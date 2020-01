Nga bắt đầu cung cấp cho lực lượng phòng không Syria những tổ hợp tên lửa tầm xa S-300PM được rút ra từ kho dự trữ sau sự kiện chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 bị gài bẫy bắn rơi vào tháng 10-2018 Tiếp theo Nga đã nâng cấp tổ hợp S-300PM của Syria lên ngang chuẩn S-300PMU-2 Favorit với nhiều khí tài của S-400 Triumf, đây được xem là bản S-300 xuất khẩu tốt nhất thế giới Nga và Syria tự tin tuyên bố rằng với S-300 nâng cấp, bầu trời Syria sẽ trở nên bất khả xâm phạm và Israel chẳng có cách nào để thực hiện những trận không kích dễ dàng như trước đây Tuy nhiên trái với tuyên bố trên, những trận oanh kích vẫn được máy bay chiến đấu Israel tiến hành một cách đều đặn và gây cho phía phòng thủ rất nhiều thiệt hại Tình hình trên buộc Nga phải đưa ra lời giải thích rằng các tổ hợp S-300 mà họ bàn giao cho đồng minh còn phải chờ binh lính Syria hoàn thành khóa huấn luyện mới chính thức trực chiến Nhưng kể cả khi Moskva đã tuyên bố hoàn thành công tác huấn luyện và rút chuyên gia về nước, giao toàn quyền vận hành hệ thống S-300 cho binh lính Syria thì sự việc vẫn chẳng có gì thay đổi Theo truyền thông khu vực Trung Đông, S-300 của Syria chẳng thể biện minh cho hiệu suất kém của mình, khi không đẩy lùi bất cứ một cuộc tấn công hay đánh bại được máy bay chiến đấu Israel "Bộ Quốc phòng Israel đã công bố số liệu thống kê về các hoạt động quân sự của họ vào năm 2019, bao gồm các chiến dịch được thực hiện ở Syria, Dải Gaza hay Bờ Tây" "Trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Israel nói rõ, trong chiến dịch năm 2019, quân đội Israel đã tấn công khoảng 54 mục tiêu ở Syria bằng không quân" "Cũng trong năm 2019, Israel đã phá hủy 6 đường hầm của Hezbollah, hoạt động này được thực hiện dọc biên giới Lebanon - Israel và kéo dài gần 1 tháng. Thống kê của Israel cho thấy họ đã tấn công 51 mục tiêu ở Bờ Tây, ít hơn so với năm trước", Al Masdar News cho biết Như vậy theo thống kê của Bộ Quốc phòng Israel, lực lượng không quân của họ đã giành chiến thắng tuyệt đối trước phòng không Syria với tỷ số siêu đậm là... 54 - 0 Sự kiện này khiến hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 do Nga sản xuất đang ngày càng nhận nhiều sự chỉ trích về hiệu suất hoạt động thực tế của chúng Nghiêm trọng hơn, trong nội bộ Syria đã có ý kiến nghi ngờ Nga vẫn dùng biện pháp kỹ thuật để "bịt mắt" S-300 nhằm tạo thuận lợi cho Israel tiến hành các vụ không kích Điều đó đã dẫn tới việc Bộ Quốc phòng Syria phải đề xuất mua sắm các tổ hợp phòng không khác như Bavar 373 của Iran hay HQ-9 và HQ-22 do Trung Quốc sản xuất Dự đoán trong năm 2020, Không quân Israel vẫn sẽ tiến hành các hoạt động đánh phá tương tự, đây sẽ là điều mà lực lượng phòng không Syria phải đặc biệt lưu tâm

