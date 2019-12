Những hình ảnh mới nhất được truyền thông quốc tế đăng tải cho thấy quân đội Campuchia đã được biên chế một loạt súng phóng lựu 40mm do Trung Quốc sản xuất. Các súng phóng lựu này hiện tại đang được trang bị cho lực lượng đặc biệt thuộc Hiến binh Hoàng gia Campuchia. Được biết đây là dòng súng phóng lựu LG-4 do Trung Quốc sản xuất từ năm 2011. Có trọng lượng tổng cộng gần 6 kg khi không mang theo đạn, súng sử dụng cỡ đạn chuẩn NATO 40x46mm kèm theo đó là sơ tốc đầu nòng khoảng 76 mét/giây. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng thực ra dòng súng phóng lựu này là bản sao chép từ dòng súng phóng lựu nổi tiếng thế giới Milkor MGL do Nam Phi phát triển. Với sức công phá lớn, khả năng cơ động cao, dễ sử dụng, súng phóng lựu Milkor MGL được cả lục quân hàng chục quốc gia sử dụng, trong đó có cả Việt Nam và Mỹ Không những vậy chúng ta còn mua bản quyền sản xuất trong nước với định danh MGL-VN1. Ngành quân khí Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Hiện chúng ta đã sản xuất được các dòng vũ khí hiện đại, ngay cả súng phóng lựu ổ quay bán tự động MGL (Multiple Grenade Launche) cũng đã được sản xuất trong nước theo giấy phép. Bản vẽ kỹ thuật của khẩu súng phóng lựu MGL-VN1 đã được Việt Nam sản xuất thành công. Tất cả các thông số của súng đều đúng theo yêu cầu từ nhà phát triển. Được biết phiên bản do Việt Nam sản xuất đã lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm quốc tế về quốc phòng Indonesia 2018 (Indo Defence 2018). Hiện quân đội chúng ta đã bắt đầu biên chế với số lượng lớn khẩu súng phóng lựu cực uy lực này. Tại Mỹ súng được sản xuất với tên gọi M32. So với nguyên bản thì M32 có phần cải tiến với việc trang bị báng có thể điều chỉnh cùng như trang bị các thanh ray pincatiny để gắn phụ kiện. Với cỡ nòng tiêu chuẩn là 40mm, đây là cỡ nòng của súng phóng lựu thông dụng nhất thế giới hiện nay, MGL có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau. Súng được nhà chế tạo Andries C Piek của Nam Phi sáng chế vào năm 1980 và biên chế vào năm 1983. (Trong hình là phiên bản M32 do Mỹ sản xuất). Những sửa đổi và hoàn thiện liên tục khiến Mikor MGL được coi là súng phóng lựu ổ quay tốt nhất thế giới. Súng sử dụng cỡ đạn 40mm x 46mm tiêu chuẩn cho các phiên bản thông thường, riêng phiên bản XRGL40 sử dụng cỡ đạn 40mm x 51mm. Tùy theo từng phiên bản mà súng có độ dài ngắn khác nhau. Độ dài dao động từ 756mm đến 778mm khi mở báng, và khi gập báng từ 565mm đến 711mm. Chiều dài nòng súng từ 260mm đến 300m Ổ đạn dạng quay có thể chứa 6 viên, súng sử dụng cơ cấu hoạt động kép cho phép bắn liên tục 3 viên/s. Tốc độ bắn thực tế khoảng 21 viên/phút. Sơ tốc đầu đạn của súng phóng lựu MGL là 76m/s, riêng phiên bản XRGL40 lên tới 125m/s. Tầm bắn hiệu quả của súng đạt 375m đến 800m tùy theo phiên bản và cỡ nòng. Súng có thiết kế với các loại báng khác nhau, những mẫu MGL đầu tiên dùng kiểu báng gập, đây là loại báng dạng thanh kim loại mở ra khi xạ thủ bắn, tuy nhiên có thể gấp gọn vào lưng thân súng khi cần thiết để tăng khả năng cơ động. Các phiên bản sau này lại dùng báng có thể điều chỉnh để tiện dụng. MGL được đánh giá là tốt hơn hẳn so với súng phóng lựu M79 và M203. MGL được thiết kế đơn giản nhưng lại chắc chắn và tin cậy. Tốc độ bắn khá cao là ưu điểm của loại súng này. Súng có tốc độ bắn cao như các loại súng phóng lựu liên thanh khác, nhưng lại có độ cơ động tuyệt vời như súng phóng lựu bắn phát một. Việc có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau như đạn nổ mảnh, đạn nổ xuyên giáp, đạn khói, đạn chống bạo động, đạn pháo sáng khiến loại súng này được ưa thích cả trong quân đội lẫn trong các đơn vị chấp pháp trên thế giới. Với những ưu thế của MGL, Trung Quốc đã nghiên cứu và sản xuất ra LG-4. Ngoài việc trang bị trong nước, LG-4 còn được Trung Quốc bán giá rẻ để xuất khẩu ra nước ngoài. Ngoài Campuchia, súng này cũng được nhìn thấy tại một số điểm nóng Trung Đông.

