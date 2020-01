Trang Avia cho biết, trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, một tàu hải quân Nga đã được phát hiện ngoài khơi Iran với vai trò đặc biệt bí ẩn. Con tàu được cho là sẵn sàng cung cấp thông tin cho các hệ thống phòng không Iran nếu tàu chiến Mỹ phóng tên lửa trả đũa, hoặc khi máy bay Mỹ tiếp cận từ phía căn cứ không quân Diego Garcia, nơi triển khai oanh tạc cơ chiến lược B-52H. Được biết đây chính là tàu trinh sát điện tử thuộc Dự án 18280 lớp Yuri Ivanov của hải quân Nga, con tàu được trang bị các phương tiện hiện đại với chức năng điều khiển hệ thống phòng không. Mặc dù hải quân Nga tuyên bố chỉ là một tàu thông tin nhưng trên thực tế đây là một tàu trinh sát tối tân. Chiếc Yuri Ivanov được thiết kế để thực hiện nhiệm hỗ trợ truyền thông, quản lý hạm đội, trinh sát vô tuyến và tác chiến điện tử. Vai trò chính của nó là giám sát các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ. Những thiết bị điện tử mà tàu Yuri Ivanov mang theo có thể phát hiện tín hiệu vô tuyến ở dải tần số rộng cũng như xác định chính xác vị trí nguồn phát. Theo hải quân Nga, hệ thống trinh sát trên tàu trinh sát Dự án 18280 có thể giám sát cùng lúc kho vũ khí của nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa và mục tiêu của chúng. Tàu trinh sát điện tử Yuri Ivanov cũng có khả năng điều khiển các tên lửa đạn đạo, bao gồm cả những tên lửa xuất phát từ tàu ngầm lẫn từ các bệ phóng trên mặt đất. Ngoài ra các loại máy bay chiến đấu siêu thanh, vũ khí có độ chính xác cao sẽ luôn bị hệ thống trinh sát của tàu Yuri Ivanov theo dõi và thông tin quan trọng sẽ được gửi bộ chỉ huy tác chiến của quân đội Nga một cách nhanh nhất. Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu trinh sát điện tử Dự án 18280 lớp Yuri Ivanov rất ấn tượng với lượng giãn nước đầy tải lên tới 4.000 tấn, tầm hoạt động tối đa 8.000 hải lý. Do thực tế là tàu trinh sát không được thiết kế để đẩy lùi cuộc tấn công đường không, các chuyên gia Nga tin rằng trong lần xuất hiện ngoài khơi bờ biển Iran, tất cả thông tin thu thập sẽ được truyền tới sở chỉ huy của Tehran để xử lý. Điều này cho phép Iran phát hiện từ xa hướng tiếp cận của máy bay địch, làm tăng hiệu quả cho các hệ thống phòng không thêm vài trăm km, từ đó đối phó chủ động hơn trước cuộc tấn công có thể xảy ra của Mỹ. Hiện tại Moskva chưa có bình luận chính thức nào về sự xuất hiện của tàu trinh sát điện tử cách biên giới phía Nam Iran vài chục km, nhưng do Tehran là đồng minh chiến lược của Nga, cho nên giả định như trên hoàn toàn có khả năng. Bên cạnh đó, còn một luồng ý kiến khác cho rằng tàu trinh sát điện tử Nga đang cố gắng thu thập tín hiệu sóng điện từ do vũ khí Mỹ phát ra khi tấn công. Các thông tin thu được sẽ làm dữ liệu cho các tổ hợp tên lửa phòng không của Nga sử dụng trong tương lai, Moskva sẽ cố tránh can thiệp vào tình hình xung đột giữa Washington và Tehran. Hiện tại được biết tàu trinh sát Dự án 18280 lớp Yuri Ivanov của hải quân Nga vẫn còn ở ngoài bờ biển Iran, động thái này chắc chắn sẽ khiến cho lực lượng vũ trang Mỹ đặc biệt lưu tâm.

Trang Avia cho biết, trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, một tàu hải quân Nga đã được phát hiện ngoài khơi Iran với vai trò đặc biệt bí ẩn. Con tàu được cho là sẵn sàng cung cấp thông tin cho các hệ thống phòng không Iran nếu tàu chiến Mỹ phóng tên lửa trả đũa, hoặc khi máy bay Mỹ tiếp cận từ phía căn cứ không quân Diego Garcia, nơi triển khai oanh tạc cơ chiến lược B-52H. Được biết đây chính là tàu trinh sát điện tử thuộc Dự án 18280 lớp Yuri Ivanov của hải quân Nga, con tàu được trang bị các phương tiện hiện đại với chức năng điều khiển hệ thống phòng không. Mặc dù hải quân Nga tuyên bố chỉ là một tàu thông tin nhưng trên thực tế đây là một tàu trinh sát tối tân. Chiếc Yuri Ivanov được thiết kế để thực hiện nhiệm hỗ trợ truyền thông, quản lý hạm đội, trinh sát vô tuyến và tác chiến điện tử. Vai trò chính của nó là giám sát các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ. Những thiết bị điện tử mà tàu Yuri Ivanov mang theo có thể phát hiện tín hiệu vô tuyến ở dải tần số rộng cũng như xác định chính xác vị trí nguồn phát. Theo hải quân Nga, hệ thống trinh sát trên tàu trinh sát Dự án 18280 có thể giám sát cùng lúc kho vũ khí của nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa và mục tiêu của chúng. Tàu trinh sát điện tử Yuri Ivanov cũng có khả năng điều khiển các tên lửa đạn đạo, bao gồm cả những tên lửa xuất phát từ tàu ngầm lẫn từ các bệ phóng trên mặt đất. Ngoài ra các loại máy bay chiến đấu siêu thanh, vũ khí có độ chính xác cao sẽ luôn bị hệ thống trinh sát của tàu Yuri Ivanov theo dõi và thông tin quan trọng sẽ được gửi bộ chỉ huy tác chiến của quân đội Nga một cách nhanh nhất. Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu trinh sát điện tử Dự án 18280 lớp Yuri Ivanov rất ấn tượng với lượng giãn nước đầy tải lên tới 4.000 tấn, tầm hoạt động tối đa 8.000 hải lý. Do thực tế là tàu trinh sát không được thiết kế để đẩy lùi cuộc tấn công đường không, các chuyên gia Nga tin rằng trong lần xuất hiện ngoài khơi bờ biển Iran, tất cả thông tin thu thập sẽ được truyền tới sở chỉ huy của Tehran để xử lý. Điều này cho phép Iran phát hiện từ xa hướng tiếp cận của máy bay địch, làm tăng hiệu quả cho các hệ thống phòng không thêm vài trăm km, từ đó đối phó chủ động hơn trước cuộc tấn công có thể xảy ra của Mỹ. Hiện tại Moskva chưa có bình luận chính thức nào về sự xuất hiện của tàu trinh sát điện tử cách biên giới phía Nam Iran vài chục km, nhưng do Tehran là đồng minh chiến lược của Nga, cho nên giả định như trên hoàn toàn có khả năng. Bên cạnh đó, còn một luồng ý kiến khác cho rằng tàu trinh sát điện tử Nga đang cố gắng thu thập tín hiệu sóng điện từ do vũ khí Mỹ phát ra khi tấn công. Các thông tin thu được sẽ làm dữ liệu cho các tổ hợp tên lửa phòng không của Nga sử dụng trong tương lai, Moskva sẽ cố tránh can thiệp vào tình hình xung đột giữa Washington và Tehran. Hiện tại được biết tàu trinh sát Dự án 18280 lớp Yuri Ivanov của hải quân Nga vẫn còn ở ngoài bờ biển Iran, động thái này chắc chắn sẽ khiến cho lực lượng vũ trang Mỹ đặc biệt lưu tâm.