Hiện tại ngoài cuộc chiến tại tỉnh Idlib của Syria thì Thổ Nhĩ Kỳ còn dính dáng vào cuộc xung đột tại quốc gia Bắc Phi Libya, khi họ là bên ủng hộ nhiệt tình nhất cho lực lượng GNA. Theo đánh giá từ giới phân tích, nếu không có những chuyến hàng vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ liên tục thì GNA đã không thể chống lại sức tấn công của LNA. Nhưng cũng chính vì vậy mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cái gai trong mắt LNA và lực lượng này đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công thẳng vào tàu chở vũ khí của Ankara. Hối tháng 6/2019, người phát ngôn của LNA - Thiếu tướng Ahmad al-Mesmari nói rằng lệnh nổ súng đã được ban hành cho lực lượng tác chiến, họ sẽ nhằm thẳng vào tàu Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trong vùng lãnh hải Libya. "Quân đội quốc gia Libya đã được lệnh ngăn chặn tất cả các hành động liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bất kỳ vị trí nào trên mặt đất, mặt biển hay trên không có liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị ngắm bắn như một mối đe dọa". Tướng al-Mesmari giải thích rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp hỗ trợ từ trên không rất đáng kể cho GNA. Ngoài ra Ankara còn bị LNA phát hiện đã tuồn rất nhiều vũ khí hiện đại cho đồng minh. LNA đã cho thấy họ không đe dọa xuông, hôm 20/1 đã xuất hiện thông tin về việc các tiêm kích MiG-23 của LNA mang tên lửa Kh-23 đã phá hủy một tàu chở vũ khí cho GNA xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ. Quan sát bức ảnh, dễ dàng nhận thấy rằng phần boong của con tàu vận tải gần như bị nhấn chìm hoàn toàn trong ngọn lửa, đây là hành động cực kỳ cứng rắn mà LNA đưa ra đúng như họ đã cảnh báo. Không chỉ có vậy, truyền thông khu vực hôm 18/2 lại đưa tin về việc một tàu chở vũ khí nữa của Thổ Nhĩ Kỳ bị LNA bắn cháy ngay trong cảng Tripoli, khi nó chỉ vừa cập bến. Theo thông báo, con tàu khi đó đang vận chuyển xe bọc thép, vũ khí và đạn dược cho những tay súng thánh chiến từng được Ankara đưa từ Idlib đến triển khai tại Libya cho các hoạt động quân sự. Căn cứ vào hình ảnh, có thể thấy rằng ngọn lửa và một cột khói lớn bốc cao hàng trăm mét, đây là kết quả của cuộc tấn công bằng pháo do lực lượng vũ trang LNA thực hiện. Theo các nguồn tin, ước tính ít nhất 8 quả đạn pháo đã được bắn vào tàu, 4 quả đã rơi trúng đích, dẫn đến kích nổ số đạn dược mang theo và sau đó gây ra đám cháy không thể kiểm soát, nhấn chìm con tàu trong biển lửa. Mặc dù vậy, sau đó ông Ibrahim Kalin - phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phủ nhận tàu vận tải của mình bị phá hủy tại cảng Tripoli của Libya. "Con tàu đã bị bắn, nhưng không có quả đạn nào rơi trúng con tàu. Nhiều phát súng đã được bắn trả. Tôi có thể nói rằng sau đó, tình hình đã dịu xuống", ông Kalin nói với các phóng viên. Sự việc rõ ràng hơn khi công ty ISI của Israel cung cấp bức ảnh vệ tinh rõ nét, cho thấy con tàu vẫn bình an, đạn pháo chỉ rơi vào nhà kho gần cầu cảng và gây cháy, góc chụp khiến nhiều người tưởng rằng tàu vận tải trúng đạn nhưng thực tế không phải như vậy

