Hiện tại truyền thông nước Nga đang đăng tải rất nhiều thông tin nhận định về nguyên nhân khiến chiếc tiêm kích Su-27 của mình rơi tại biển Đen, trong đó đa phần đều tập trung vào giả thiết nó đang đánh chặn tàu chiến NATO. "Vào khoảng 20h11', một tín hiệu đã nhận được từ kênh vô tuyến khẩn cấp Komar trong khu vực xảy ra vụ tai nạn đối với tiêm kích Su-27. Máy bay An-26 và trực thăng Mi-8 đã được gửi đến để tìm kiếm và giải cứu phi công". "Ngay lập tức, tàu chống ngầm của Hạm đội Biển Đen và các tàu dân sự ở gần hiện trường cũng được kết nối với cuộc tìm kiếm. Bóng tối và điều kiện thời tiết khó khăn gây cản trở nhưng công việc không bị dừng lại". "Tiêm kích Su-27 được điều khiển bởi một phi công giàu kinh nghiệm mang cấp hàm Trung tá, người có gần 2.000 giờ bay. Mục đích của chuyến bay là kiểm tra tình hình bề mặt ở Biển Đen, nơi một số tàu chiến NATO đã vào". "Trong khi đó, các chuyên gia đang bình luận các giả định khác nhau của nguyên nhân gây ra sự cố, đó là trục trặc kỹ thuật của phương tiện chiến đấu hoặc mất ý thức của phi công điều khiển", báo cáo của Komsomolskaya Pravda. Nếu thông tin chính xác, tức là chiếc Su-27 trên đang làm nhiệm vụ đánh chặn chiến hạm NATO thì trong những lần hành động như vậy, phi công Nga thường cho phi cơ bay rất thấp. Phi công Nga rất hay thực hiện những động tác nhào lộn phức tạp và đầy nguy hiểm nhằm uy hiếp tinh thần thủy thủ đoàn đối phương, điều này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao. Anh hùng nước Nga - phi công thử nghiệm Magomed Tolboev mới đây đã lên tiếng cáo buộc phi công điều khiển chiếc tiêm kích Su-27 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi gây ra thảm họa, điều đó càng khiến cho nhận định trên được củng cố. Ông Tolboev cho rằng nhân tố con người là nguyên nhân gây ra vụ rơi tiêm kích Su-27 ở Biển Đen. Vùng biển này đã "nuốt chửng" rất nhiều máy bay, nhất là đối với những người bay vào ban đêm và ít kinh nghiệm bay trên mặt nước. "Tại thời điểm đó, nhất là khi bay ở độ cao thấp, bầu trời và biển trông rất giống nhau, những ngôi sao lấp lánh ở đó, ngay trên mặt nước và gây nhầm lẫn", ông Tolboev lưu ý. "Su-27 là một tiêm kích rất tốt với khả năng cơ động cao, trong tình huống này chắc chắn là do lỗi của phi công", kênh Moskva 24 trích dẫn lại lời phi công thử nghiệm Magomed Tolboev. Nhìn lại quá khứ, đã có ít nhất 2 lần các phi công quân sự của Liên Xô "nhận trái đắng" khi thực hiện những động tác nguy hiểm trong lúc đánh chặn tàu chiến và tiêm kích đối phương. Vào ngày 25/5/1968, một chiếc Tu-16 phiên bản trinh sát Tu-16RM-2 (Badger F) do Thiếu tá phi công Andry Pliyev cầm lái đã thực hiện thao tác bay cực thấp ngay cạnh tàu sân bay USS Essex (CV-9) của hải quân Mỹ. Việc một chiếc phi cơ lớn lượn sát đầu các thủy thủ chắc chắc sẽ gây ấn tượng mạnh. Nhưng ở vòng lượn cuối, chiếc Tu-16 đã bị thất tốc, dẫn tới mất độ cao, đâm thẳng xuống biển và phát nổ. Một vụ việc khác ít được biết đến hơn nhưng cũng gây hậu quả nghiêm trọng không kém, khi vào ngày 7/7/1985, một máy bay trinh sát SH-37 của Thụy Điển đã bị tiêm kích Su-15 của Liên Xô bay kèm trên bầu trời biển Baltic. Chiếc SH-37 lúc này chỉ mang theo thùng dầu phụ, nó bay thấp phía dưới bụng Su-15 để chụp ảnh vũ khí mang theo và hạ xuống độ cao 500 m rồi bất ngờ thực hiện thao tác lật úp, lấy lại trạng thái bình thường cách mặt biển 100 m rồi tiếp tục bay lên. Tuy nhiên thảm họa đã xảy ra với chiếc Su-15 khi nó cũng làm theo động tác của SH-37, nhưng do mang đầy đủ vũ khí và có kích thước cồng kềnh, máy bay Liên Xô đã lao xuống biển, phi công không kịp nhảy dù và đã thiệt mạng. Sắp tới sẽ cần thêm thông tin chi tiết để kết luận xem có chính xác phi công lái chiếc Su-27 đã bị rơi khi thực hiện động tác nguy hiểm đối với tàu chiến NATO hay không, nhưng rõ ràng sự kiện trên đã gây ra căng thẳng mới giữa hai bên.

