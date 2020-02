Tập đoàn Bell Helicopter của Mỹ vừa phát hành một đoạn video dạng đồ họa nhằm quảng bá tính năng của dòng máy bay lên thẳng trinh sát - tấn công tàng hình thế hệ mới do họ chế tạo có tên gọi 360 Invictus. Đoạn video trên đã khiến truyền thông Nga nổi giận khi chiếc Bell 360 Invictus "biểu diễn" phá hủy một tổ hợp phòng không sử dụng xe đầu kéo BAZ được xác định là S-400 Triumf. "Trong video, chiếc trực thăng trinh sát - tấn công bay trên địa hình gồ ghề, sau đó nó phóng một tên lửa vào đoàn xe, trong đó hình bóng của một hệ thống phòng không được nhận định rất giống với S-400 Triumf của Nga".

"Vụ nổ từ quả tên lửa phóng đi từ chiếc máy bay trực thăng tàng hình Mỹ phá hủy một radar và hai bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf". "Rõ ràng Mỹ đã phản ứng tiêu cực với các hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 của Nga trên khắp thế giới khi khách hàng của S-400 bao gồm cả những nước thành viên NATO" bình luận của RenTV. Theo thông tin mới được công bố, tập đoàn Bell cho biết máy bay trực thăng thế hệ mới 360 Invictus do mình phát triển có thể triển khai đạn hành trình tuần tiễu (hay còn được gọi là máy bay không người lái tự sát). Vũ khí này mang lại cho trực thăng Bell 360 Invictus phương thức tác chiến tiên tiến cùng với khả năng xử lý nhanh thông tin cũng như nhận thức về chiến trường. Ngoài ra, Bell 360 Invictus còn được tích hợp pháo 20 mm và khả năng mang vũ khí bên trong được thiết kế để phù hợp với trang bị hiện tại cũng như tương lai, làm tăng mức độ đáng sợ của nó. Bell 360 Invictus đang được xem như ứng viên sáng giá nhất của chương trình máy bay trực thăng trinh sát tương lai (FARA) của không quân lục quân Mỹ. Mặc dù vậy, các chuyên gia quân sự Nga lại tỏ ra khá "coi thường" đoạn video mà họ gọi là mang nặng tính khiêu khích do phía Mỹ phát hành. Giới phân tích Nga lưu ý rằng Mỹ coi các hệ thống phòng không của nước này là vũ khí rất nguy hiểm và luôn cố gắng không tiếp cận chúng ở khoảng cách vài trăm km. Ngoại lệ duy nhất là máy bay trinh sát cố gắng xác định tần số của các hệ thống phòng không Nga, nhưng kể cả như vậy chúng cũng khó mà tiếp cận được ở khoảng cách an toàn. "Những thước phim trông như hoạt hình Nhật Bản không hề tiết lộ khả năng của máy bay trực thăng tấn công - trinh sát tàng hình thế hệ mới của Mỹ". "Tôi có lẽ nên nhắc nhở các 'đồng nghiệp' Mỹ rằng mọi phương pháp tiếp cận vị trí triển khai S-400 phải bao gồm cách vượt qua những khu vực được bao phủ bởi các hệ thống phòng không như Tor, Pantsir...", chuyên gia quân sự Nga lưu ý. Mặc dù vậy cần lưu ý thêm rằng Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ vẫn đứng ngoài những tranh cãi được giới truyền thông hai bên đẩy lên cao trào trong ngày qua.

