Như đã thông tin trước đó, vào đêm 14/1, rạng sáng ngày 15/1, các máy bay chiến đấu của không quân Israel đã thực hiện cuộc tập kích vào căn cứ không quân T4 của Syria tại tỉnh Homs. Lực lượng đóng tại căn cứ quân sự này ngoài quân đội chính phủ Syria thì còn có binh lính Nga và đặc biệt là Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng đồng minh Hezbollah của họ. Theo thông tin được báo chí Israel công bố, không quân nước này chỉ sử dụng vỏn vẹn phi đội bao gồm 2 tiêm kích F-16 cho vụ tấn công táo bạo trên, chúng đã bay vào rất sát mục tiêu, nằm trong tầm bắn của các hệ thống phòng không. Tuy nhiên các tiêm kích Israel gần như không gặp phải bất cứ khó khăn nào để hoàn thành nhiệm vụ, chúng đã trút tên lửa xuống căn cứ không quân T4 khiến ít nhất 2 cường kích Su-22 và 1 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 bị phá hủy. Các hệ thống phòng không tầm ngắn của Syria lĩnh trách nhiệm bảo vệ căn cứ T4 mặc dù đã phản ứng nhưng hoàn toàn thất bại trong việc đánh chặn tên lửa cũng như tiêu diệt máy bay Israel. Ngoài ra vấn đề gây thắc mắc nhiều nhất đó là tại sao hệ thống phòng không S-300PMU-2 Favorit của Syria cũng như S-400 Triumf của Nga lại án binh bất động, nhất là khi tiêm kích Israel đã gây nguy hiểm cho lính Nga. Giải thích vấn đề này, hãng tin North Press Agency của Syria cho biết, sở dĩ hệ thống phòng không của cả Syria và Nga đều không bắn vào máy bay Israel là do cuộc tấn công được thực hiện với thỏa thuận giữa Tel Aviv và Moskva. Nnguồn tin giấu tên nói với North Press Agency rằng một số thông tin tình báo chính xác mà Israel thu nhận được về các hoạt động của Iran tại Syria do chính người Nga cung cấp. Bên cạnh đó, tình báo Israel còn lấy được thông tin từ trong quân đội chính phủ Syria lẫn lực lượng vũ trang ủng hộ Iran, từ đó họ đã tiến hành cuộc không kích. Tiết lộ trên không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi từ lâu vẫn tồn tại nhận định cho rằng cũng như Israel, Nga rất muốn lực lượng vũ trang Iran tại Syria phải rút về nước để họ độc chiếm quyền ảnh hưởng. Chính vì lý do này, Nga đã nhiều lần nhắm mắt làm ngơ để không quân Israel tự do đánh phá các mục tiêu của Iran trên đất Syria, họ thậm chí còn bị cáo buộc đã âm thầm vô hiệu hóa tổ hợp S-300 cung cấp cho Damascus. Trước thông tin mà North Press Agency đăng tải, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ một bình luận hay tuyên bố chính thức nào liên quan đến chủ đề trên. Nhưng các chuyên gia của họ lưu ý rằng Iran là đồng minh quan trọng nhất của Nga trong khu vực, cho nên không có khả năng Moskva sẽ hỗ trợ Israel thực hiện cuộc tấn công vào lực lượng Iran. Mặc dù vậy, những hành động cụ thể của Nga tại Syria từ trước tới nay có vẻ như lại trực tiếp phủ định lời bác bỏ từ giới chuyên gia phân tích của họ. Cần phải nhắc đến việc Iran tuyên bố đưa hệ thống phòng không Bavar 373 tới để bảo vệ căn cứ T4, cũng như Damascus hỏi mua tổ hợp HQ-9 từ Trung Quốc để thay thế S-300, tất cả những điều này cho thấy đồng minh cũng đã nghi ngờ Moskva.

