Không quân Đức sẽ tăng cơ số dự trữ đạn tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (BVRAAM) Meteor bằng hợp đồng mới nhất với nhà thầu quốc phòng châu Âu MBDA. Được biết số tên lửa này sẽ trang bị cho chiến đấu cơ Typhoon. Mặc dù Bộ Quốc phòng Đức và hãng MBDA không tiết lộ về số lượng tên lửa và giá trị hợp đồng nhưng một số nguồn tin cho biết, Berlin sẽ chi khoảng 205 triệu USD cho 100 đạn tên lửa. Giám đốc điều hành MBDA, ông Eric Beranger choy ha, Đức là một thị trường tiềm năng cho MBDA mở rộng hợp tác. Tên lửa Meteor sẽ giúp tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức sở hữu khả năng không chiến hàng đầu thế giới. Giám đốc Eric Beranger khẳng định, gói thầu này đánh dấu một bước quan trọng trong mối quan hệ đối tác giữa công ty này với lực lượng không quân Đức. Đồng thời minh chứng cho cam kết tên lửa Meteor tiếp tục đóng vai trò là vũ khí tạo ưu thế trên không chính cho tiêm kích của lục địa già. Việc kết hợp giữa tên lửa không đối không và tiêm kích đa năng Typhoon tạo nên một vũ khí cực kỳ đáng sợ trong không chiến. Tên lửa Meteor là sản phẩm của Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh với nhà thầu chính là MBDA, được nghiên cứu phát triển vào những năm 1990 và đưa vào sử dụng từ năm 2016. Tiêm kích đầu tiên được trang bị Meteor là Saab JAS-39 Gripen. Tên lửa Meteor nặng 190kg, chiều dài 3,7m. Tên lửa đạt vận tốc Mach 4 để có thể truy đuổi mục tiêu là các máy bay chiến đấu của đối phương. Meteor được trang bị động cơ phản lực tĩnh siêu âm tiêu thụ ít nhiên liệu đẩy hơn nhờ khả năng hoạt động linh hoạt. Đặc biệt,động cơ phản lực của tên lửa này có thể hoạt động trong môi trường khí quyển lẫn trong môi trường không gian. Điều này khiến động cơ tên lửa Meteor không cần mang theo nhiều oxy để đốt cháy nhiên liệu hydro lỏng. Đây cũng là loại tên lửa đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ này. Tên lửa Meteor có thể dùng để tiêu diệt các loại mục tiêu bay bên ngoài tầm nhìn thẳng, bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Theo nhà sản xuất, Meteor tạo ra "một khu vực không thể trốn thoát” lớn gấp 3 lần so với tên lửa thông thường, lên tới trên 100 km trên tầm bắn tối đa 185 km. "Khu vực không thể trốn thoát - No Escape Zone (NEZ)" là thuật ngữ để chỉ khu vực mà trong đó máy bay địch sẽ không thể sử dụng sự cơ động nhanh nhẹn thuần túy để tránh tên lửa. Với khả năng bám đuổi mục tiêu, Meteor được cho là mạnh gấp 5 lần so với tên lửa AIM-120 AMRAAM của Mỹ hay R-77 của Nga. Việc hết Anh trang bị loại tên lửa này, nay lại đến lượt Đức mang lên tiêm kích Typhoon ít nhiều gây nên sự lo ngại cho phía Nga.

