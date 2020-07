AN-94 (tiếng Nga: Автомат АН-94 «Абакан») là một loại súng trường tấn công của Nga, được thiết kế nhằm thay thế cho dòng súng trường tấn công AK truyền thống của quân đội Liên Xô và Nga. AN-94 là viết tắt của Avtomat Nikonova kiểu 1994. Súng được kỹ sư vũ khí Gennadiy Nikolayevich Nikonov thiết kế vào năm 1994 và bắt đầu đưa vào trang bị cho một số lực lượng đặc biệt của Nga vào năm 1997. Súng có chiều dài 943 mm khi tính cả báng súng và 728 mm khi rút gọn, trọng lượng 3,85 kg; kích cỡ nòng là 405 mm; sử dụng đạn cỡ 5,45x39mm. Súng này có thể bắn 1800 viên/phút với chế độ bắn hai viên và 600 viên/phút với chế độ bắn tự động. AN-94 mang trong mình nhiều thiết kế công nghệ mới, điều này khiến việc phân loại nguyên tắc hoạt động của súng trở nên rối rắm. An-94 được giới thiệu là "đã tạo ra bước nhảy vọt trong thiết kế so với Ak-47 nguyên thủy". Súng có chế độ nạp đạn tự động đặc biệt kết hợp giữa áp lực khí nén và trích khí, hay còn được gọi là trích khí kết hợp lùi dài có chia xung giữ chậm thế hệ mới, được gọi với thuật ngữ “lùi chia xung” cho phép phân bổ độ giật của súng giúp xạ thủ tối ưu độ chụm của đạn. Điểm đặc biệt của An-94 so với Ak-47 là bổ sung chế độ điểm xạ loạt ngắn 2 viên. Trong chế độ loạt ngắn 2 viên, viên đạn mới được nạp vào sẽ khai hỏa ngay lập tức mà không cần phải đợi toàn bộ khối nòng trở về vị trí cũ, tốc độ bắn trong chế độ này lên đến 1.800 viên/phút. Khả năng bắn với tốc độ cực cao này chưa có khẩu súng trường tiến công nào đạt được. Khi độ giật của viên đạn thứ nhất chưa kịp tác động đến nòng súng thì viên đạn thứ 2 đã được khai hỏa, hiểu một cách đơn giản là súng không giật cho đến khi viên đạn thứ 2 rời khỏi nòng súng, đến viên đạn thứ 3 xạ thủ mới cảm thấy độ giật của súng. Ở chế độ điểm xạ 2 viên này khả năng khai hỏa lập tức giúp hai viên đạn có cùng một đường đi và chạm vào mục tiêu trên cùng một điểm ở khoảng cách 100 mét, điều này làm tăng gấp đôi khả năng công phá, nhất là đối với các mục tiêu bọc giáp. Tuy thế, nhưng do quá hiện đại dẫn đến chi phí chế tạo cao, và nhất là khả năng bảo dưỡng phức tạp khiến cho siêu súng này chỉ được trang bị hạn chế tại một số lực lượng đặc nhiệm Nga thay vì trang bị đại trà. Hiện nay AN-94 chỉ được chế tạo số lượng hạn chế để phục vụ trong một số đơn vị đặc nhiệm.

