, hệ thống dẫn đường... AIM-120 có trọng lượng 152kg, dài 3,7m, đường kính thân 180mm. AIM-120 được trang bị đầu đạn nổ phá mảnh nặng 22,7kg với phiên bản A/B và rút xuống còn 18,1kg với phiên bản C. Mặc dù đầu nổ của AIM-120 được cho là nhẹ hơn loại trên AIM-7, nhưng nó vẫn được đánh giá là hiệu quả, dễ dàng phá hủy hoặc gây tổn thương nghiêm trọng với mọi máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay vận tải... Về tầm bắn, phiên bản đời đầu A/B của dòng tên lửa AIM-120 chỉ đạt mức 55-75km (khá hơn AIM-7 đạt tầm 50km), tuy nhiên từ phiên bản AIM-120C-5 thì tầm bắn tăng lên đến 105km và đến AIM-120D thì tăng lên 160km. Sức mạnh của AIM-120 được coi là ngang ngửa và thậm chí có phần nhỉnh hơn về phạm vi tác chiến so với R-77 của Nga. Tầm bắn xa, khả năng bắn chính xác, AIM-120 được coi là sát thủ diệt chiến đấu cơ đối phương của không quân Mỹ và khối NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ đang có trong biên chế khoảng 300 chiến đấu cơ trong đó nổi bật nhất là 245 chiếc F-16 do nước này sản xuất dựa trên giấy phép từ Mỹ. Những chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ thuộc phiên bản C/D Block 52 với khả năng không chiến tầm xa đáng sợ từ tên lửa AIM-120. Ước tính không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang sở hữu vài trăm quả đạn tên lửa AIM-120 để trang bị cho phi đội tiêm kích F-16 khủng của mình. Trong trường hợp nổ ra xung đột toàn diện với liên quân Nga-Syria tại chiến trường phía Bắc Syria, lực lượng F-16 với tên lửa AIM-120 có thể đe dọa phi đội chiến đấu cơ của liên quân Nga-Syria. AIM-120 AMRAAM (gọi tắt của tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến) là một trong những loại tên lửa không đối không hiện đại nhất thế giới, cực kỳ mạnh mẽ. Tính tới nay, các máy bay chiến đấu trên thế giới đã thực hiện tới 3.900 phát bắn AIM-120, có tới 10 chiến thắng đã được ghi công cho AIM-120. Chúng cũng là loại vũ khí tiêu chuẩn của các loại chiến đấu cơ thế hệ thứ năm như F-22 và F-35. Tên lửa không đối không AIM-120 được công ty Hughes và Raytheon thay nhau phát triển, sản xuất từ 1991 tới nay. Phiên bản mới nhất là AIM-1020D với tầm bắn lên tới 160km. Sự ra đời của mẫu tên lửa AIM-120 nhằm thay thế cho mẫu tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động AIM-7 Sparrow vốn đã trở nên lỗi thời. Đơn giá một quả AIM-120 chừng 300.000-400.000 USD với các phiên bản từ AIM-120A đến C và lên tới "giá khủng" 1,78 triệu USD/quả với phiên bản AIM-120D. Tên lửa không đối không AIM-120 có khả năng triển khai trên hầu hết các máy bay tiêm kích do Mỹ sản xuất, ví dụ như F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, F-35 Lightning II; F/A-18 Hornet và cả E/F Super Hornet. Ngoài ra, AIM-120 có thể tích hợp trên một số mẫu máy bay chiến đấu của đồng minh Mỹ như Eurofighter Typhoon, Tornado, JAS 39 Gripen, F-2, Sea Harrier... Các phiên bản AIM-120 nhìn chung đều có kích thước tương đương nhau, sự khác biệt chủ yếu nằm ở những cải tiến động cơ, thuốc phóng, hệ thống dẫn đường... AIM-120 có trọng lượng 152kg, dài 3,7m, đường kính thân 180mm. AIM-120 được trang bị đầu đạn nổ phá mảnh nặng 22,7kg với phiên bản A/B và rút xuống còn 18,1kg với phiên bản C. Mặc dù đầu nổ của AIM-120 được cho là nhẹ hơn loại trên AIM-7, nhưng nó vẫn được đánh giá là hiệu quả, dễ dàng phá hủy hoặc gây tổn thương nghiêm trọng với mọi máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay vận tải... Về tầm bắn, phiên bản đời đầu A/B của dòng tên lửa AIM-120 chỉ đạt mức 55-75km (khá hơn AIM-7 đạt tầm 50km), tuy nhiên từ phiên bản AIM-120C-5 thì tầm bắn tăng lên đến 105km và đến AIM-120D thì tăng lên 160km. Sức mạnh của AIM-120 được coi là ngang ngửa và thậm chí có phần nhỉnh hơn về phạm vi tác chiến so với R-77 của Nga. Tầm bắn xa, khả năng bắn chính xác, AIM-120 được coi là sát thủ diệt chiến đấu cơ đối phương của không quân Mỹ và khối NATO.