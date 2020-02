Các cuộc giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Syria đang có chiều hướng gia tăng sau những trận đấu pháo nảy lửa vừa xảy ra. Đã có không ít xe tăng và xe bọc thép của Ankara bị tiêu diệt, điều này buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải triển khai tiếp trực thăng tấn công T-129. T-129 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất có sức mạnh hỏa lực không thua kém các mẫu trực thăng tấn công nổi tiếng của Nga hay Mỹ. Sự hiện diện của dòng trực thăng này đã đặt xe tăng Syria (do Nga sản xuất) vào vòng nguy hiểm. Trước đó, Ankara đã mở cuộc tấn công trên không và trên bộ nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd ở vùng Afrin, Syria, tuy nhiên họ đã rút về sau khi đạt được mục đích. Nhưng với việc tổn thất nhiều xe tăng và thiết giáp trong những ngày vừa qua tại Syria, việc tái triển khai trực thăng T-129 là điều cần thiết. Trực thăng T-129 được phát triển cho nhiệm vụ chống tăng - thiết giáp, chi viện hỏa lực bộ binh dựa trên mẫu A-129 Mangusta do Augusta Westland phát triển cho không quân Italy. Buồng lái của T-129 được thiết kế với 2 chỗ ngồi (phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí – hoa tiêu). Ngoài tên lửa chống tăng, rocket, bom, trực thăng tấn công T-129 còn có khả năng mang được cả tên lửa không đối không. Loại trực thăng này được nghiên cứu vào năm 2009 và giới thiệu ra mắt công chúng vào năm 2014. Cách bố trí hỏa lực trên T-129 khá giống với các mẫu trực thăng tấn công AH-64 Apache (Mỹ) hay Mi-24, Mi-28 (Nga). Theo đó, đầu mũi máy bay được trang bị một ụ pháo xoay 3 nòng cỡ 20mm với 500 viên đạn. Hai bên hông máy bay được bố trí 2 cánh nhỏ với 4 điểm treo cho phép mang rocket, tên lửa. Ngoài ra, trên T-129 còn có 4 ống phóng rocket cỡ 70mm có điều khiển Cirit do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển, dùng đầu tự dẫn lade bán chủ động, tầm bắn 1,5-8km. Trực thăng T-129 còn có thể mang theo tên lửa không đối không (có thể là loại AIM-92 Stinger hay MBDA Mistra). T-129 không được trang bị hệ thống radar sóng mm như trên AH-64D hay Mi-28N mà chỉ có tổ hợp ngắm quang – điện dùng để trinh sát, dẫn đường tên lửa đặt ngay trước mũi, trên ụ pháo 20mm. Trực thăng T-129 có chiều dài 12,2m; chiều cao 11,9m. Trọng lượng cất cánh tối đa của T-129 là 5.000kg; tải trọng vũ khí: 1.150kg. Máy bay được lắp 2 động cơ LHTEC CTS800-4A do liên doanh Rolls-Royce của Anh và Honeywell của Mỹ chế tạo, cho tốc độ tối đa 278 km/h, tốc độ hành trình 269 km/h. T-129 có trần bay 6.096 m, tầm bay 1.000 km, vận tốc leo cao 14 m/s. Trong tác chiến hiện đại, trực thăng vũ trang luôn được coi là cơn ác mộng số 1 đối với xe tăng chiến đấu chủ lực, nhất là khi bên phía đối thủ thiếu các hệ thống phòng không lục quân hiện đại. Chính vì vậy, việc trực thăng T-129 chính thức tham chiến sẽ đặt ra nhiều lo ngại cho lực lượng tăng thiết giáp Syria. Tuy vậy cũng có ý kiến cho rằng, dòng trực thăng T-129 dù mạnh nhưng chúng cũng sẽ là mồi ngon cho tên lửa phòng không vác vai, nếu không có chiến lược tác chiến bài bản, rất có thể T-129 sẽ gặp nhiều trở ngại cho việc hoàn thành nhiệm vụ tại đây.

