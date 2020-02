Theo chân lực lượng đặc nhiệm SSO đang tham chiến tại Bắc Syria là các loại vũ khí cực hiện đại, đáng chú ý trong số này có cả súng bắn tỉa hiện đại T-5000. Hình ảnh khẩu súng bắn tỉa T-5000 tại chiến trường Syria đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Giới quan sát đánh giá, việc đặc nhiệm Nga đem súng bắn tỉa T-5000 vào chiến trường Syria tham chiến chính là để thử nghiệm vũ khí mới trên thực địa Thực tế cho thấy đã có ít nhất khoảng 400 chủng loại vũ khí mới đã được Nga đem sang chiến trường Syria "thử lửa". Thực chiến sẽ là bài kiểm nghiệm tốt nhất để đánh giá và hoàn thiện các loại vũ khí mới phát triển. ORSIS T-5000 (tiếng Nga: ОРСИС Т-5000) do nhà máy ORSIS thuộc tập đoàn GK Promtechnologyy chế tạo. Khẩu súng này được giới thiệu lần đầu trong Triển lãm vũ khí xuất khẩu Nga năm 2011. Chúng thường được trang bị trong các lực lượng đặc nhiệm quân đội hoặc đơn vị đặc biệt khác thực thi bảo vệ pháp luật. Súng có trọng lượng 5,8kg, chiều dài 1.270 cm, khi gập báng súng chỉ dài 1.020 cm. Súng có cỡ nòng rất "khủng" với chiều dài 610 mm, chiều dài này sẽ giúp sơ tốc đầu đạn cao và đường đạn căng hơn. Đạn riêng của súng cỡ 7.62x51mm (.308 Win); 8.6x70mm (.338 Lapua Magnum). Hình ảnh súng T-5000 trên chiến trường Syria. Súng đạt tầm bắn hiệu quả 800m (với đạn .308 Win) và lên tới 1.500m (với đạn .338 Lapua Magnum). T-5000 sử dụng thiết kế thoi nạp đạn trượt lên bằng tay cũng như thoi nạp đạn xoay với 2 móc khóa viên đạn cố định Tùy theo yêu cầu của khách hàng, súng có thể thích hợp với người thuận tay phải hoặc tay trái. Hai phiên bản chính của loại súng này sử dụng loại đạn 7.62x51mm (.308 Win) cho tầm bắn ngắn và loại đạn .338 Lapua Magnum (8.6x70mm) cho tầm xa. Các chi tiết của súng được làm bằng thép không gỉ, nòng súng được gắn một cách tự do và được khắc rãnh bên ngoài để tăng khả năng tản nhiệt. Đầu nòng súng có tích hợp bộ phận chống giật nhưng có thể tháo ra để gắn bộ phận chống giật khác tùy theo sở thích của khách hàng. Báng súng có thể điều chỉnh chiều dài và chiều cao để phù hợp với xạ thủ. Hộp đạn của súng có thể chứa từ 5 đến 10 viên và làm bằng nhôm ép. Nút khóa an toàn nằm ở phía sau ngay trên thoi nạp đạn với 3 chế độ là: Bắn, an toàn và an toàn khóa cố định thoi nạp đạn. Súng không có điểm ruồi nhưng có thanh răng để có thể gắn các loại ống ngắm khác nhau. Súng có thể gắn thêm chân chống và các bộ phận khác để xạ thủ có thể tác chiến dễ dàng hơn. Khi thử nghiệm ngoài trường bắn, súng cho kết quả khá chính xác với độ lệch không quá 0,3 MOA (1 MOA = 1/60 độ) trong khoảng cách 300m. Đây được coi là một trong những dòng súng bắn tỉa tốt nhất thế giới.

