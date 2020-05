Mở đầu bài viết, chuyên gia Tanir nhắc nhở độc giả rằng tháng 4/2020 đã kết thúc nhưng Ankara vẫn chưa thể đưa các hệ thống tên lửa phòng không S-400 làm nhiệm vụ chiến đấu như đã từng công bố. Tác giả viết "điều này đã không xảy ra", hơn nữa vị chuyên gia cho rằng thực tế trên không liên quan gì đến tình hình dịch bệnh COVID-19, mặc dù Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố như vậy trước đó. Thông điệp được ông Ilkhan Tanir đưa vào bài viết của mình rất đáng chú ý, đó là: "Việc mua S-400 của Nga không chỉ trùng hợp với sự suy giảm về mức sống của công dân Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn làm xấu đi tình hình an ninh ở nước này". "Chính hợp đồng S-400 đã khiến Ankara không thể nhận được sự hỗ trợ từ Washington trong quá trình diễn ra chiến dịch quân sự tại Idlib, và sau đó dẫn đến cái chết của hàng chục binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ". Hơn nữa, tác giả còn bày tỏ mối lo ngại rõ ràng về những liên hệ kỹ thuật quân sự giữa Moskva và Ankara, quyết định tăng cường hiệu ứng thông tin bằng cách thêm nhận xét như sau. "Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại khỏi chuỗi sản xuất F-35. Ankara đã tiêu rất nhiều tiền, tài nguyên. Kết quả là chúng ta mất khoảng 10 tỷ USD, điều này là do việc mua sắm và triển khai một phần hệ thống S-400 do Nga sản xuất". Chuyên gia Tanir không dừng lại ở đó và thông báo thêm rằng ngay cả đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị ảnh hưởng nặng vì mối quan hệ với Mỹ xấu đi, liên quan trực tiếp đến hợp đồng mua sắm S-400. Bản thân tài liệu phân tích này cho thấy thỏa thuận hợp tác quân sự được ký kết giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục bị tấn công bởi những người phản đối thương vụ mua sắm S-400. Không chỉ có vậy, tác giả còn cảnh báo họ sẽ làm cho leo thang tình hình và liên kết bất kỳ tiêu cực nào trong cuộc sống của người dân Thổ Nhĩ Kỳ với việc mua hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Trước đó, Ahval News cũng cho rằng hợp đồng S-400 có thể là thương vụ mua sắm vũ khí tồi tệ nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, khi Triumf không thể tích hợp vào các hệ thống phòng không hiện có, do vậy chức năng của chúng sẽ gần bằng không. Có nhận xét Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua S-400 chỉ vì lý do chính trị. Đồng thời một số chuyên gia tin rằng việc đưa vào vận hành S-400 bị trì hoãn là do những vấn đề kinh tế mà Ankara phải đối mặt gần đây. Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn nhận được khoản tiền 10 tỷ USD cứu trợ kinh tế của Mỹ nhằm giảm thiểu tác động do đại dịch COVID-19, nếu muốn được đáp ứng yêu cầu thì họ không thể kích hoạt S-400. Thậm chí mới đây có thông tin cho biết,Thổ Nhĩ Kỳ đã âm thầm vận chuyển một số thành phần của tổ hợp phòng không S-400 tới Mỹ trong chuyến bay dưới danh nghĩa chở hàng viện trợ y tế, điều này khiến Nga cảm thấy khá bất bình. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ bình luận rằng toàn bộ thế giới, bao gồm cả Washington và Moskva đã thấy ở Ankara có một chính phủ không thể đoán trước, thường thực hiện các hành động khó hiểu, mất niềm tin sẽ là thiệt hại đáng kể nhất.

