Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga hiện đã được chấp nhận đưa vào biên chế lực lượng hàng không - vũ trụ nước này, tuy rằng tính năng của nó chưa thực sự hoàn thiện. Bên cạnh việc chưa có động cơ phù hợp “đúng chuẩn thế hệ năm” thì điểm yếu lớn nhất của Su-57 bị nhận định rằng chính là chưa phóng được tên lửa không đối không từ khoang vũ khí. Lý do dẫn đến ý kiến trên là bởi chiến đấu cơ Su-57 chưa một lần nào triển khai thử nghiệm thứ vũ khí này, nhất là khi nó đang ở trong tình trạng vận động phức tạp. Như để khẳng định tính năng này, mới đây Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video trong đó cho thấy một tiêm kích tàng hình Su-57 của nước này phóng tên lửa không đối không từ vị trí gần như thẳng đứng hoàn toàn. Sau khi đoạn video trên xuất hiện thì tranh cãi vẫn chưa hết, trong đó nghi vấn tập trung nhiều nhất vào việc máy quay chỉ hiển thị phía sau lưng chiếc Su-57 mà không quay lại cảnh nó mở cửa khoang vũ khí. Tờ Sina của Trung Quốc thậm chí còn khẳng định rằng chiếc Su-57 thực chất vẫn phải treo tên lửa không đối không ở ngoài chứ quả đạn chưa được triển khai từ khoang trong thân. Nhưng trái ngược với nhận định của truyền thông Trung Quốc, trang The Drive của Mỹ lại đưa ra một đánh giá khác biệt hoàn toàn. Cụ thể, tờ báo Mỹ không những đã khẳng định tính năng của Su-57 mà còn cho rằng nó đã vượt trội mọi đối thủ cạnh tranh. Theo The Drive, nhờ vào đoạn video trên, không quân Mỹ đã có thể nắm bắt thông tin bí mật về một vài thông số của máy bay chiến đấu Nga, từ đó giải mật về tính năng tác dụng của vũ khí mà nó có thể sử dụng. Ấn phẩm The Drive lưu ý rằng video được xuất bản 4 tháng sau khi lực lượng không quân Nga chính thức được trang bị tên lửa tầm xa R-77 thế hệ mới. Tuy nhiên kích thước của loại đạn này không cho phép nó được đặt trong các khoang dưới cánh. Đối với các tên lửa lớn, ray phóng được cài đặt nằm giữa thanh chịu lực. Tạp chí Mỹ cho rằng thực chất tiêm kích Su-57 đã phóng một tên lửa tầm ngắn R-74 hoặc RVV-MD hoàn toàn mới, được phát triển trên cơ sở tên lửa R-73 (M) của Liên Xô, báo cáo cho biết. Trong số những thứ khác, các chuyên gia quân sự Mỹ cũng giải mật một phần thiết kế của máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga. Họ lưu ý rằng tên lửa được bắn đã giấu bên trong khoang và kéo dài trên một đường ray đặc biệt, khiến tiêm kích không nhìn thấy được trên radar của đối phương. Giới phân tích tin rằng thiết kế độc đáo của các khoang, bao gồm một đường ray có thể thu vào đã được thực hiện trên Su-57 và tên lửa đã phóng ra từ đó, ấn phẩm The Drive nhấn mạnh và đăng tải bản phác thảo tương ứng của khoang bí mật.

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga hiện đã được chấp nhận đưa vào biên chế lực lượng hàng không - vũ trụ nước này, tuy rằng tính năng của nó chưa thực sự hoàn thiện. Bên cạnh việc chưa có động cơ phù hợp “đúng chuẩn thế hệ năm” thì điểm yếu lớn nhất của Su-57 bị nhận định rằng chính là chưa phóng được tên lửa không đối không từ khoang vũ khí. Lý do dẫn đến ý kiến trên là bởi chiến đấu cơ Su-57 chưa một lần nào triển khai thử nghiệm thứ vũ khí này, nhất là khi nó đang ở trong tình trạng vận động phức tạp. Như để khẳng định tính năng này, mới đây Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video trong đó cho thấy một tiêm kích tàng hình Su-57 của nước này phóng tên lửa không đối không từ vị trí gần như thẳng đứng hoàn toàn. Sau khi đoạn video trên xuất hiện thì tranh cãi vẫn chưa hết, trong đó nghi vấn tập trung nhiều nhất vào việc máy quay chỉ hiển thị phía sau lưng chiếc Su-57 mà không quay lại cảnh nó mở cửa khoang vũ khí. Tờ Sina của Trung Quốc thậm chí còn khẳng định rằng chiếc Su-57 thực chất vẫn phải treo tên lửa không đối không ở ngoài chứ quả đạn chưa được triển khai từ khoang trong thân. Nhưng trái ngược với nhận định của truyền thông Trung Quốc, trang The Drive của Mỹ lại đưa ra một đánh giá khác biệt hoàn toàn. Cụ thể, tờ báo Mỹ không những đã khẳng định tính năng của Su-57 mà còn cho rằng nó đã vượt trội mọi đối thủ cạnh tranh. Theo The Drive, nhờ vào đoạn video trên, không quân Mỹ đã có thể nắm bắt thông tin bí mật về một vài thông số của máy bay chiến đấu Nga, từ đó giải mật về tính năng tác dụng của vũ khí mà nó có thể sử dụng. Ấn phẩm The Drive lưu ý rằng video được xuất bản 4 tháng sau khi lực lượng không quân Nga chính thức được trang bị tên lửa tầm xa R-77 thế hệ mới. Tuy nhiên kích thước của loại đạn này không cho phép nó được đặt trong các khoang dưới cánh. Đối với các tên lửa lớn, ray phóng được cài đặt nằm giữa thanh chịu lực. Tạp chí Mỹ cho rằng thực chất tiêm kích Su-57 đã phóng một tên lửa tầm ngắn R-74 hoặc RVV-MD hoàn toàn mới, được phát triển trên cơ sở tên lửa R-73 (M) của Liên Xô, báo cáo cho biết. Trong số những thứ khác, các chuyên gia quân sự Mỹ cũng giải mật một phần thiết kế của máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga. Họ lưu ý rằng tên lửa được bắn đã giấu bên trong khoang và kéo dài trên một đường ray đặc biệt, khiến tiêm kích không nhìn thấy được trên radar của đối phương. Giới phân tích tin rằng thiết kế độc đáo của các khoang, bao gồm một đường ray có thể thu vào đã được thực hiện trên Su-57 và tên lửa đã phóng ra từ đó, ấn phẩm The Drive nhấn mạnh và đăng tải bản phác thảo tương ứng của khoang bí mật.