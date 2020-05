Trong thời gian gần đây, máy bay chiến đấu của không quân Israel (IAF) tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Syria, gây ra nhiều thiệt hại cho quốc gia Arab này. Điều đáng chú ý đó là, tiêm kích Israel thậm chí còn bay sâu vào trong đất Syria để ném bom chứ "không thèm" bắn tên lửa từ không phận Lebanon nữa, nhưng không hề vấp phải hành động phản kháng nào đáng kể. Trước thực tế trên, lại có vô số câu hỏi được đặt ra về tính năng của hệ thống tên lửa phòng không đình đám S-300 được Nga đưa tới Syria từ năm 2018 nhưng cho đến nay vẫn chưa tham gia bất cứ trận chiến nào. Có vẻ như đại diện chính phủ và quân đội Syria đã hết kiên nhẫn với S-300, khi mới đây họ đã lần đầu tiên đưa ra lời chỉ trích rất nặng nề đối với vũ khí chiến lược này. Damascus cho rằng các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 xuất hiện trong kho vũ khí của họ trên thực tế vẫn được kiểm soát hoàn toàn bởi quân đội Nga. Cụ thể, chúng ta đang nói về sự chi phối tuyệt đối của quân đội Nga đối với radar S-300 của Syria, chúng chỉ được sử dụng để tăng cường kiểm soát không phận nơi có căn cứ quân sự của Nga. Theo đại diện quân đội Syria, sự xuất hiện của hệ thống phòng không S-300 tại đất nước này không có tác dụng trong việc bảo vệ không phận, chống lại máy bay chiến đấu của Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Gánh nặng bảo vệ bầu trời vẫn thuộc về các hệ thống phòng không mà Syria mua sắm trước đó từ lâu, bao gồm các tổ hợp S-200 Angara, Buk-M2E, Pantsir-S1, Pechora-2M hay thậm chí là 2K12 Kub. Đáng chú ý là S-300 thậm chí còn không được tích hợp với các hệ thống phòng không khác của Syria, bất chấp việc Nga tuyên bố cung cấp cho họ tổ hợp quản lý bầu trời Polyana D4M cho mục đích này. Chính quyền Syria tin rằng một quyết định như trên của Nga mang đậm màu sắc chính trị nhằm không làm xấu đi quan hệ với Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác. "Hệ thống này thậm chí không được tích hợp vào mạng lưới radar của Syria. Tại sao vậy, đó là do quyết định vận chuyển S-300 tới Syria mang tính chính trị hơn bất cứ thứ gì khác". "Tại sao S-300 không bao giờ được kích hoạt chống lại các cuộc tấn công thù địch của Israel? Tại sao S-300 không hoạt động trong cuộc đối đầu giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, chỉ cách nơi bố trí ở Masyaf có vài km". "Câu trả lời rất đơn giản, khi nói đến S-300, chúng hiện vẫn do quân đội Nga kiểm soát, đại diện cho lợi ích của Nga, họ đưa nó vào và kiểm soát hoàn toàn". "Hệ thống S-300 sẽ không bao giờ được kích hoạt để bảo vệ lãnh thổ Syria, mà chỉ phục vụ việc bảo vệ căn cứ quân sự Nga", báo cáo của Syrian Military Capabilities cho hay. Ngoài ra cần lưu ý rằng các hệ thống S-300 chưa bao giờ được kích hoạt không chỉ ở Syria mà còn trên phạm vi toàn thế giới, chúng chưa bao giờ được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trong tình huống chiến đấu thực sự. Phía Nga không bình luận về sự xuất hiện của những cáo buộc như vậy, tuy nhiên trước đó tại Trung Quốc, họ tuyên bố rằng các radar do mình sản xuất giữ vai trò xương sống trong việc bảo vệ không phận Syria. Bên cạnh đó, các nguồn tin trong lực lượng vũ trang cộng hòa Arab tuyên bố rằng sở dĩ họ có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của Israel chỉ nhờ vào radar của Trung Quốc khi radar Nga sản xuất đã bị "bịt mắt". Không chỉ có vậy, còn đang xuất hiện thông tin cho rằng thực chất Nga chỉ cung cấp cho tổ hợp S-300 Syria tên lửa đánh chặn 5V55R lạc hậu có tầm bắn chỉ 75 km, thay vì đạn 48N6E3 tiên tiến tầm xa 250 km.

Trong thời gian gần đây, máy bay chiến đấu của không quân Israel (IAF) tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Syria, gây ra nhiều thiệt hại cho quốc gia Arab này. Điều đáng chú ý đó là, tiêm kích Israel thậm chí còn bay sâu vào trong đất Syria để ném bom chứ "không thèm" bắn tên lửa từ không phận Lebanon nữa, nhưng không hề vấp phải hành động phản kháng nào đáng kể. Trước thực tế trên, lại có vô số câu hỏi được đặt ra về tính năng của hệ thống tên lửa phòng không đình đám S-300 được Nga đưa tới Syria từ năm 2018 nhưng cho đến nay vẫn chưa tham gia bất cứ trận chiến nào. Có vẻ như đại diện chính phủ và quân đội Syria đã hết kiên nhẫn với S-300, khi mới đây họ đã lần đầu tiên đưa ra lời chỉ trích rất nặng nề đối với vũ khí chiến lược này. Damascus cho rằng các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 xuất hiện trong kho vũ khí của họ trên thực tế vẫn được kiểm soát hoàn toàn bởi quân đội Nga. Cụ thể, chúng ta đang nói về sự chi phối tuyệt đối của quân đội Nga đối với radar S-300 của Syria, chúng chỉ được sử dụng để tăng cường kiểm soát không phận nơi có căn cứ quân sự của Nga. Theo đại diện quân đội Syria, sự xuất hiện của hệ thống phòng không S-300 tại đất nước này không có tác dụng trong việc bảo vệ không phận, chống lại máy bay chiến đấu của Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Gánh nặng bảo vệ bầu trời vẫn thuộc về các hệ thống phòng không mà Syria mua sắm trước đó từ lâu, bao gồm các tổ hợp S-200 Angara, Buk-M2E, Pantsir-S1, Pechora-2M hay thậm chí là 2K12 Kub. Đáng chú ý là S-300 thậm chí còn không được tích hợp với các hệ thống phòng không khác của Syria, bất chấp việc Nga tuyên bố cung cấp cho họ tổ hợp quản lý bầu trời Polyana D4M cho mục đích này. Chính quyền Syria tin rằng một quyết định như trên của Nga mang đậm màu sắc chính trị nhằm không làm xấu đi quan hệ với Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác. "Hệ thống này thậm chí không được tích hợp vào mạng lưới radar của Syria. Tại sao vậy, đó là do quyết định vận chuyển S-300 tới Syria mang tính chính trị hơn bất cứ thứ gì khác". "Tại sao S-300 không bao giờ được kích hoạt chống lại các cuộc tấn công thù địch của Israel? Tại sao S-300 không hoạt động trong cuộc đối đầu giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, chỉ cách nơi bố trí ở Masyaf có vài km". "Câu trả lời rất đơn giản, khi nói đến S-300, chúng hiện vẫn do quân đội Nga kiểm soát, đại diện cho lợi ích của Nga, họ đưa nó vào và kiểm soát hoàn toàn". "Hệ thống S-300 sẽ không bao giờ được kích hoạt để bảo vệ lãnh thổ Syria, mà chỉ phục vụ việc bảo vệ căn cứ quân sự Nga", báo cáo của Syrian Military Capabilities cho hay. Ngoài ra cần lưu ý rằng các hệ thống S-300 chưa bao giờ được kích hoạt không chỉ ở Syria mà còn trên phạm vi toàn thế giới, chúng chưa bao giờ được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trong tình huống chiến đấu thực sự. Phía Nga không bình luận về sự xuất hiện của những cáo buộc như vậy, tuy nhiên trước đó tại Trung Quốc, họ tuyên bố rằng các radar do mình sản xuất giữ vai trò xương sống trong việc bảo vệ không phận Syria. Bên cạnh đó, các nguồn tin trong lực lượng vũ trang cộng hòa Arab tuyên bố rằng sở dĩ họ có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của Israel chỉ nhờ vào radar của Trung Quốc khi radar Nga sản xuất đã bị "bịt mắt". Không chỉ có vậy, còn đang xuất hiện thông tin cho rằng thực chất Nga chỉ cung cấp cho tổ hợp S-300 Syria tên lửa đánh chặn 5V55R lạc hậu có tầm bắn chỉ 75 km, thay vì đạn 48N6E3 tiên tiến tầm xa 250 km.