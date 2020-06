Trực thăng SB-1 Defiant đã đạt được tốc độ hơn 383 km/giờ trong cuộc thử nghiệm mới đây. Đây là 1 trong 2 ứng viên tiềm năng thay thế trực thăng Black Hawk. Chuyến bay thử nghiệm diễn ra ngày 9-6 tại Trung tâm thử nghiệm bay West Palm Beach của Sikorsky, do 2 phi công giàu kinh nghiệm là Bill Fell của Sikorsky và Ed Henderscheid của Boeing thực hiện. Tốc độ của SB-1 Defiant nhanh hơn nhiều so với trực thăng đa nhiệm hiện nay, khi đa phần chúng chỉ dừng lại ở vận tốc tối đa khoảng 250 - 280 km/h. SB-1 Defiant là một trong 2 mẫu máy bay lọt vào vòng chung kết của Chương trình máy bay tấn công tầm xa tương lai (FLRAA) của quân đội Mỹ. Ứng viên khác là Bell V-280 Valor. Mẫu trực thăng đa nhiệm SB-1 Defiant được thiết kế để có khả năng thay thế toàn bộ các mẫu AH-64 Apache và UH-60 Back Hawk đã lỗi thời. Sb-1 Defiant được thiết kế để có thể đạt tốc bay tối đa lên tới trên 462km/h. Máy bay này được thiết kế để phù hợp cho cả nhiệm vụ vận tải chiến trường hoặc trực thăng tấn công. Việc hoán cải trang bị của Sb-1 Defiant rất đơn giản và có thể thực hiện ngay trên chiến trường nhờ thiết kế module. Thiết kế mới giúp nó bay nhanh và có tầm hoạt động dài hơn, dễ điều khiển cũng như yên tĩnh hơn so với nhiều thế hệ trước. Kế hoạch ban đầu, chiếc máy bay này sẽ được thử nghiệm thực tế vào cuối năm 2018, tuy nhiên một vài vấn đề kỹ thuật khiến cho nó phải dời lại vào đầu năm nay. Thế mạnh của trực thăng này không chỉ dừng lại ở đó bởi với cánh quạt đồng trục, cho phép Sb-1 bay ở độ cao lớn, vùng núi cao, nơi không khí loãng, mà ít dòng trực thăng có thể hoạt động được. Nhờ có thiết kế đặc biệt cho phép Sb-1 có khả năng xoay sở ở phạm vi hẹp, tác chiến tốt trong môi trường đô thị phức tạp. Cơ cấu cánh quạt tối ưu cũng giúp Sb-1 hoạt động yên tĩnh hơn so với các trực thăng thế hệ cũ. Sự ra đời của Sb-1 đã phá thế độc tôn về thiết kế cánh quạt đồng trục trên trực thăng dòng Ka của Nga và giúp trực thăng Mỹ có thêm nhiều lợi thế trong cuộc đua phát triển dòng trực thăng tốc độ cao trên thế giới. Điểm nhấn đáng chú ý của SB-1 Defiant là cánh quạt được sản xuất bằng vật liệu composite với thiết kế đồng trục. Ngoài ra, cánh quạt đuôi được cung cấp thêm rotor làm tăng lực đẩy. Những cải biến về hệ thống truyền động này làm SB-1 Defiant có tốc độ cao, lên tới 462km/h, trong khi các mẫu trực thăng cũ như Apache hay BlackHawk chỉ có tốc độ khoảng 250-300 km/h. SB-1 Defiant cũng có trần bay cao vượt trội so với các mẫu trực thăng cũ. Điều này cho phép chiếc trực thăng này trở thành một phương tiện đổ bộ thực sự hiệu quả trong điều kiện tác chiến ở địa hình núi cao. SB-1 Defiant được kỳ vọng sẽ trang bị những công nghệ điện tử, tác chiến điện tử, cảm biến, hệ thống điều khiển hiện đại nhất của Mỹ nhằm hỗ trợ tối đa cho phi công trong khi tham chiến.

