Từ khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào Syria đã có hàng chục xe tăng và xe thiết giáp bị phá hủy. Thậm chí có những hình ảnh được quay từ UAV cho thấy vũ khí đánh chính xác xe tăng của Syria. Giới quan sát cho rằng, rất có thể không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng tới tên lửa AGM-65. Bởi lẽ đây là loại tên lửa không đối đất có xác suất đánh trúng mục tiêu cao nhất thế giới. Cụ thể tỷ lệ trúng mục tiêu của loại tên lửa này lên tới 90%, AGM-65 được xem là tên lửa không đối đất thành công nhất của nước Mỹ. AGM-65 là một tên lửa không-đối-đất chiến thuật được thiết kế cho nhiệm vụ hỗ trợ cận chiến. AGM-65 là loại vũ khí đầy tham vọng của Mỹ được thiết kế cho nhiệm vụ hỗ trợ cận chiến. Đây là dòng tên lửa dẫn đường chính xác được sản xuất rộng rãi nhất của phương Tây và có hiệu quả chống lại các mục tiêu chiến thuật, bao gồm xe bọc thép, công sự, các hệ thống phòng không, tàu mặt nước, các phương tiện dưới mặt đất và các kho chứa nhiên liệu. Hãng Hughes Missile System phát triển tên lửa không đối đất AGM-65 kéo dài từ năm 1966 đến năm 1972. Chúng chính thức được đưa vào phục vụ trong Không quân Mỹ trong tháng 8 năm 1972. Kể từ đó, nó đã được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia và được sử dụng trên 25 máy bay các loại. AGM-65 từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, Yom Kippur, Iran-Iraq, chiến tranh Vùng Vịnh và mới đây nhất là tại Syria và Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố IS. AGM-65 có hai loại đầu đạn là một ngòi nổ chạm lắp ngay mũi và một đầu đạn hạng nặng trang bị ngòi nổ chậm, dùng dể thâm nhập vào các mục tiêu bằng động năng trước khi nổ. AGM-65 đuợc thiết kế theo kiểu mô-đun, cho phép kết hợp giữa các loại đầu đạn và đầu dẫn khác nhau gắn vào phần động cơ tên lửa để sản xuất ra những phiên bản khác nhau. AGM-65 có cánh delta dài và một thân hình trụ, tương tự AIM-4 Falcon và AIM-54 Phoenix. AGM-65 được khóa mục tiêu bởi phi công hoặc Sĩ quan điều khiển vũ khí (WSO), sau đó theo đường bay dẫn đến mục tiêu độc lập, cho phép bắn và quên. Phiên bản AGM-65A/B Maverick A/B sử dụng đầu dẫn quang điện tử ban ngày, AGM-65D/F/G Maverick D/F/G sử dụng đầu dẫn hình ảnh hồng ngoại, AGM-65E Maverick E sử dụng đầu dẫn bằng laser bán chủ động và AGM-65H/J/K Maverick H/J/K sử dụng đầu dẫn bằng cảm biến CCD. Thông số kỹ thuật cơ bản của AGM-65 dài 2.5m, sải cánh 720mm, đường kính 300mm, trọng lượng từ 210kg đến 306 kg tùy phiên bản, tốc độ bay 1.150km/h, tầm bắn 25km. Tổng cộng có 10 phiên bản AGM-65 Maverick, trong đó phiên bản Maverick A đã lỗi thời và không còn sử dụng, Maverick C thì đã hủy trước khi chế tạo. Có 2 loại đầu đạn sử dụng trên AGM-65 Maverick; đầu đạn nổ lõm WDU-20/B nặng 57kg được sử dụng trên Maverick A/B/D/H và đầu đạn xuyên nổ phá mảnh WDU-24/B nặng 136kg sử dụng trên Maverick E/F/G/J/K. Trải qua hàng chục cuộc chiến tranh lớn nhỏ, AGM-65 được coi là một trong số những loại tên lửa không đối đất tốt nhất thế giới. Nếu còn tiếp tục xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng tăng thiết giáp của Syria sẽ còn phải chịu nhiều tổn thất vì loại tên lửa này.

