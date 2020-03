Mỗi tàu sân bay thường có từ 1 tới 2 chiếc tàu ngầm hạt nhân đóng vai trò cận vệ dưới nước. Bất cứ một động tĩnh nào dưới nước đều bị tàu ngầm hạt nhân này phát hiện, khi cần thiết có thể tung đòn để hủy diệt mục tiêu nhằm bảo vệ cho tàu sân bay. Hiện nay tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles được chọn để bảo vệ cho các tàu sân bay Mỹ. Đây là tàu ngầm hạt nhân chiến lược có số lượng đông đảo nhất của Hải quân Mỹ. Tàu ngầm lớp Los Angeles tuy được chế tạo từ lâu, song với những nâng cấp liên tục, nó vẫn tiếp tục đóng vai trò nòng cốt của lực lượng tàu ngầm Mỹ. Tàu ngầm lớp Los Angeles thực hiện những sứ mệnh can thiệp vũ trang sau chiến tranh lạnh, tàu được trang bị chủ yếu là vũ khí thông thường có khả năng tấn công ngầm, mặt nước và bờ biển. Để đáp ứng nhiệm vụ tấn công nhanh dưới nước, tàu ngầm lớp Los Angeles được trang bị bộ định vị thủy âm (sonar) khẩu độ rộng BQQ-5D/E. Đây là một hệ thống định vị thủy âm kỹ thuật số được thiết kế dạng hình cầu bố trí ở trước mũi tàu ngầm cùng một mảng gắn ở thân tàu. Tàu ngầm lớp Los Angeles còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử toàn diện WLR-8V cùng hệ thống mồi bẫy điện tử WLR-10. Tàu cũng được trang bị hệ thống phát hiện mìn và tránh va chạm MIDAS. Vũ khí chính trên tàu ngầm gồm 12 ống phóng thẳng đứng sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk có tầm bắn từ 1.700-2.500km tùy biến thể hoặc tên lửa chống hạm UGM-84 Harpoon tầm bắn 130km. Ngoài ra 4 ống phóng sẽ bắn ra những ngư lôi hạng nặng Mark-48 để tiêu diệt kẻ thù. Tàu ngầm lớp Los Angeles được trang bị lò phản ứng hạt nhân GE PWR S6G có công suất 35.000 mã lực cùng một động cơ phụ trợ công suất 325 mã lực để truyền động cho chân vịt 1 trục. Hệ thống động lực này giúp tàu ngầm đạt tốc độ tối đa 33 hải lý/h. Tàu ngầm có thể lặn sâu tối đa 450 mét, và được đánh giá là một tàu ngầm hoạt động tương đối êm. Tầm hoạt động của tàu ngầm chỉ giới hạn ở nhu yếu phẩm. Với những tính năng ưu việt như vậy, Los Angeles luôn là những siêu cận vệ hộ tống bảo đảm an toàn cho phi đội tàu sân bay trước những rình rập của tàu ngầm và tàu chiến mặt nước của đối phương. Ngoài những tàu ngầm chuyên nhiệm vụ tấn công Mỹ còn chế tạo tàu ngầm hạt nhân do thám dựa trên lớp tàu này và USS Annapolis là một trong số đó. Tuy nhiên, sau này, con tàu đã được tích hợp thêm nhiều trang bị tối tân để thực hiện nhiệm vụ do thám và nghe lén dưới đáy biển nhưng trang bị vũ khí vẫn giữ nguyên.

