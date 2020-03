Vừa qua truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc một máy bay không người lái vũ trang (UCAV) của họ phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Syria trong trạng thái đã được kích hoạt. Theo thông báo, do hậu quả của cuộc không kích, ít nhất 2 binh sĩ Syria đã thiệt mạng, bên cạnh đó một hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 tối tân cũng bị phá hủy hoàn toàn. Dựa trên hình ảnh và chú thích được Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải, có thể thấy tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 đã được quân đội Syria triển khai ở gần thành phố Saraqib. Chỉ sau đó vài giây, một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ (có thể là Anka-S mang tên lửa L-UMTAS) đã tấn công trực tiếp, phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1. Thông tin về hoạt động của tổ hợp Pantsir-S1 đã được xác nhận, trong lúc này hệ thống tên lửa phòng không đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu với radar đang quay. Tuy nhiên máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể phá hủy nó từ khoảng cách chỉ vài km, điều đó cho thấy thực tế là quân đội Syria thậm chí còn không biết về sự hiện diện của chiếc UCAV. Mặc dù vậy, hình ảnh có chất lượng phân giải khá kém đã làm cho giới chuyên môn phải đặt nhiều câu hỏi về tính xác thực của thông tin mà Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Đặc biệt khi quan sát kỹ vị trí tấm ảnh về chiếc xe đầu kéo, đã có ý kiến cho rằng đây là loại MAN SX45 8x8, chỉ có hệ thống Pantsir-S1 của UAE là sử dụng phương tiện này. Do vậy đây chắc chắn không phải hệ thống Pantsir-S1 của Syria mà thực chất là Pantsir-S1 của UAE đã bị phá hủy trên chiến trường quốc gia Bắc Phi Libya. Trước cáo buộc trên, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp hình ảnh mới nhất với độ phân giải cao hơn, trong đó có thể nhận ra chiếc xe đầu kéo không phải MAN SX45 mà giống như là KamAZ do Nga chế tạo. Trước diễn biến này, phía Syria cho rằng chắc chắn máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh nhầm một mô hình ngụy trang của họ, bởi Ankara chưa đưa ra được ảnh thực tế về thiệt hại của Pantsir-S1 sau trận không kích. Giới phân tích nhận định rằng, dựa vào tính năng của Pantsir-S1, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ chẳng thể nào tiếp cận chỉ cách vài km để tung đòn tấn công. Thậm chí báo chí Syria còn cho rằng đây là một mô hình được phiến quân dựng lên để phục vụ mục đích tuyên truyền chứ chẳng phải là sản phẩm ngụy trang của SAA. Trước những luồng thông tin trái ngược từ hai bên, sẽ cần có một cuộc điều tra độc lập từ truyền thông trung lập với bằng chứng rõ ràng mới có thể đi tới kết luận chính xác về sự việc trên.

