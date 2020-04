Dù dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, nhưng hải quân Mỹ vẫn tiếp tục điều các vũ khí hiện đại tới biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế này. Theo các thông tin được Hải quân Mỹ đăng tải chính thức, tàu USS America hoạt động trong khu vực biển Đông thuộc biên chế của Hạm đội 7 Hải quân nước này. USS America từ lâu đã được biết đến như "tàu sân bay thứ 12 của Hải quân Mỹ" với khả năng tác chiến không thua kém gì bất cứ tàu sân bay không sử dụng động cơ hạt nhân nào trên thế giới. Với các chiến đấu cơ tàng hình F-35B, tàu đổ bộ USS America có sức mạnh vượt trội so với tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Tổng cộng tàu USS America thường được trang bị 13 chiến đấu cơ F-35B - số lượng F-35B này đủ để biến tàu đổ bộ tấn công này trở thành một tàu sân bay cực nguy hiểm. Khác với lớp tàu đổ bộ Wasp, tàu USS America được thiết kế với các tính năng tập trung vào khả năng mang các máy bay hơn là tính năng tấn công đổ bộ. Khi cần thiết, tàu có thể mang tối đa 20 máy bay F-35B. Đây là một con số rất đáng nể. USS America là lớp tàu đổ bộ tấn công mới nhất của Mỹ. Chúng có chiều dài 281 m, rộng 35 m, lượng giãn nước đầy là 50.000 tấn, đây là một trong những siêu tàu đổ bộ tấn công mạnh nhất thế giới. Với trang bị vũ khí và khí tài rất đa dạng, tàu đổ bộ USS America của Mỹ có thể nhấn chìm bất cứ đối thủ nào kể cả tàu sân bay của đối phương. Tàu có thể mang theo nhiều chủng loại máy bay khác nhau. Trang bị tiêu chuẩn bao gồm 13 tiêm kích tàng hình F-35B, 12 máy bay vận tải MV-22 Osprey, 8 trực thăng tấn công AH-1Z Cobra, 4 trực thăng vận tải CH-53E Super Stallion và 4 trực thăng tìm kiếm cứu hộ MH-60S Seahawk. Việc hải quân Mỹ bất ngờ đưa tàu đổ bộ tấn công USS America tới Biển Đông để huấn luyện với chiến đấu cơ F-35B khiến Trung Quốc "nóng gáy". Phía Trung Quốc nhiều lần tuyên bố, việc Mỹ đưa tàu đổ bộ tấn công ra Biển Đông sẽ làm gia tăng căng thẳng tại vùng biển này. Tuy nhiên Mỹ vẫn phớt lờ và nhấn mạnh về quyền tự do lưu thông trên những vùng biển quốc tế, không quốc gia nào có thể ngăn cấm. Thậm chí Washington còn nhiều lần tuyên bố, Trung Quốc là một trong những nhân tố lớn làm nóng lên tình hình tại vùng biển này, chứ không phải họ cũng như các quốc gia xung quanh vùng biển này. Rõ ràng việc đưa siêu tàu đổ bộ cùng tiêm kích tàng hình F-35B đến Biển Đông được coi là thông điệp rắn Mỹ gửi cho Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh đang gia tăng các hoạt động trái với luật pháp quốc tế tại vùng biển này.

