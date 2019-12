Đại diện chính quyền vùng Khabarovsk ở đông nam Nga xác nhận phi cơ Su-57 thuộc sở hữu của Nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur Gagarin, gặp nạn khi thử động cơ mới và rơi cách sân bay Dzyomgi 120 km. Giới chức Nga cho biết, phi công đã phóng ghế thoát hiểm an toàn và được trực thăng Mi-8 đón về nhà máy, song chưa công bố tình trạng của người này. Đại diện cơ quan an ninh vùng Khabarovsk cho biết, chiếc Su-57 gặp nạn có thể do lỗi kỹ thuật khi thử nghiệm động cơ hoặc lỗi phi công. Hộp đen của chiếc tiêm kích đang được tìm kiếm Việc Nga mất một chiếc Su-57 trong giai đoạn này được coi là sự cố cực kỳ nghiêm trọng. Phần đa các ý kiến chuyên gia nhận định việc thử động cơ mới liên quan đến tai nạn này cho thấy vấn đề động cơ vẫn là "tử huyệt" của loại chiến đấu cơ này. Có nhiều tiêu chí quy chuẩn dành cho tiêm kích thế hệ thứ 5, tuy nhiên tựu chung nhất vẫn là đông cơ, hệ thống radar mảng pha chủ động và độ bộc lộ radar ít. Nếu Nga đã phần nào thành công khi giải được bài ít bộc lộ radar cũng như họ cũng đã phát triển thành công radar mảng pha chủ động, tuy nhiên mảng động cơ vẫn là "nút thắt" mà Nga đang loay hoay tìm cách giải quyết. Trước đó, hôm 6-12, trên trang web mua sắm của Chính phủ Nga bất ngờ xuất hiện thông tin cho rằng, mặc dù tiêm kích Su-57 đã bước vào sản xuất hàng loạt, nhưng thực tế quá trình chế tạo "Sản phẩm 30" (động cơ Izdeliye 30) vẫn bị đình trệ nghiêm trọng. Nếu ban đầu có báo cáo rằng những động cơ này sẽ được lắp đặt trên các tiêm kích thế hệ thứ năm vào năm 2019, thì theo thông tin mới nhất, quá trình thử nghiệm động cơ đầy đủ vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn Các chuyên gia cho rằng, với tiến độ và kết quả thu được trong thử nghiệm hiện tại về việc động cơ Izdeliye 30, gần như chắc chắn Su-57 sẽ khó có động cơ đủ chuẩn vào năm 2020 thậm chí là sau đó vài năm. Một số ý kiến nhận định, nếu không có động cơ đạt chuẩn tiêm kích thế hệ thứ 5, Su-57 có năng lực tác chiến sẽ không hơn Su-35 là mấy. Hiện tại lô Su-57 đầu tiên vẫn đang sử dụng bộ đôi động cơ AL-41F1S. Với động cơ AL-41F1S, đây là loại động cơ trang bị máy bay thế hệ thứ tư như Su-35 và Su-37. Chính vì việc Su-57 vẫn phải bay với động cơ của tiêm kích thế hệ thứ tư, do vậy mà Bộ Quốc phòng Nga không vội vàng ký kết các hợp đồng lớn để mua Su-57, các chuyên gia nhận định. Như vậy, ngày mà Su-57 thể hiện được hết năng lực tác chiến vẫn còn xa vời đối với Nga, ít nhất là một vài năm tới. Su-57 là mẫu tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Nga được thiết kế để cạnh tranh với F-35 và F-22 của Mỹ, cùng J-20 của Trung Quốc. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử của đối phương. Nga bắt đầu phát triển dự án PAK-FA vào đầu thập niên 2000 và chuyến bay đầu tiên của T-50 nguyên mẫu của Su-57 được thực hiện tại Komsomolsk-on-Amur vào tháng 1-2010, sau nhiều lần trì hoãn. Đầu năm 2018, Nga triển khai Su-57 tới thử nghiệm trên chiến trường Syria. Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga quyết định đặt mua 76 tiêm kích Su-57, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên sau đó có thông tin rằng Nga đã âm thầm rút bớt số lượng đặt mua xuống mức tối thiểu cho lần sản xuất loạt đầu tiên. Tiêm kích Su-57 được Nga triển khai tới Syria lần hai để kiểm tra hoạt động và thử nghiệm hồi tháng 12. Tai nạn xảy ra chỉ vài ngày trước khi tập đoàn Sukhoi bàn giao những tiêm kích Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên cho không quân Nga. Sukhoi lên kế hoạch bàn giao toàn bộ hợp đồng đầu tiên của chiến đấu cơ Su-57 cho không quân Nga trước năm 2028.

