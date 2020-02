Theo báo cáo, hiện nay lực lượng phòng không Syria đang phải dồn phần lớn các đơn vị tác chiến tinh nhuệ được trang bị những tổ hợp tên lửa hiện đại về phía tỉnh Idlib. Nguyên do là vì không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã ném nhằm hỗ trợ các tay súng thánh chiến đồng minh mở chiến dịch phản công tái chiếm lãnh thổ. Trước hành động khiêu khích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng phòng không Syria đã tuyên bố họ sẽ bắn hạ ngay lập tức bất cứ máy bay chiến đấu nào của Ankara vi phạm không phận. Bên cạnh các tổ hợp tên lửa Buk-M2E, Pechora-2M và Pantsir-S1 đã được điều động ra tiền tuyến, những hệ thống phòng không có tầm bắn lớn như S-200 và S-300 cũng sẵn sàng hỗ trợ hỏa lực từ xa. Tuy nhiên trong khi đang tập trung đối phó không quân Thổ Nhĩ Kỳ và phải dàn mỏng đội hình tác chiến thì phòng không Syria đã lĩnh đòn đau từ không quân Israel, khi Tel Aviv chớp thời cơ tiến hành tập kích. Hãng thông tấn khu vực Trung Đông Al Masdar News cho biết, trong đêm 23-2, rạng sáng 24-2, đã có nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận ở khu vực ngoại vi Thủ đô Damascus. Lực lượng phòng không Syria đã nhanh chóng khai hỏa tên lửa vào các mục tiêu kẻ thù và tuyên bố "đẩy lùi cuộc không kích" như mọi khi, tuy nhiên do có nhiều tiếng nổ dưới mặt đất nên rõ ràng đã có cơ sở vật chất bị phá hủy. Cuộc tấn công được thực hiện theo phương hướng xuất phát từ cao nguyên Golan, do vậy đây gần như chắc chắn là hành động của các máy bay chiến đấu Israel. Không phải chờ đợi lâu, phía Tel Aviv đã nhanh chóng lên tiếng thừa nhận về vụ tấn công. Đây là phản ứng bất thường bởi vì từ trước đến nay, họ hay giữ im lặng khi được hỏi về sự việc. “Không quân Israel đã thực hiện một loạt vụ oanh kích, tấn công các mục tiêu khủng bố của phong trào Hồi giáo thánh chiến Jihad tại khu vực phía Nam Thủ đô Damascus của Syria". "Bên cạnh đó, hàng chục mục tiêu của nhóm khủng bố cực đoan này ở Dải Gaza cũng bị hủy diệt", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel, ông Avichay Adraee thông báo trên tài khoản Twitter tiếng Arab. Theo thông báo, vụ không kích do không quân Israel thực hiện nhằm vào Thủ đô Damascus của Syria diễn ra vào gần nửa đêm 23-2, còn vụ việc ở Dải Gaza là thời điểm vài tiếng trước đó. Rõ ràng kể cả trong tình huống tập trung cao độ, lực lượng phòng không Syria vẫn không phải là đối thủ xứng tầm đối với không quân Israel có trình độ tác chiến cao hơn rất nhiều. Nay khi phải phân tán lực lượng cho chiến trường mới tại tỉnh Idlib, rõ ràng quân đội chính phủ Syria lại thêm phần sơ hở và rất khó để đối phó các trận không kích tiếp theo từ chiến đấu cơ Israel.

