Những hình ảnh mới nhất cho thấy, quân đội Syria (SAA) đang tập trung quân cùng với các loại vũ khí uy lực để chuẩn bị tấn công vào chiến trường Idlib. Người ta nhìn thấy hàng loại binh sĩ SAA trang bị khẩu súng máy tấn công PK để chuẩn bị mở chiến dịch lớn tại đây. Sau quãng thời gian phải tạm ngừng vì nhiều lý do khác nhau thì mới đây đã có dấu hiệu rõ ràng cho thấy quân đội chính phủ Syria chuẩn bị tái khởi động chiến dịch quân sự nhằm giải phóng tỉnh Idlib. Do lực lượng phiến quân dồn về cố thủ tại Idlib rất đông và tinh nhuệ với nhiều vũ khí hạng nặng, lại nhận được sự trợ giúp tích cực từ Thổ Nhĩ Kỳ, vì vậy SAA phải dồn phần lớn sức mạnh mới có thể tạo ưu thế trên chiến trường này. SAA đã mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Idlib, hành động quân sự này kéo dài trong nhiều tháng với thương vong khá nặng nề nhưng vẫn chẳng thể nào đánh bật phiến quân ra khỏi đây. Chính vì vậy, lần tấn công này được cho là SAA sẽ dồn các loại khí tài mạnh nhất trong đó có súng máy PK để giành thế chủ động tại đây. Sau khẩu súng AK-47 thì súng máy PK chính là loại vũ khí phổ biến nhất trên chiến trường Syria. Chúng được tất cả các bên từ quân đội Nga, Syria cho tới lực lượng đối lập và các nhóm khủng bố... sử dụng. Uy lực mạnh, dễ sử dụng, cùng khả năng hoạt động bền bỉ khiến cho dòng súng máy này đặc biệt được yêu thích trên chiến trường Syria. Hiện trên chiến trường Syria đang sử dụng rộng rãi biến thể PK và PKM. PK (tiếng Nga: Пулемёт Калашникова, Pulemyot Kalashnikova) là loại súng máy đa năng thiết kế từ thời Liên Xô và hiện tại Nga vẫn sản xuất hàng loạt biến thể nâng cấp của loại vũ khí này. Biến thể PK đầu tiên giới thiệu vào những năm 1960 để thay thế cho các khẩu súng máy SG-43 Goryunov và RPD. PK có thể được sử dụng để chiến đấu ngoài chiến tuyến hoặc được gắn trên các phương tiện cơ giới. Không khó để nhận ra độ hoạt động ổn định của dòng vũ khí này bởi khẩu súng máy PK cũng là đứa con tinh thần của nhà thiết kế vũ khí đại tài Mikhail Kalashnikov, cha đẻ của khẩu AK-47. Cũng giống như AK-47, PK là khẩu súng máy dễ sử dụng, chắc chắn và rất bền bỉ trên chiến trường. PK có trọng lượng 7,7kg, chiều dài 1203mm, nòng dài 658mm, cỡ nòng 7,62mm. Tốc độ bắn của súng lên tới 800 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 1.200m. Súng được trang bị chân chống chữ V gắn chết vào thân. Ngoài ra, súng cũng được thiết kế để gắn lên các bệ chống 3 chân cố định. Loại súng máy này cũng sử dụng thước ngắm cơ khí qua điểm ruồi tương tự như AK-47. Biến thể PKM chính là phiên bản kế thừa từ dòng súng PK. Điểm vượt trội của nó thể hiện ở trọng lượng giảm nhưng lại tăng tính năng chiến đấu thiết kế, là sự kết hợp hoàn hảo giữa hỏa lực của súng đại liên và tính cơ động gọn nhẹ của súng trung liên. Điều khác biệt dễ nhận thấy giữa hai biến thể này là chóp bù giật của dòng PKM ngắn hơn so với dòng PK. Các phiên bản của nó gồm: PKMS có giá đỡ 3 chân; PKMB có khớp gắn trên ụ xoay của xe thiết giáp chở quân hay xe vũ trang; các phiên bản PKMN và PKMSN có ống ngắm ban đêm để hoạt động trong điều kiện đêm tối, ánh sáng yếu. Tất cả các phiên bản đều bắn loại đạn cỡ 7,62 x 54 mm nạp từ dây băng chứa trong hộp tiếp đạn có cơ số 100, 200 hay 250 viên. Bệ khóa nòng sử dụng khóa nòng xoay, hoạt động theo nguyên lý trích khí lùi dài có tiết lưu nhằm đảm bảo ổn định vận hành trong các điều kiện chiến đấu khác nhau. Máy cò lên búa nhờ khối bệ khóa nòng và có lẫy hãm cò dùng cho chế độ bắn loạt liên thanh. Bộ phụ tùng của các loại súng trên có kèm nòng súng dự phòng và các phụ kiện thay thế trong trường hợp hỏng hóc. Hiện tại ước tính đã có khoảng 1.000.000 khẩu được sản xuất và đang phục vụ trong biên chế chính thức hơn 50 quốc gia.

