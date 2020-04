Kênh truyền hình Zvezda (Ngôi sao) của Nga cho biết, vài ngày trước, không quân Mỹ đã phải điều động máy bay chiến đấu tàng hình F-22A Raptor đến biển Bering để chặn hai máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N của Nga. Cần lưu ý rằng vụ việc xảy ra ở khoảng cách rất xa so với biên giới Mỹ, cho nên các chuyên gia tin rằng máy bay Nga đã vô tình phát hiện ra một khu vực có tàu ngầm chiến lược của Mỹ đang hoạt động. Theo thông tin của Zvezda, hai máy bay chống ngầm Il-38N của Nga khi đó đang tham gia cuộc tập trận, và thực tế là chúng không mang theo vũ khí có mức độ hủy diệt cao. Các nhà phân tích quốc tế cũng cho rằng cuộc tập trận này mô phỏng tình huống săn tìm tàu ngầm Mỹ và đã "vô tình" tìm thấy mục tiêu thật, bởi vì không có giải thích nào hợp lý hơn cho tình huống đánh chặn khẩn cấp của F-22. "Các máy bay chiến đấu tàng hình F-22A Raptor của Mỹ đã chặn hai máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N của hải quân Nga đang hoạt động ở khu vực Biển Bering".

"Điều này được nêu trong thông điệp của Bộ chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) trên Twitter. Máy bay Nga đã vào khu vực nhận dạng phòng không Alaska vào ngày 8/4 nhưng chưa vi phạm không phận", Zvezda cho biết. "Ngôi sao" trong vụ việc nói trên, chiếc Ilyushin Il-38N là phiên bản máy bay tuần tra chống ngầm nâng cấp từ nguyên mẫu Il-38 ra đời từ thời Liên Xô. Thông số kỹ thuật cơ bản của máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N bao gồm: kíp chiến đấu 10 người; chiều dài 39,6 m; sải cánh 37,42 m; chiều cao 10,16 m; trọng lượng cất cánh tối đa 63.500 kg. Máy bay được trang bị 4 động cơ cánh quạt AI-20M (công suất 4.250 mã lực mỗi chiếc) cho tốc độ tối đa 724 km/h, tầm hoạt động 9.500 km. Hiện nay Il-38N mới được sản xuất với số lượng hạn chế cho hải quân Nga và Ấn Độ. So với nguyên bản Il-38 thì Il-38N đã có bước tiến đáng kể với khả năng tìm kiếm phát hiện mục tiêu tăng lên 4 lần, phạm vi bao phủ hoạt động cũng tăng 4 lần so với các máy bay Il-38 cũ. Máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N được trang bị hệ thống Novella với khả năng phát hiện mục tiêu bay ở khoảng cách 90 km, mục tiêu mặt nước đến 320 km. Hệ thống này có kết cấu bao gồm 1 máy tính kỹ thuật số với 2 sĩ quan vận hành, mỗi thiết bị vận hành có 1 màn hình LCD 13 inch và trạm chỉ huy với 1 màn hình lớn. Tất cả các thiết bị được kết nối thông qua 1 kênh đặc biệt và khách hàng có thể tùy chỉnh lắp đặt thêm bất cứ thiết bị nào mà họ muốn. Khoang chứa vũ khí và các điểm treo bên ngoài của máy bay tuần tra săn ngầm Il-38N có thể mang theo 9.000 kg bao gồm tên lửa đối hạm, ngư lôi và bom chìm. So sánh về tính năng kỹ chiến thuật thì Il-38N của Nga được đánh giá tương đương với P-3C Orion của Mỹ, tức là còn có khoảng cách nhất định so với chiếc P-8A Poseidon tối tân.

Kênh truyền hình Zvezda (Ngôi sao) của Nga cho biết, vài ngày trước, không quân Mỹ đã phải điều động máy bay chiến đấu tàng hình F-22A Raptor đến biển Bering để chặn hai máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N của Nga. Cần lưu ý rằng vụ việc xảy ra ở khoảng cách rất xa so với biên giới Mỹ, cho nên các chuyên gia tin rằng máy bay Nga đã vô tình phát hiện ra một khu vực có tàu ngầm chiến lược của Mỹ đang hoạt động. Theo thông tin của Zvezda, hai máy bay chống ngầm Il-38N của Nga khi đó đang tham gia cuộc tập trận, và thực tế là chúng không mang theo vũ khí có mức độ hủy diệt cao. Các nhà phân tích quốc tế cũng cho rằng cuộc tập trận này mô phỏng tình huống săn tìm tàu ngầm Mỹ và đã "vô tình" tìm thấy mục tiêu thật, bởi vì không có giải thích nào hợp lý hơn cho tình huống đánh chặn khẩn cấp của F-22. "Các máy bay chiến đấu tàng hình F-22A Raptor của Mỹ đã chặn hai máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N của hải quân Nga đang hoạt động ở khu vực Biển Bering".

"Điều này được nêu trong thông điệp của Bộ chỉ huy phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) trên Twitter. Máy bay Nga đã vào khu vực nhận dạng phòng không Alaska vào ngày 8/4 nhưng chưa vi phạm không phận", Zvezda cho biết. "Ngôi sao" trong vụ việc nói trên, chiếc Ilyushin Il-38N là phiên bản máy bay tuần tra chống ngầm nâng cấp từ nguyên mẫu Il-38 ra đời từ thời Liên Xô. Thông số kỹ thuật cơ bản của máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N bao gồm: kíp chiến đấu 10 người; chiều dài 39,6 m; sải cánh 37,42 m; chiều cao 10,16 m; trọng lượng cất cánh tối đa 63.500 kg. Máy bay được trang bị 4 động cơ cánh quạt AI-20M (công suất 4.250 mã lực mỗi chiếc) cho tốc độ tối đa 724 km/h, tầm hoạt động 9.500 km. Hiện nay Il-38N mới được sản xuất với số lượng hạn chế cho hải quân Nga và Ấn Độ. So với nguyên bản Il-38 thì Il-38N đã có bước tiến đáng kể với khả năng tìm kiếm phát hiện mục tiêu tăng lên 4 lần, phạm vi bao phủ hoạt động cũng tăng 4 lần so với các máy bay Il-38 cũ. Máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N được trang bị hệ thống Novella với khả năng phát hiện mục tiêu bay ở khoảng cách 90 km, mục tiêu mặt nước đến 320 km. Hệ thống này có kết cấu bao gồm 1 máy tính kỹ thuật số với 2 sĩ quan vận hành, mỗi thiết bị vận hành có 1 màn hình LCD 13 inch và trạm chỉ huy với 1 màn hình lớn. Tất cả các thiết bị được kết nối thông qua 1 kênh đặc biệt và khách hàng có thể tùy chỉnh lắp đặt thêm bất cứ thiết bị nào mà họ muốn. Khoang chứa vũ khí và các điểm treo bên ngoài của máy bay tuần tra săn ngầm Il-38N có thể mang theo 9.000 kg bao gồm tên lửa đối hạm, ngư lôi và bom chìm. So sánh về tính năng kỹ chiến thuật thì Il-38N của Nga được đánh giá tương đương với P-3C Orion của Mỹ, tức là còn có khoảng cách nhất định so với chiếc P-8A Poseidon tối tân.