M72 LAW (Light Anti-Tank Weapon hoặc Light Anti-Armor Weapon) là mẫu súng chống tăng sử dụng một lần được quân đội Mỹ đưa vào trang bị từ giữa những năm 1960 và cuộc chiến đầu tiên mà nó tham gia chính là Chiến tranh Việt Nam. Cấu tạo của khẩu M72 LAW khá đơn giản, bao gồm ống phóng làm bằng sợi thủy tinh với đường kính 66 mm, chiều dài trong trạng thái chưa và sẵn sàng chiến đấu là 630/881 mm. Bên trong ống phóng là một quả đạn rocket nặng 2,4 kg, trọng lượng tổng thể của súng chống tăng M72 LAW chỉ vỏn vẹn 2,6 kg, tạo thuận lợi lớn cho quá trình mang vác. Tầm bắn hiệu quả của M72 LAW khá hạn chế, chỉ nằm trong khoảng 170 - 220 m, sơ tốc đầu nòng của đạn là 145 m/s, tầm bắn hiệu quả 200 m, tầm bắn tối đa 1.000 m. Phiên bản M72 LAW đời đầu chỉ xuyên được 200 mm thép đồng nhất (RHA), nhưng ở các biến thể nâng cấp thì con số này được nâng lên tới 300 mm, đủ sức đánh bại xe tăng hạng nhẹ và hạng trung khi bắn tạt sườn. Sau năm 1975, Quân đội nhân dân Việt Nam đã thu giữ được một số lượng lớn súng chống tăng M72 LAW từ các kho vũ khí của Quân đội Việt Nam Cộng hòa và tái sử dụng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới sau đó. Tại thời điểm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc nổ ra, nhiều vũ khí "hệ 2" do Mỹ sản xuất đã được cấp tốc đưa từ trong Nam ra để phục vụ tác chiến, trong đó có cả những khẩu súng chống tăng sử dụng một lần M72 LAW. Ưu điểm lớn nhất của khẩu M72 LAW so với B-40/41 đó là trọng lượng nhẹ, thao tác đơn giản, mỗi người lính có thể mang theo 1 - 2 khẩu LAW trong khi vẫn không bị mất đi một tay súng AK so với phương án mang B-40/41. Bên cạnh vai trò chống tăng, khi cần thiết thì cả tiểu đội còn có thể vác M72 LAW và bắn cấp tập về phía đối phương như “pháo phản lực phóng loạt”, đặc biệt hữu hiệu khi chống chiến thuật “biển người”. Một bức ảnh hiếm có về việc Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng súng chống tăng M72 LAW trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc chính là tại chốt chiến đấu của Đại đội 39 - Đoàn 313 Hà Tuyên. Mặc dù tính năng kỹ chiến thuật thua kém khá nhiều so với B-41 nhưng đối đầu với lực lượng xâm lược khi đó chủ yếu huy động xe tăng hạng nhẹ Type 62 có lớp giáp rất mỏng thì M72 LAW vẫn có thể dễ dàng đánh bại chúng. Trong số hơn 200 xe tăng Type 62 đã bị bộ đội Việt Nam tiêu diệt trong chiến tranh biên giới phía Bắc thì chưa có thống kê cụ thể bao nhiêu chiếc đã bị hạ bởi những loại vũ khí nào, cho nên chiến tích của M72 LAW chưa được ghi nhận rõ ràng. Hiện tại súng chống tăng M72 LAW nguyên bản không còn trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam do thời gian sử dụng lâu, tình trạng kỹ thuật không còn đảm bảo. Nhưng có thông tin cho biết chúng ta đã chế tạo được loại đạn để thay thế, ngoài ra còn có cả đạn cháy để chống công sự thay vì chỉ có đạn xuyên lõm chống thiết giáp truyền thống.

