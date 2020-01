Các phương tiện truyền thông quốc tế báo cáo rằng một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Astute của hải quân hoàng gia Anh đã có mặt ở ngoài khơi bờ biển Iran. Con tàu được vũ trang bằng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, điều này cho thấy nguy cơ lớn sẽ nổ ra một cuộc xung đột quân sự toàn diện. "Sẽ chưa có cuộc tấn công đầu tiên, nhưng tất cả các biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện, tùy thuộc vào cách Iran phản ứng với cái chết của tướng Suleimani. Nếu mọi thứ diễn ra nhanh chóng, Vương quốc Anh sẽ luôn kề vai sát cánh với Mỹ". "Astute là lớp tàu ngầm tiên tiến của hải quân hoàng gia, chúng là phương tiện tấn công đáng sợ và đủ khả năng hủy diệt Iran, có một vài tàu ngầm loại này liên tục làm nhiệm vụ trong khu vực để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất". "Tên lửa hành trình Tomahawk mà tàu ngầm mang theo có độ cao hành trình chỉ hơn 10 m, mang theo đầu đạn trọng lượng 500 kg có khả năng phá hủy tòa nhà”. “Tên lửa Tomahawk có tầm bay hơn 1.550 dặm, tốc độ vượt quá 800 km/h và sử dụng hệ thống định vị GPS, cho phép thay đổi mục tiêu trong chuyến bay", tờ The Sun của Anh cho biết. Được biết tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Astute có lượng giãn nước toàn tải khi nổi là 7.000 tấn, khi lặn là 7.400 tấn, chiều dài 97 m, chiều rộng 11,3m, mớn nước 10 m, thủy thủ đoàn 98 người. Lớp tàu ngầm này được trang bị công nghệ cấp nguồn bằng năng lượng hạt nhân mới nhất, chúng có thể đi vòng quanh thế giới ở dưới mặt biển, tạo ra khí oxy cho thuỷ thủ đoàn từ nước biển khi di chuyển. Chiếc Astute có khả năng hoạt động ngầm và không bị phát hiện trong hầu hết các hoàn cảnh mặc dù lớn hơn 50% so với các tàu ngầm hiện tại lớp Trafalgar của hải quân Hoàng gia. Tàu ngầm Astute không được trang bị hệ thống kính tiềm vọng quang học, thay vào đó, chúng sử dụng công nghệ video kỹ thuật cao, hình ảnh được chuyển vào phòng điều khiển thông qua cáp quang. Được trang bị các tên lửa hành trình UGM-109 Tomahawk, tàu ngầm Astute có thể bắn phá các mục tiêu trong đất liền với độ chính xác rất cao. Hệ thống sonar 2076 trang bị trên tàu ngầm tấn công lớp Astute có năng lực xử lý của 2.000 máy tính, nó có số lượng ống nghe dưới nước lớn nhất trên thế giới. Tổ hợp định vị thủy âm này sẽ cung cấp cho hải quân hoàng gia Anh "những tai nghe lớn nhất" so với bất kỳ hệ thống tương tự nào đang sử dụng ngày nay. Theo đánh giá từ giới quân sự, chỉ cần một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Astute cũng đủ sức vô hiệu hóa toàn bộ hạm đội tàu ngầm diesel-điện mini của hải quân Iran từ khoảng cách lớn một cách dễ dàng. Ngược lại, các chuyên gia chú ý đến thực tế rằng nếu Anh quyết định tham gia cuộc xung đột thì Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng về phía Iran, bao gồm cung cấp không chỉ thông tin tình báo mà cả vũ khí hiện đại.

