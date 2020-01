Trong suốt nhiều thập kỷ, ngư lôi siêu khoang VA-111 Shkval của Nga vẫn được coi là "kẻ hủy diệt" dưới đại dương. Chúng được quảng bá là loại ngư lôi không thể đánh chặn. Tàu chiến gần như nắm chắc bị tiêu diệt nếu bị chúng tấn công. Dù là mẫu ngư lôi siêu khoang đứng số 1 thế giới về tốc độ, nhưng nhiều chuyên gia quân sự cho rằng loại ngư lôi này chỉ đáng sợ trong một vài tình huống cụ thể, còn không gây ra nỗi lo ngại nhiều cho đối phương như các nhận định trước đây. Với đầu đạn 210kg, sức mạnh của ngư lôi này có thể bẻ gãy tàu chiến 10.000 tấn. Nhiều chuyên gia đồng nhận định, các thông số chiến đấu của loại ngư lôi này "rất đẹp", nhưng trong thực chiến nó sẽ bộc lộ nhiều điểm yếu. Thứ nhất, dù có tốc độ nhanh gấp nhiều lần đối thủ, nhưng chính vì thế loại ngư lôi này rất ồn ào khi phóng đi. Việc tạo ra nhiều sóng âm khiến tàu ngầm trang bị loại ngư lôi này nhanh chóng bị đối phương phát hiện và tiêu diệt. Mặt khác do lao đi với tốc độ quá nhanh, tạo ra nhiều bọt khí xung quanh thân khiến cho việc truyền nhận tín hiệu điều khiển là bất khả thi. Ngư lôi sẽ chỉ có một cơ chế dẫn đường quán tính duy nhất. Điều này đòi hỏi trước khi bắn, xạ thủ phải tính toán tham số mục tiêu thật kỹ, nhất là những mục tiêu đang di chuyển với tốc độ cao. Việc ngư lôi VA-111 Shkval không thể sử dụng tổ hợp dẫn đường truyền thống, do tiếng ồn khi bắn đi sẽ vô hiệu hóa hệ thống định vị thủy âm (sonar) chủ động và thụ động trên ngư lôi, đây là điều rất thiệt thòi. Với tốc độ cực cao, khi nằm trong tầm tác chiến của ngư lôi VA-111 Shkval, cơ hội thoát thân các tàu chiến và tàu ngầm đối phương là rất nhỏ. Nhưng để làm được điều này, tàu ngầm trang bị ngư lôi VA-111 Shkval phải tiếp cận thật gần mục tiêu, vì tầm bắn của ngư lôi chỉ đạt 6,8km, ít hơn rất nhiều so với tầm tác chiến 38km của ngư lôi Mark-48 Mỹ. Vì vậy có khi chưa kịp bắn ngư lôi VA-111 Shkval, thì tàu ngầm mang ngư lôi này đã bị đối phương tiêu diệt. Việc cho tàu ngầm đến quá gần mục tiêu được coi là hành động tự sát. VA-111 Shkval dù được ca tụng là loại ngư lôi độc đáo đột phá về công nghệ nhưng khó gây được hiệu quả thực chiến khi sử dụng. Chính điều này buộc Nga phải âm thầm nâng cấp và tìm cách khắc phục những yếu điểm của chúng để tạo thành sát thủ đại dương thực sự.

