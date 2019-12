Tuần trước, chiếc tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga mang tên Đô đốc Kuznetsov đã phát sinh sự cố ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng khi nó đang được sửa chữa tại cảng Murmansk. Một đám cháy lớn đã bốc lên sau khi xảy ra vụ nổ tại khoang động lực số 1 của con tàu, khả năng cao đây là do sai sót của con người trong khi đang tiến hành công việc bảo dưỡng nồi hơi của động cơ. Ước tính diện tích bị cháy của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov chỉ vào khoảng 600 m2 nhưng lại ở vị trí cực kỳ trọng yếu, khiến cho công tác khắc phục hậu quả là rất khó khăn. Thông tin sơ bộ cho biết, vụ tai nạn trên đã làm hơn một chục công nhân bị thương với 1 người thiệt mạng và 1 người hiện vẫn còn mất tích, triển vọng xấu là rất cao. Đáng nói là con tàu hiện vẫn chưa khắc phục hoàn toàn hư hỏng sau vụ chìm ụ nổi siêu trường siêu trọng PD-50 diễn ra vào năm 2018 khiến một chiếc cần cẩu đổ ập lên boong tàu. Vấn đề được quan tâm hiện nay đó là thiệt hại của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có ở mức nghiêm trọng hay không, và số phận của nó trong thời gian tới ra sao. Truyền thông Nga mới đây đã cho biết thiệt hại từ vụ hỏa hoạn này lên tới 95 tỷ Rub (1,5 tỷ USD), chiếm khoảng 20 - 25% chi phí chế tạo tàu sân bay mới. Theo các chuyên gia, với số tiền trên thì nên loại bỏ con tàu hơn là tiếp tục sửa chữa. "Một nguồn tin tại trụ sở của Hạm đội phương Bắc cho biết, thiệt hại gây ra cho tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov do hỏa hoạn có thể lên tới 95 tỷ Rub". "Chúng tôi đang nói không chỉ về thiệt hại đối với các cấu trúc của hàng không mẫu hạm, mà còn về các thiết bị sửa chữa bị hư hỏng và bắt buộc phải thay thế". "Đám cháy phát sinh từ một tia lửa trong quá trình hàn, đốm lửa bắt vào các mảnh vụn trong khoang động cơ, từ đó lan sang dây cáp điện", tờ báo Nga Kommersant đưa tin. Đáng chú ý là một số nguồn tin thậm chí còn tuyên bố rằng vụ hỏa hoạn trên tàu sân bay có thể do hành vi cố tình gây ra, hiện công tác điều tra cũng được tiến hành theo hướng này. Một chi tiết nữa cần lưu tâm đó là ước tính chi phí cho việc đóng mới một siêu hàng không mẫu hạm lượng giãn nước 80.000 tấn cho hải quân Nga chỉ yêu cầu số tiền 300 - 400 tỷ Rub. Rõ ràng chi phí khắc phục đám cháy trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là quá lớn, đó là chưa kể đến các công việc còn lại của quá trình đại tu vẫn chưa hoàn tất. Trước tình hình trên, gần như chắc chắn chiếc tàu sân bay đầy tai tiếng và có số phận cực kỳ hẩm hiu của hải quân Nga sẽ sớm được "nhận sổ hưu".

