Lực lượng phòng không Syria đã phải đối đầu với một số tên lửa không đối đất được máy bay chiến đấu Israel phóng vào Damascus rạng sáng 27/4, trong đó nhiều quả đạn đã tấn công vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô. Các chiến đấu cơ Israel vẫn sử dụng chiến thuật quen thuộc đó là xâm nhập và phóng tên lửa theo hướng từ không phận Lebanon, giúp tiêm kích của họ an toàn trước hệ thống phòng không đối phương. Vũ khí mà tiêm kích Israel sử dụng cũng là loại đã quá quen với quân đội chính phủ Syria, đó chính là tên lửa hành trình tấn công ngoài tầm phòng không, mang tên Delilah. Ghi nhận ban đầu cho biết một số mục tiêu ở khu vực lân cận thủ đô Damascus đã bị phá hủy, dẫn tới nhận định rằng cuộc tấn công của không quân Israel đã thu được thành công. Tuy nhiên trong khi một số tên lửa rơi vào khu vực Nam Damascus và được báo cáo gây ra thiệt hại thì một cố vấn chính phủ đã lên tiếng phủ nhận rằng cuộc tấn công của Israel đạt được mục tiêu dự định. Cố vấn của chính phủ Syria - Tiến sĩ Abdel-Qader Azouz cho biết cuộc tấn công của Israel đã không hoàn thành nhiệm vụ đề ra, hãng thông tấn Al Masdar News dẫn phát biểu. Các tên lửa Israel bị cáo buộc không nhằm vào mục tiêu quân sự mà lại rơi vào khu dân cư, phá hủy một tòa nhà và làm cho 3 thường dân thiệt mạng, phía Syria đã kịch liệt lên án hành động trên. Bên cạnh đó, tồn tại ý kiến cho rằng các hệ thống tác chiến điện tử (EW) được Nga triển khai ở Syria có thể là nguyên nhân chính khiến cho tên lửa với độ chính xác cao như Delilah bắn trượt mục tiêu. Trong bức ảnh được các tay súng Hezbolla đăng tải, có thể dễ dàng nhận thấy rằng tên lửa Delilah đã rơi cách mục tiêu hơn 1 km, khiến cho Tel Aviv bị chế giễu là "kẻ thua cuộc" và "hãy thử vận may lần sau". Giới quan sát cho rằng thực tế này chỉ có thể được tạo ra bởi sự can thiệp điện tử mạnh mẽ đã quan sát thấy vào ngày trước tại thủ đô Syria, nhưng không có xác nhận chính thức về dữ liệu này. Cho đến thời điểm hiện tại, phía Israel vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công trong đêm, về kết quả đạt được hoặc là sự thiếu chính xác của tên lửa hành trình Delilah. Tuy nhiên các chuyên gia không loại trừ khả năng Tel Aviv có thể lặp lại cuộc tấn công, bởi vì có nhận định cho rằng nhiệm vụ của cuộc không kích vẫn chưa được hoàn thành. Phía Nga cũng không bình luận về cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Syria, tuy nhiên do thông tin chưa được cung cấp đầy đủ cho báo chí, giới truyền thông tin rằng trên thực tế, Tel Aviv đã cảnh báo trước cho Moskva về hành động quân sự. Ý kiến nữa lại cho rằng các hệ thống EW Nga chỉ có tác động đối với những loại tên lửa sử dụng radar để xác định địa hình hay có kết nối với hệ thống định vị toàn cầu GPS mà thôi. Còn đối với tên lửa Delilah có trang bị đầu dò camera kỹ thuật số và cảm biến radar thụ động (chỉ thu chứ không phát) thì các tổ hợp tác chiến điện tử Nga hoàn toàn không có tác dụng.

Lực lượng phòng không Syria đã phải đối đầu với một số tên lửa không đối đất được máy bay chiến đấu Israel phóng vào Damascus rạng sáng 27/4, trong đó nhiều quả đạn đã tấn công vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô. Các chiến đấu cơ Israel vẫn sử dụng chiến thuật quen thuộc đó là xâm nhập và phóng tên lửa theo hướng từ không phận Lebanon, giúp tiêm kích của họ an toàn trước hệ thống phòng không đối phương. Vũ khí mà tiêm kích Israel sử dụng cũng là loại đã quá quen với quân đội chính phủ Syria, đó chính là tên lửa hành trình tấn công ngoài tầm phòng không, mang tên Delilah. Ghi nhận ban đầu cho biết một số mục tiêu ở khu vực lân cận thủ đô Damascus đã bị phá hủy, dẫn tới nhận định rằng cuộc tấn công của không quân Israel đã thu được thành công. Tuy nhiên trong khi một số tên lửa rơi vào khu vực Nam Damascus và được báo cáo gây ra thiệt hại thì một cố vấn chính phủ đã lên tiếng phủ nhận rằng cuộc tấn công của Israel đạt được mục tiêu dự định. Cố vấn của chính phủ Syria - Tiến sĩ Abdel-Qader Azouz cho biết cuộc tấn công của Israel đã không hoàn thành nhiệm vụ đề ra, hãng thông tấn Al Masdar News dẫn phát biểu. Các tên lửa Israel bị cáo buộc không nhằm vào mục tiêu quân sự mà lại rơi vào khu dân cư, phá hủy một tòa nhà và làm cho 3 thường dân thiệt mạng, phía Syria đã kịch liệt lên án hành động trên. Bên cạnh đó, tồn tại ý kiến cho rằng các hệ thống tác chiến điện tử (EW) được Nga triển khai ở Syria có thể là nguyên nhân chính khiến cho tên lửa với độ chính xác cao như Delilah bắn trượt mục tiêu. Trong bức ảnh được các tay súng Hezbolla đăng tải, có thể dễ dàng nhận thấy rằng tên lửa Delilah đã rơi cách mục tiêu hơn 1 km, khiến cho Tel Aviv bị chế giễu là "kẻ thua cuộc" và "hãy thử vận may lần sau". Giới quan sát cho rằng thực tế này chỉ có thể được tạo ra bởi sự can thiệp điện tử mạnh mẽ đã quan sát thấy vào ngày trước tại thủ đô Syria, nhưng không có xác nhận chính thức về dữ liệu này. Cho đến thời điểm hiện tại, phía Israel vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công trong đêm, về kết quả đạt được hoặc là sự thiếu chính xác của tên lửa hành trình Delilah. Tuy nhiên các chuyên gia không loại trừ khả năng Tel Aviv có thể lặp lại cuộc tấn công, bởi vì có nhận định cho rằng nhiệm vụ của cuộc không kích vẫn chưa được hoàn thành. Phía Nga cũng không bình luận về cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Syria, tuy nhiên do thông tin chưa được cung cấp đầy đủ cho báo chí, giới truyền thông tin rằng trên thực tế, Tel Aviv đã cảnh báo trước cho Moskva về hành động quân sự. Ý kiến nữa lại cho rằng các hệ thống EW Nga chỉ có tác động đối với những loại tên lửa sử dụng radar để xác định địa hình hay có kết nối với hệ thống định vị toàn cầu GPS mà thôi. Còn đối với tên lửa Delilah có trang bị đầu dò camera kỹ thuật số và cảm biến radar thụ động (chỉ thu chứ không phát) thì các tổ hợp tác chiến điện tử Nga hoàn toàn không có tác dụng.