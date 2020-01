Trang Avia cho biết, một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Anh ở ven biển Địa Trung Hải đã bất ngờ bị tàu tuần dương cỡ lớn mang tên Nguyên soái Ustinov lớp Slava của hải quân Nga áp sát. Chiếc chiến hạm trên đã cố tình tiếp cận khu vực đặt căn cứ không quân của quân đội Anh, lý do là bởi trong đó có cả sự hiện diện của máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II. Cần lưu ý rằng tuần dương hạm Nguyên soái Ustinov là chiếc Slava đầu tiên của hải quân Nga được tiến hành hiện đại hóa, nó có sức mạnh vượt trội so với nguyên bản thông qua các hệ thống khí tài điện tử mới. Đáng chú ý là tàu được trang bị radar mảng pha trinh sát tầm thấp Fregat-M2M và radar trinh sát tầm xa 3 chiều MR-650 Podberezovik-ET2 cực kỳ tối tân có khả năng phát hiện máy bay tàng hình. Các nhà phân tích không loại trừ rằng các hệ thống phòng không Nga được lắp đặt trên tàu tuần dương có thể cố gắng "thăm dò" F-35 của Anh nếu chiếc tiêm kích tàng hình trên bay lên không trung trong những ngày tới. Theo báo cáo từ truyền thông, tàu chiến Nga được trang bị 16 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm P-1000 Vulkan và 64 tên lửa đánh chặn 48N6 của hệ thống phòng không S-300F Fort, đủ sức uy hiếp nghiêm trọng tiêm kích F-35. Không rõ có phải vì đề phòng hệ thống phòng không S-300F trên chiến hạm Nga mà London đã buộc phải đình chỉ mọi chuyến bay của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35. Theo nguồn tin từ trang Avia của Nga, trong 72 giờ qua, không một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II nào của Anh được nhìn thấy trên bầu trời phía Nam đảo Cyprus. Tờ báo Nga cho rằng rõ ràng điều này là do sự xuất hiện của S-300F trên tàu tuần dương Nguyên soái Ustinov, và ở Anh họ coi các hệ thống phòng không Nga là mối đe dọa nghiêm trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng các hệ thống trinh sát điện tử trên tàu chiến Nga nằm ở cảng Limassol tỏ ra gây nguy hiểm lớn hơn nhiều cho các máy bay chiến đấu của Anh thay vì tổ hợp phòng không S-300. "Ngay cả khi chúng ta cho rằng máy bay chiến đấu F-35 sở hữu phương tiện chống lại không quân Nga, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể nhanh chóng xác định cách thức thực hiện cuộc phản công". "Do đó, điều này sẽ giúp phát triển các biện pháp đối phó nhằm chống lại tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II của Anh", các chuyên gia quân sự Nga ghi chú. Các chuyên gia quân sự Nga tin rằng hành động của tàu tuần dương tên lửa Nguyên soái Ustinov nhằm cảnh báo rằng biển Địa Trung Hải không phải là vùng "nội thủy" của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO. Theo một số báo cáo, tàu chiến Nga có thể tham gia cuộc tập trận ngoài khơi Syria hoặc nó sẽ đảm bảo chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga - Tổng thống Vladimir Putin tới Israel trong những ngày tiếp theo. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có bình luận chính thức nào được Hạm đội phương Bắc của hải quân Nga đưa ra về nhiệm vụ cụ thể của chiếc chiến hạm trên. Bên cạnh đó, không quân Hoàng gia Anh cũng chưa đưa ra bình luận về việc họ không dám cho tiêm kích F-35 cất cánh như những gì trang Avia đăng tải.

