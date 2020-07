Trong thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã phải đối diện với nguy cơ hứng chịu lệnh trừng phạt của Mỹ theo Đạo luật CAATSA vì mua vũ khí Nga. Cụ thể thì điều khoản đang được áp đặt cho hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf và tiêm kích đa năng hạng nặng thuộc thế hệ 4,5 Su-35S. Nhưng mới đây Washington lại có thêm một quyết định mà theo đánh giá sẽ gây ra những rắc rối nghiêm trọng cho việc bán máy bay chiến đấu của Nga. Mỹ tuyên bố bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt ngay cả đối với việc mua sắm tiêm kích MiG-29, mặc dù phương tiện tác chiến này xuất hiện từ những năm 80 của thế kỷ trước chứ không phải một vũ khí mới. Quốc gia đầu tiên rơi vào lệnh trừng phạt của Mỹ là Ấn Độ khi nước này chuẩn bị ký hợp đồng mua lại 60 khung thân MiG-29 từ thời Liên Xô để nâng cấp lên chuẩn MiG-29UPG. Với động thái kể trên, Washington rõ ràng đang tìm mọi cách có thể nhằm phá vỡ thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD giữa New Delhi và Moskva. Hiện tại những lý do để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ vẫn chưa được biết, tuy nhiên các chuyên gia quân sự tin rằng lý do chính là bởi New Delhi đã từ chối mua tiêm kích F-21 (bản nâng cấp từ F-16) do Mỹ chào hàng. "Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Su-35S và S-400 vẫn có thể hiểu được, nhưng có vẻ khó giải thích thực tế là hành động này còn được áp dụng đối với Ấn Độ do mua MiG-29”. “Nếu bạn cần tìm một lý do, thì rõ ràng điều này là bởi New Delhi đã mua MiG-29 thay vì một máy bay chiến đấu của Mỹ", trang Sohu cho biết. Cần lưu ý rằng hiện tại Ấn Độ chưa bình luận về khả năng từ chối thỏa thuận với Nga để mua những khung thân tiêm kích MiG-29 như đã thông báo trước đây. Ngoài ra cần phải nói thêm, hợp đồng mua máy bay chiến đấu MiG-29 có liên quan đến sự cần thiết phải tăng cường năng lực chiến đấu của Không quân Ấn Độ trước bối cảnh xung đột quân sự có thể xảy ra với Trung Quốc. Số tiêm kích MiG-29 nói trên từng được Ấn Độ đưa vào danh sách mua sắm khẩn cấp nhằm bù đắp thiệt hại do hàng chục chiến đấu cơ đã bị rơi trong thời gian huấn luyện. Bên cạnh đó còn vấn đề nữa cần lưu tâm đó là Mỹ từng đưa Ấn Độ vào danh sách miễn trừ áp dụng Đạo luật CAATSA nếu New Delhi đáp ứng một điều kiện quan trọng. Điều kiện đó chính là Ấn Độ bắt buộc phải mua khối lượng vũ khí do Mỹ sản xuất nhiều hơn hẳn so với hợp đồng mà họ đã đặt hàng Nga cung cấp. Do vậy nếu muốn không bị Mỹ áp đặt biện pháp cấm vận và nhanh chóng nhận được MiG-29 thì có lẽ Ấn Độ chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải mua tiêm kích hạng nhẹ F-21.

