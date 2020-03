Navalnews cho biết, chiếc Sa'ar 6 đầu tiên sẽ được bàn giao cho hải quân Israel vào mùa xuân năm 2020 sau khi hoàn thành tất cả các thử nghiệm, 3 tàu còn lại sẽ được giao cho khách hàng trong khoảng thời gian kế tiếp. Vào tháng 5/2015, Israel đã ký hợp đồng với German Naval Yards Holdings và Thyssen Krupp Marine Systems của Đức để đóng mới 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Sa'ar 6 dựa trên thiết kế lớp Braunschweig với cấu hình vũ khí mạnh hơn. Theo truyền thông Israel, chi phí mua 4 tàu hộ vệ tên lửa Sa'ar 6 lên tới 430 triệu Euro. Trong đó chính phủ Đức đã hỗ trợ 115 triệu Euro cho chương trình này. Sau khi hoàn thành thiết kế, việc cắt thép để đóng mới con tàu đầu tiên của lớp mang tên Magen đã diễn ra tại nhà máy Kiel vào ngày 7/2/2018, nó được ra mắt vào ngày 25/5/2019. Tới tháng 12 năm 2019, hình ảnh của hai con tàu khác thuộc lớp Sa'ar 6 đang được thi công tại một nhà máy ở Kiel đã được đăng tải trên mạng Internet, cho thấy công việc đang diễn ra thuận lợi. Khi đi vào hoạt động, Sa'ar 6 sẽ là lớp chiến hạm lớn và mạnh mẽ nhất của Israel, đảm nhiệm chức năng lá chắn tên lửa ngoài khơi (tương tự các chiến hạm Aegis) để chống lại các cuộc tấn công từ những nước Arab thù địch. Chiếc Sa'ar 6 có chiều dài chỉ 90 m, chiều rộng 13,5 m, lượng giãn nước 2.000 tấn nhưng số lượng vũ khí của nó mang theo ở mức khổng lồ so với những chiến hạm cùng kích cỡ. Cảm biến chính của tàu là radar mảng pha quét điện tử chủ động EL/M-2248 MF-STAR gồm 4 mảng radar quay về 4 hướng, có tầm trinh sát lên tới 250 km, cung cấp mức độ nhận thức tin cậy về các nguy cơ xung quanh. Vũ khí của Sa'ar 6 bao gồm 1 pháo hạm Oto Melara Super Rapid cỡ 76,2 mm có khả năng bắn đạn có điều khiển Vulcano với tầm xa lên tới 40 km đi kèm 2 bệ pháo điều khiển từ xa Typhoon 25 mm. Kho tên lửa trên tàu bao gồm 32 ống phóng thẳng đứng (VLS) tương thích tên lửa phòng không tầm trung Barak-8 có tầm bắn 70 km, tốc độ Mach 2, tối ưu hóa cho việc bắn hạ tên lửa hành trình chống hạm bay bám biển. Tiếp theo là 40 ống VLS khác của tên lửa đánh chặn Tamir thuộc hệ thống C-Dome (phiên bản hải quân của Iron Dome), đạn Tamir có chiều dài 3 m, trọng lượng 90 kg, lắp ngòi nổ cận đích và có giá 40.000 USD/quả. Hệ thống C-Dome được xem như át chủ bài của thế trận phòng thủ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng đạn pháo hay rocket vào trong lãnh thổ Israel. Bên cạnh đó, một vũ khí khác không thể bỏ qua đó là 16 tên lửa hành trình chống hạm cận âm có thể là loại RGM-84 Harpoon hay Gabriel do chính Israel sản xuất. Sàn đáp và nhà chứa máy bay phía sau tàu cho phép tiếp nhận và mang theo 1 chiếc trực thăng MH-60 trong các chuyến hải trình dài. Năng lực chống ngầm của tàu trông chờ vào 6 ngư lôi hạng nhẹ cỡ 324 mm. Có thể thấy lượng vũ khí mà Sa'ar 6 mang theo là vô địch trong phân khúc chiến hạm cỡ 2.000 tấn, điều này có được là do các loại tên lửa do Israel nghiên cứu chế tạo được tối ưu hóa kích thước để tích hợp lên các nền tảng không quá đồ sộ.

Navalnews cho biết, chiếc Sa'ar 6 đầu tiên sẽ được bàn giao cho hải quân Israel vào mùa xuân năm 2020 sau khi hoàn thành tất cả các thử nghiệm, 3 tàu còn lại sẽ được giao cho khách hàng trong khoảng thời gian kế tiếp. Vào tháng 5/2015, Israel đã ký hợp đồng với German Naval Yards Holdings và Thyssen Krupp Marine Systems của Đức để đóng mới 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Sa'ar 6 dựa trên thiết kế lớp Braunschweig với cấu hình vũ khí mạnh hơn. Theo truyền thông Israel, chi phí mua 4 tàu hộ vệ tên lửa Sa'ar 6 lên tới 430 triệu Euro. Trong đó chính phủ Đức đã hỗ trợ 115 triệu Euro cho chương trình này. Sau khi hoàn thành thiết kế, việc cắt thép để đóng mới con tàu đầu tiên của lớp mang tên Magen đã diễn ra tại nhà máy Kiel vào ngày 7/2/2018, nó được ra mắt vào ngày 25/5/2019. Tới tháng 12 năm 2019, hình ảnh của hai con tàu khác thuộc lớp Sa'ar 6 đang được thi công tại một nhà máy ở Kiel đã được đăng tải trên mạng Internet, cho thấy công việc đang diễn ra thuận lợi. Khi đi vào hoạt động, Sa'ar 6 sẽ là lớp chiến hạm lớn và mạnh mẽ nhất của Israel, đảm nhiệm chức năng lá chắn tên lửa ngoài khơi (tương tự các chiến hạm Aegis) để chống lại các cuộc tấn công từ những nước Arab thù địch. Chiếc Sa'ar 6 có chiều dài chỉ 90 m, chiều rộng 13,5 m, lượng giãn nước 2.000 tấn nhưng số lượng vũ khí của nó mang theo ở mức khổng lồ so với những chiến hạm cùng kích cỡ. Cảm biến chính của tàu là radar mảng pha quét điện tử chủ động EL/M-2248 MF-STAR gồm 4 mảng radar quay về 4 hướng, có tầm trinh sát lên tới 250 km, cung cấp mức độ nhận thức tin cậy về các nguy cơ xung quanh. Vũ khí của Sa'ar 6 bao gồm 1 pháo hạm Oto Melara Super Rapid cỡ 76,2 mm có khả năng bắn đạn có điều khiển Vulcano với tầm xa lên tới 40 km đi kèm 2 bệ pháo điều khiển từ xa Typhoon 25 mm. Kho tên lửa trên tàu bao gồm 32 ống phóng thẳng đứng (VLS) tương thích tên lửa phòng không tầm trung Barak-8 có tầm bắn 70 km, tốc độ Mach 2, tối ưu hóa cho việc bắn hạ tên lửa hành trình chống hạm bay bám biển. Tiếp theo là 40 ống VLS khác của tên lửa đánh chặn Tamir thuộc hệ thống C-Dome (phiên bản hải quân của Iron Dome), đạn Tamir có chiều dài 3 m, trọng lượng 90 kg, lắp ngòi nổ cận đích và có giá 40.000 USD/quả. Hệ thống C-Dome được xem như át chủ bài của thế trận phòng thủ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng đạn pháo hay rocket vào trong lãnh thổ Israel. Bên cạnh đó, một vũ khí khác không thể bỏ qua đó là 16 tên lửa hành trình chống hạm cận âm có thể là loại RGM-84 Harpoon hay Gabriel do chính Israel sản xuất. Sàn đáp và nhà chứa máy bay phía sau tàu cho phép tiếp nhận và mang theo 1 chiếc trực thăng MH-60 trong các chuyến hải trình dài. Năng lực chống ngầm của tàu trông chờ vào 6 ngư lôi hạng nhẹ cỡ 324 mm. Có thể thấy lượng vũ khí mà Sa'ar 6 mang theo là vô địch trong phân khúc chiến hạm cỡ 2.000 tấn, điều này có được là do các loại tên lửa do Israel nghiên cứu chế tạo được tối ưu hóa kích thước để tích hợp lên các nền tảng không quá đồ sộ.